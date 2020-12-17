Эта книга является своего рода вызовом христианину-бизнесмену, вызовом, направленным на то, чтобы побудить его взглянуть на свой бизнес с несколько иной перспективы. Многие люди утверждают, что быть христианином и заниматься бизнесом — это два совершенно разных мира. Христиан-бизнесменов часто обвиняют в том, что они "играют в святость" по воскресеньям, при этом в течение недели пряча свою святость подальше в шкаф.

Да, я согласен, комбинация "христианин-бизнесмен" — дело крайне непростое. И в то же время Бог совершенно очевидно призывает нас делиться своей верой не только по воскресеньям со своими братьями христианами, но особенно с теми, с кем встречаемся в мрачных глубинах пустыни бизнеса, куда мы посланы "как овцы среди волков".

Питер Бриско - Осел и бизнес

Киев: Светлая звезда, 2007. - 104 с.

ISBN 978-966-426-086-9

Питер Бриско - Осел и бизнес - Содержание

Предисловие

Глава 1. Призвание — бизнес

Глава 2. Осел как метафора бизнеса

Глава 3. Привязанный осел

Глава 4. Осел на винограднике

Глава 5. Привяжите осла к лозе

Глава 6. Искупленный осел

Глава 7. "Ой, ну не будьте таким ослом!"

Глава 8. Ослиный плод

Глава 9. Корм для осла

Глава 10. Осел за работой

Об авторе

Питер Бриско - Осел и бизнес – Глава 2. Осел Как Метафора Бизнеса

Что в первую очередь приходит вам в голову, когда вы слышите выражение "ослиный бизнес"? Быть может, это несколько напоминает то, о чем говорится в нашей следующей истории. У одного фермера умер осел. Этому человеку осел был просто необходим для выполнения разного рода работ на ферме. Поэтому он подумал и решил обратиться к продавцу ослов, живущему где-то в сельской местности.

У торговца был осел, которого он готов был продать за тысячу долларов. Фермер согласился заплатить эти деньги, и продавец спешно отправил ему осла. Но когда через неделю грузовик добрался-таки до места назначения, осел был мертв. Фермер тут же позвонил продавцу и сказал: "Эй, послушай, твой осел умер!" Продавец ответил: "Ой, как нехорошо, и что же нам теперь делать?" На что фермер сказал: "Тебе придется отправить мне другого осла". - "Прости, но это был мой последний осел", - возразил продавец. Фермер: "Что ж, если другого нет, то тебе придется вернуть мне мои деньги". Продавец: "Это невозможно. Я их уже потратил". -"Ну, ничего, - ответил фермер. - Тогда просто выгружайте осла, а я разыграю его в лотерею". - "Разыграть в лотерею мертвого осла? - удивленно переспросил продавец. – Разве это возможно?" — "Конечно, — заверил его фермер. — Не волнуйся, все будет хорошо".

Несколько недель спустя продавец позвонил фермеру, сгорая от любопытства, так ему не терпелось узнать, что же получилось из всей этой затеи. Он думал, что фермер всего-навсего глупый осел, если решился на такое. "Все прошло замечательно, — рассказал фермер. — Я продал 500 лотерейных билетов по два доллара каждый и неплохо заработал". — "Неужели люди, узнав о том, что осел мертв, совсем не злились?" — удивленно поинтересовался продавец. "О, нет. Пожалуй, только человек, который выиграл осла, — ответил фермер. — Ну так я вернул ему его два доллара!"

Во времена Ветхого Завета ослы были признаком особого богатства. Об Иакове сказано, что он "сделался... весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов "(Бытие 30:43). Ослы были не только признаком богатства, но также неотъемлемой составляющей ведения бизнеса. "Также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь "(Бытие 45:23).

Наиболее распространенный термин, который употребляется в Библии для описания осла, это слово "чамор", что значит "нести бремя". Ослов использовали караванщики для перевозки своих товаров, причем их привлекали даже для путешествий на длинные расстояния, в том числе и через пустыню. Словом "чамор" пользовались евреи для описания физической, материальной собственности, которая нам нужна для удовлетворения своих потребностей. Адам, всматриваясь в окружавших его животных, которых ему нужно было называть, осла назвал "чамор" — животное, носящее тяжелое физическое бремя, которому было предначертано служить интересам человека.

Осел является библейской метафорой бизнеса. Это нечто такое, что способно понести твое бремя, что-то, что ты мог бы использовать для достижения своей цели, для осуществления, задуманного, что-то, что является составной частью твоих активов или богатств.

Кроме того, осел был своего рода элитным видом транспорта для высокопоставленных горожан. "Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот, встречается ем у Сива, слуга Мемфивосфея , с парою навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюма сто связок смокв и мех с вином . И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива: ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне " (2 Царств 16:1,2).

В Книге пророка Исаии есть рассказ о путешествии предпринимателя по пустыне бизнеса. Он упорно идет вперед, со своими ослами, нагруженными товаром. На этом пути ему приходится бороться с опасностями, угрожающими буквально со всех сторон, но прибыль, полученная в результате, все же крайне мал а. 'Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи; они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы " (Исаии 30:6).