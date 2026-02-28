Составлен раввином Ури Шерки, руководителем «Брит Олам», Международного Центра Бней Ноах

Перевод под редакцией Пинхаса Полонского

Иерусалим – 5775 / 2015 г.

Брит Олам – Молитвенник для Бней Ноах – Содержание

Раби Акива, величайший из мудрецов Талмуда, подчеркивает: «Дорог человек, который создан по образу Бога» (Авот, 3,14) - образ Бога есть в каждом человеке, и поэтому в нем есть высшая точка, из которой происходит стремление души к Творцу мира. Все приходящие в мир, в любых концах Земли, ощущают в глубине своей души призыв приблизиться к Всевышнему, исполнять Его заповеди, служить Ему всем сердцем, с любовью и трепетом.

Наш учитель Моше бен Маймон (Маймонид) говорит об этом так: «Мужчина или женщина, любой человек из приходящих в мир, в котором проявится стремление предстать перед Господом, служить Ему и познавать Его, и идти прямым путем, как создал его Всевышний, и пренебречь множеством бренных расчетов выгоды, которыми обычно поглощены люди, - такой человек освящается из Святая Святых, и будет Бог его участью и наследием навечно.

И также и в этом мире Всевышний воздаст ему, и будет ему достаточно, как Он воздал койенам и левитам. И об этом сказал Давид (Пс. 16:5): «Господь - моя доля, моя чаша! Ты поддерживаешь мою судьбу» (Мишне Тора, Законы Седьмого года, 13:10). Таким образом, эта связь со Всевышним относится не только к еврейскому народу, но и ко всем людям на земле. Пути служения Всевышнему, связи и диалог с Ним многообразны. И одним из важнейших компонентов этой связи является молитва.

У молитвы древние корни, заложенные почти в самом начале человеческой истории, она сопровождает всю человеческую культуру. И в ней сочетаются личные элементы с элементами традиционно принятыми. Сама концепция молитвы пробуждает много вопросов. Как возможно говорить с Кем то, кто не проявляется для нас? Как можно предположить, что молящийся может убедить Господа изменить Его желание (а именно в таком стиле сформулирована традиционная молитва)?

Может ли человек сам составить свою молитву или он обязан придерживаться традиционно принятого текста молитв? Почему установлены время и условия молитвы? Эти вопросы подробно обсуждаются в еврейской религиозной литературе, и в кратком предисловии нет возможности разобрать их. Скажем только, что, согласно еврейской традиции, концепция обращения человека к Творцу миров была открыта человечеству через трех праотцов народа Израиля - Авраама, Ицхака и Якова, и что Всевышний сделал милость человеку, когда предоставил ему возможность пользоваться каналом молитвы, который, с одной стороны, связывает Творца и душу человека, а с другой стороны, соединяет душу человека с его сознанием.

Выражение своей связи с Богом через молитву очень важно для каждого человека. Во время молитвы мы не занимаемся разбором философских вопросов, которым уделяем внимание в часы учения. Молитва же предназначена для того, чтобы высказать себя перед Всевышним. И это важнейшее переживание трепета перед Господом и любви к Нему, радости и веры.