Книга «Финансовое ученичество... инвестируя в вечность» (2023) Питера Бриско представляет собой глубокое богословское и практическое исследование роли денег в жизни последователя Христа. Автор утверждает, что истинное ученичество невозможно без приведения финансовой сферы в соответствие с библейскими принципами. Книга выходит за рамки простого финансового планирования, предлагая концепцию «финансового ученичества» как итеративного процесса длиною в жизнь, целью которого является не просто земной достаток, а свобода от власти маммоны, жадности и беспокойства ради более эффективного служения Богу.

В первой части работы Бриско анализирует саму суть ученичества и цену следования за Мастером, проводя четкую грань между простым владением имуществом и ответственным управлением (стюардшипом). Особое внимание уделяется «вечной перспективе»: автор рассматривает деньги как инструмент для умножения Царства Божьего и воспитания следующего поколения верных управителей. Через метафору компаса и восьми направлений движения, Питер Бриско помогает читателю навигировать в сложных вопросах долгов, щедрости, инвестиций и определения того, «сколько будет достаточно», чтобы сформировать портфолио, имеющее ценность в вечности.

Издание наполнено практическими разборами библейских типажей — от «вдовы» и «сборщика налогов» до «безумного богача» и «расточителя», что позволяет каждому читателю увидеть себя в зеркале Писания. Книга призывает к радикальному изменению мышления: от земного «здесь и сейчас» к небесному «потом и навсегда». Это обязательное чтение для тех, кто стремится сделать свою финансовую историю частью великого Божьего плана, превратив управление ресурсами в акт поклонения и инструмент исполнения Великого поручения.

Питер Дж. Бриско — Финансовое ученичество

Compass Europe, 2023. — 252 с.

ISBN 978-908-322-855-6

Питер Дж. Бриско — Финансовое ученичество - Содержание