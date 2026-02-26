Вера в приход Мошиаха является основой иудаизма, одним из тринадцати принципов, на которых зиждется еврейская вера. Каждый сын еврейского народа обязан верить в него и с нетерпением его ожидать. Шесть благословений в центральной молитве «Шмонэ Эсре», повторяемой трижды изо дня в день, посвящены просьбе об Освобождении. Спрашивается, почему тема прихода Мошиаха является столь важной?

Казалось бы, приход Мошиаха имеет отношение к тому, что произойдет лишь в будущем. В Торе присутствует множество пророчеств, относящихся к периоду Конца Дней, и в каждое из них мы, безусловно, верим. Вместе с тем, в том, что касается пришествия Мошиаха, от нас требуется вера более глубокая, ежедневное его ожидание, непрекращающаяся молитва, ощущение, что без Мошиаха вся наша жизнь - не жизнь. Но разве в настоящее время еврей не может заниматься изучением Торы и исполнением заповедей, служа своему Создателю? Почему же от него требуется так сильно ожидать приход Мошиаха?

Менахем М. Брод - 12-й принцип. Вера в Мошиаха и мессианская эпоха в источниках иудаизма

SIMAN, Федерация еврейских общин Украины - 2013. - 288 c.

ЧАСТЬ 1. МОШИАХ В ИУДАИЗМЕ

ЧАСТЬ 2. СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ЧАСТЬ 3. ОЖИДАНИЕ МОШИАХА

ЧАСТЬ 4. КОГДА ПРИДЕТ МОШИАХ?

ЧАСТЬ 5. ГОТОВНОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ

ЧАСТЬ 6. НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ЧАСТЬ 7. МОШИАХ

ЧАСТЬ 8. РАСКРЫТИЕ МОШИАХА

ЧАСТЬ 9. ДЕЛА МОШИАХА

ЧАСТЬ 10. НОВЫЙ МИР

ЧАСТЬ 11. ТРЕТИЙ ХРАМ КТО И КОГДА СТРОИТ?

ЧАСТЬ 12. В ЕГИПТЕ И НЫНЕ

Чудеса и знамения

Ждать ли от Мошиаха чудес?

Что же именно мы подразумеваем под приходом Мошиаха? Чего конкретно мы ждем? Вдруг объявится некто и объявит, что Мошиах - это он? А может, в мире внезапно произойдет нечто, что всколыхнет все человечество - и тут, среди чудес и знамений, нам откроется образ Мошиаха? Фактически наш вопрос заключается в следующем: должны ли чудеса и знамения сопровождать появление Мошиаха, и должен ли он всколыхнуть своим приходом всю землю?

В источниках на эту тему есть два противоположных взгляда. Однако удивительней всего, что даже сам Рамбам в одном месте следует одному мнению, а в другом - прямо противоположному. В своей законодательной книге он постановляет в качестве закона: «Да не подумаешь ты, что Король Мошиах должен совершать чудеса и знамения, менять физические законы мира, либо оживлять мертвых и тому подобное». В другом же месте, в «Послании в Йемен», он пишет следующее: «Чудеса и знамения Мошиаха станут подтверждением истины его слов и его происхождения».

Весь образ и характеристики Мошиаха полностью отличаются в двух этих местах. В «Мишнэ Тора» Мошиах описывается как великий лидер еврейского народа, который возвращает евреев к Торе, борется с врагами Израиля и побеждает все враждебные народы вокруг себя, отстраивает Храм и собирает всех разбросанных по миру евреев, после чего мы действительно убеждаемся, что он - Мошиах. Совершенно иначе приход Мошиаха описан в Йеменском послании. Там это событие полностью выходит за рамки физических законов: вдруг появляется совершенно незнакомый ранее человек, совершает чудеса и знамения, при чем все народы повержены в ужас его чудесными возможностями и немедленно разом принимают на себя его власть.

Противоречия нет

Поскольку оба этих описания принадлежат перу одного и того же мудреца, можно предположить, что между ними нет противоречия, ибо здесь просто описаны два варианта наступления Освобождения. Никто не сомневается, что в Эру Мошиаха будут происходить чудеса, и физические законы мира претерпят изменения. Вопрос лишь в том, произойдет ли все это уже в самом начале появления Мошиаха или же прежде все будет выглядеть как естественный процесс, и только на следующем этапе начнет меняться. Но, по сути, это зависит от еврейского народа: если он будет «достоин», то Освобождение станет чудесным уже с самого начала, а если народ будет, не дай Б-г, в положении «недостоин» - тогда, возможно, начальный этап Освобождения будет происходить естественным образом, и только второй этап станет чудесным.

В своде законов Рамбам обязан передавать как бы «сухую букву закона» и четко определять обязательные характеристики Мошиаха. Его чудесные способности к таким не относятся, ведь Освобождение не обязательно придет как внезапное и чудесное появление Спасителя. Ибо существует вероятность, что тот вначале будет просто еврейским лидером, оказывающим влияние на еврейский народ и на народы мира, и только после построения им Храма и собирания рассеянных евреев мы узнаем, что он - Мошиах.

Однако цель написания «Послания в Йемен» была иная. Оно было написано для воодушевления евреев той страны - поддержать их дух и укрепить надежду на обещанное Торой истинное Освобождение. Поэтому в нем Рамбам не ограничивается описанием только сухих фактов, связанных с приходом Мошиаха, но добавляет также и то, во что мы верим: если поколение будет достойно Освобождения, произойдет внезапное Б-жественное раскрытие, сопровождаемое великими чудесам и знамениями. И мир с почтительностью будет внимать гласу Мошиаха.