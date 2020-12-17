Бриско - Осел и бизнес
Эта книга является своего рода вызовом христианину-бизнесмену, вызовом, направленным на то, чтобы побудить его взглянуть на свой бизнес с несколько иной перспективы. Многие люди утверждают, что быть христианином и заниматься бизнесом — это два совершенно разных мира. Христиан-бизнесменов часто обвиняют в том, что они "играют в святость" по воскресеньям, при этом в течение недели пряча свою святость подальше в шкаф.
Да, я согласен, комбинация "христианин-бизнесмен" — дело крайне непростое. И в то же время Бог совершенно очевидно призывает нас делиться своей верой не только по воскресеньям со своими братьями христианами, но особенно с теми, с кем встречаемся в мрачных глубинах пустыни бизнеса, куда мы посланы "как овцы среди волков".
Питер Бриско - Осел и бизнес
Киев: Светлая звезда, 2007. - 104 с.
ISBN 978-966-426-086-9
Питер Бриско - Осел и бизнес - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Призвание — бизнес
- Глава 2. Осел как метафора бизнеса
- Глава 3. Привязанный осел
- Глава 4. Осел на винограднике
- Глава 5. Привяжите осла к лозе
- Глава 6. Искупленный осел
- Глава 7. "Ой, ну не будьте таким ослом!"
- Глава 8. Ослиный плод
- Глава 9. Корм для осла
- Глава 10. Осел за работой
Об авторе
Питер Бриско - Осел и бизнес – Глава 2. Осел Как Метафора Бизнеса
Что в первую очередь приходит вам в голову, когда вы слышите выражение "ослиный бизнес"? Быть может, это несколько напоминает то, о чем говорится в нашей следующей истории. У одного фермера умер осел. Этому человеку осел был просто необходим для выполнения разного рода работ на ферме. Поэтому он подумал и решил обратиться к продавцу ослов, живущему где-то в сельской местности.
У торговца был осел, которого он готов был продать за тысячу долларов. Фермер согласился заплатить эти деньги, и продавец спешно отправил ему осла. Но когда через неделю грузовик добрался-таки до места назначения, осел был мертв. Фермер тут же позвонил продавцу и сказал: "Эй, послушай, твой осел умер!" Продавец ответил: "Ой, как нехорошо, и что же нам теперь делать?" На что фермер сказал: "Тебе придется отправить мне другого осла". - "Прости, но это был мой последний осел", - возразил продавец. Фермер: "Что ж, если другого нет, то тебе придется вернуть мне мои деньги". Продавец: "Это невозможно. Я их уже потратил". -"Ну, ничего, - ответил фермер. - Тогда просто выгружайте осла, а я разыграю его в лотерею". - "Разыграть в лотерею мертвого осла? - удивленно переспросил продавец. – Разве это возможно?" — "Конечно, — заверил его фермер. — Не волнуйся, все будет хорошо".
Несколько недель спустя продавец позвонил фермеру, сгорая от любопытства, так ему не терпелось узнать, что же получилось из всей этой затеи. Он думал, что фермер всего-навсего глупый осел, если решился на такое. "Все прошло замечательно, — рассказал фермер. — Я продал 500 лотерейных билетов по два доллара каждый и неплохо заработал". — "Неужели люди, узнав о том, что осел мертв, совсем не злились?" — удивленно поинтересовался продавец. "О, нет. Пожалуй, только человек, который выиграл осла, — ответил фермер. — Ну так я вернул ему его два доллара!"
Во времена Ветхого Завета ослы были признаком особого богатства. Об Иакове сказано, что он "сделался... весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов "(Бытие 30:43). Ослы были не только признаком богатства, но также неотъемлемой составляющей ведения бизнеса. "Также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь "(Бытие 45:23).
Наиболее распространенный термин, который употребляется в Библии для описания осла, это слово "чамор", что значит "нести бремя". Ослов использовали караванщики для перевозки своих товаров, причем их привлекали даже для путешествий на длинные расстояния, в том числе и через пустыню. Словом "чамор" пользовались евреи для описания физической, материальной собственности, которая нам нужна для удовлетворения своих потребностей. Адам, всматриваясь в окружавших его животных, которых ему нужно было называть, осла назвал "чамор" — животное, носящее тяжелое физическое бремя, которому было предначертано служить интересам человека.
Осел является библейской метафорой бизнеса. Это нечто такое, что способно понести твое бремя, что-то, что ты мог бы использовать для достижения своей цели, для осуществления, задуманного, что-то, что является составной частью твоих активов или богатств.
Кроме того, осел был своего рода элитным видом транспорта для высокопоставленных горожан. "Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот, встречается ем у Сива, слуга Мемфивосфея , с парою навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюма сто связок смокв и мех с вином . И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива: ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне " (2 Царств 16:1,2).
В Книге пророка Исаии есть рассказ о путешествии предпринимателя по пустыне бизнеса. Он упорно идет вперед, со своими ослами, нагруженными товаром. На этом пути ему приходится бороться с опасностями, угрожающими буквально со всех сторон, но прибыль, полученная в результате, все же крайне мал а. 'Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи; они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы " (Исаии 30:6).
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