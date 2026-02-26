Вера в приход Мошиаха является основой иудаизма, одним из тринадцати принципов, на которых зиждется еврейская вера. Каждый сын еврейского народа обязан верить в него и с нетерпением его ожидать. Шесть благословений в центральной молитве «Шмонэ Эсре», повторяемой трижды изо дня в день, посвящены просьбе об Освобождении. Спрашивается, почему тема прихода Мошиаха является столь важной?
Казалось бы, приход Мошиаха имеет отношение к тому, что произойдет лишь в будущем. В Торе присутствует множество пророчеств, относящихся к периоду Конца Дней, и в каждое из них мы, безусловно, верим. Вместе с тем, в том, что касается пришествия Мошиаха, от нас требуется вера более глубокая, ежедневное его ожидание, непрекращающаяся молитва, ощущение, что без Мошиаха вся наша жизнь - не жизнь. Но разве в настоящее время еврей не может заниматься изучением Торы и исполнением заповедей, служа своему Создателю? Почему же от него требуется так сильно ожидать приход Мошиаха?
Менахем М. Брод - 12-й принцип. Вера в Мошиаха и мессианская эпоха в источниках иудаизма
SIMAN, Федерация еврейских общин Украины - 2013. - 288 c.
- ЧАСТЬ 1. МОШИАХ В ИУДАИЗМЕ
- ЧАСТЬ 2. СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
- ЧАСТЬ 3. ОЖИДАНИЕ МОШИАХА
- ЧАСТЬ 4. КОГДА ПРИДЕТ МОШИАХ?
- ЧАСТЬ 5. ГОТОВНОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ
- ЧАСТЬ 6. НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
- ЧАСТЬ 7. МОШИАХ
- ЧАСТЬ 8. РАСКРЫТИЕ МОШИАХА
- ЧАСТЬ 9. ДЕЛА МОШИАХА
- ЧАСТЬ 10. НОВЫЙ МИР
- ЧАСТЬ 11. ТРЕТИЙ ХРАМ КТО И КОГДА СТРОИТ?
- ЧАСТЬ 12. В ЕГИПТЕ И НЫНЕ
Менахем М. Брод - 12-й принцип. Вера в Мошиаха и мессианская эпоха в источниках иудаизма - Раскрытие Мошиаха
Чудеса и знамения
Ждать ли от Мошиаха чудес?
Что же именно мы подразумеваем под приходом Мошиаха? Чего конкретно мы ждем? Вдруг объявится некто и объявит, что Мошиах - это он? А может, в мире внезапно произойдет нечто, что всколыхнет все человечество - и тут, среди чудес и знамений, нам откроется образ Мошиаха? Фактически наш вопрос заключается в следующем: должны ли чудеса и знамения сопровождать появление Мошиаха, и должен ли он всколыхнуть своим приходом всю землю?
В источниках на эту тему есть два противоположных взгляда. Однако удивительней всего, что даже сам Рамбам в одном месте следует одному мнению, а в другом - прямо противоположному. В своей законодательной книге он постановляет в качестве закона: «Да не подумаешь ты, что Король Мошиах должен совершать чудеса и знамения, менять физические законы мира, либо оживлять мертвых и тому подобное». В другом же месте, в «Послании в Йемен», он пишет следующее: «Чудеса и знамения Мошиаха станут подтверждением истины его слов и его происхождения».
Весь образ и характеристики Мошиаха полностью отличаются в двух этих местах. В «Мишнэ Тора» Мошиах описывается как великий лидер еврейского народа, который возвращает евреев к Торе, борется с врагами Израиля и побеждает все враждебные народы вокруг себя, отстраивает Храм и собирает всех разбросанных по миру евреев, после чего мы действительно убеждаемся, что он - Мошиах. Совершенно иначе приход Мошиаха описан в Йеменском послании. Там это событие полностью выходит за рамки физических законов: вдруг появляется совершенно незнакомый ранее человек, совершает чудеса и знамения, при чем все народы повержены в ужас его чудесными возможностями и немедленно разом принимают на себя его власть.
Противоречия нет
Поскольку оба этих описания принадлежат перу одного и того же мудреца, можно предположить, что между ними нет противоречия, ибо здесь просто описаны два варианта наступления Освобождения. Никто не сомневается, что в Эру Мошиаха будут происходить чудеса, и физические законы мира претерпят изменения. Вопрос лишь в том, произойдет ли все это уже в самом начале появления Мошиаха или же прежде все будет выглядеть как естественный процесс, и только на следующем этапе начнет меняться. Но, по сути, это зависит от еврейского народа: если он будет «достоин», то Освобождение станет чудесным уже с самого начала, а если народ будет, не дай Б-г, в положении «недостоин» - тогда, возможно, начальный этап Освобождения будет происходить естественным образом, и только второй этап станет чудесным.
В своде законов Рамбам обязан передавать как бы «сухую букву закона» и четко определять обязательные характеристики Мошиаха. Его чудесные способности к таким не относятся, ведь Освобождение не обязательно придет как внезапное и чудесное появление Спасителя. Ибо существует вероятность, что тот вначале будет просто еврейским лидером, оказывающим влияние на еврейский народ и на народы мира, и только после построения им Храма и собирания рассеянных евреев мы узнаем, что он - Мошиах.
Однако цель написания «Послания в Йемен» была иная. Оно было написано для воодушевления евреев той страны - поддержать их дух и укрепить надежду на обещанное Торой истинное Освобождение. Поэтому в нем Рамбам не ограничивается описанием только сухих фактов, связанных с приходом Мошиаха, но добавляет также и то, во что мы верим: если поколение будет достойно Освобождения, произойдет внезапное Б-жественное раскрытие, сопровождаемое великими чудесам и знамениями. И мир с почтительностью будет внимать гласу Мошиаха.
