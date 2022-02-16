Фернан Бродель - Грамматика цивилизаций

Необходимость объяснить решение об издании на русском языке этой книги, написанной еще в 60-е годы прошлого века, не очевидна, но сделать это желательно. В ряду крупных работ классика школы «Анналов» Фернана Броделя книга "Грамматика цивилизаций" выходит в России последней. С фундаментальными трудами "Материальная цивилизация и капитализм"; "Что такое Франция?"; "Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II" наши читатели познакомились в 1986—2003 гг. Так надо ли было переводить книгу, после того как пять бурных десятилетий кардинально изменили облик мира, который знал тогда французский историк, и о судьбах которого он писал в своей "Грамматике"? Тем более, что автор создавал книгу как учебник (о чем подробно рассказано в авторском предисловии и в предисловии Мориса Эмара), хотя многие посчитали ее слишком сложной для этого жанра. Мы же были убеждены в необходимости сделать этот труд доступным для российских читателей, когда приступали к работе (к сожалению, по разным причинам, она заняла существенно больше времени, чем мы планировали), и только укрепились в этом мнении к моменту выпуска книги в свет.

Главное, что, вопреки всем переменам в мире, текст Броделя (который автору так и не удалось — к счастью — превратить в учебник) не устарел, более того во многих отношениях он обрел характер подтвердившегося предвидения. Анализ долговременных тенденций общественного развития, данный автором в 60-е годы, по многим проблемам оказался пугающе точным и в силу этого требует самого внимательного отношения. Пять десятилетий, отделяющих нас от времени создания этого текста — наше преимущество. Столь существенная временная дистанция позволяет видеть, что некоторые оценки Броделя двадцать лет назад наверняка показались бы читателю абсолютно ошибочными, но полностью подтвердились через следующие двадцать. И это урок для читателя, которому сегодня что-то в оценках и прогнозах Броделя о характере цивилизационного развития вновь покажется несостоятельным. Может быть, нужно подождать еще пару десятилетий?

Наконец, "Грамматика цивилизаций" в высшей степени полезна в контексте российского цивилизационного дискурса. России и СССР в книге Броделя посвящена завершающая часть. Нет смысла пересказывать и интерпретировать ее в издательском введении, слишком глубоки и значимы для отечественного читателя содержащиеся в ней суждения одного из самых ярких и глубоких историков ХХ века.

Фернан Бродель - Грамматика цивилизаций

(Тема)

Москва : "Весь Мир", 2008. - 552 с.

ISBN 978-5-7777-0403-0

Фернан Бродель - Грамматика цивилизаций - Содержание

От издательства

Морис Эмар - Бродель учит истории

Вместо предисловия

Введение. История и настоящее

РАЗДЕЛ I. ГРАММАТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глава 1. Перемены в терминологии

Глава 2. Цивилизация определяется в соотношении с другими науками о человеке

Глава 3. Преемственность цивилизаций

РАЗДЕЛ II. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

Глава 1. Чему учит история

Глава 2. Чему учит география

Глава 3. Величие и закат Ислама (VIII—XVIII вв.)

Глава 4. Современное возрождение Ислама

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧЕРНЫЙ КОНТИНЕНТ

Глава 1. Прошлое

Глава 2. Черная Африка: сегодня и завтра

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Глава 1. Введение

Глава 2. Классический Китай

Глава 3. Китай вчера и сегодня

Глава 4. Индия вчера и сегодня

Глава 5. Приморский Дальний Восток: Индокитай, Индонезия, Филиппины, Корея, Япония

Глава 6. Япония

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЕВРОПА

Глава 1. Пространство и свободы

Глава 2. Христианство, гуманизм, научная мысль

Глава 3. Индустриализация Европы

Глава 4. Составляющие Европы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АМЕРИКА

Глава 1. Другой Новый свет: Латинская Америка

Глава 2. Америка по преимуществу: Соединенные Штаты

Глава 3. Призраки и трудности: вчера и сегодня

Глава 4. Об английском миропорядке

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДРУГАЯ ЕВРОПА. Другая Европа: Московия, Россия, СССР