Моей целевой группой, для которой я написал эту книгу, является та часть адвентистской церкви, на которую я ссылаюсь как на «верующих на грани». Я писал специально для тех людей из нашего сообщества, которые имеют сомнения и опасения; для тех, кто задается вопросом, куда направляется наша церковь; и тех, кому сейчас трудно верить так, как они когда то верили.

При этом я ставлю себя в уязвимое положение. Я собираюсь достаточно открыто поговорить о том, что в моей церкви есть много вещей, которые мне не нравятся; что у меня самого есть много сомнений и вопросов, на которые я не получил ответов; что я критически отношусь к некоторым церковным лидерам и тенденциям, за которыми я наблюдаю, и к направлениям, в сторону которых, кажется, идет основная часть церкви. Некоторым это может не понравиться, но я готов рискнуть, потому что я верю: то, что я должен сказать, может оказаться полезным для многих сомневающихся в нашей церкви.

Рейндер Бруинсма - Встречая сомнения. Книга для верующих - адвентистов «на грани»

«Издательские решения», 2017 - 121 с.

ISBN 978-5-44-853265-8

Рейндер Бруинсма - Встречая сомнения. Книга для верующих – адвентистов «на грани» - Содержание

Предисловие

Глава 1: Остаться или уйти?

ЧАСТЬ 1: Вопросы, неопределенность, сомнения

Глава 2: Кризис христианства

Глава 3: Последние тенденции в адвентизме

Глава 4: Бог существует? На самом деле?

Глава 5: Могу ли я продолжать в это верить?

ЧАСТЬ 2: Встреча с сомнениями и поиск ответов

Глава 6: Шаг веры

Глава 7: Почему нам стоит остаться в церкви

Глава 8: Во что именно я должен верить?

Глава 9: Что делать с нашими сомнениями

Рейндер Бруинсма - Встречая сомнения. Книга для верующих – адвентистов «на грани» - Остаться или уйти?

Сейчас я уже несколько лет, как нахожусь на пенсии. Но, по крайней мере, до нынешнего момента, я вел достаточно активную жизнь. Я продолжаю проповедовать в адвентистских церквях во многих разных частях Голландии, страны, где я живу, а иногда это происходит и за рубежом. Я продолжаю преподавать на семинарах для пасторов в разных странах и участвую во многих церковных событиях. И я продолжаю писать, и благодаря этому могу видеть реакцию на происходящее из далеких и близких мест. Мой еженедельный блог читают, по крайней мере, несколько тысяч людей со всего мира, и этот факт в особенности поможет многим понять, что я, как правило, довольно откровенно говорю о моей вере и о моей церкви.

Иногда люди говорят: «Теперь, когда ты уже на пенсии, ты, конечно, можешь быть более откровенен и говорить вещи, которые не мог позволить себе, если бы ты был активным служителем церкви». В этом может быть доля истины, но я – на протяжении всей моей жизни – был довольно откровенен, и никогда не пытался скрывать, что я думаю, и кем являюсь. Это совсем не значит, что человек всегда может говорить то, что он думает, везде и каждому. Честность не означает, что нужно делать глупости. Я всегда старался действовать ответственно, но сохранять при этом честность перед самим собой.

Но сегодня, больше чем когда либо в прошлом, многие члены церкви адвентистов делятся со мной своими опасениями по поводу происходящего в церкви, и делятся своими сомнениями о своей вере и о конкретных традиционных адвентистских доктринах. Частично это объясняется тем, что они воспринимают меня как того, кто будет готов выслушать их без осуждения, и частично тем, что они чувствуют: во многих отношениях я и они – единомышленники со схожими сомнениями и проблемами. Но я считаю, что это не единственная, и даже не самая важная причина. Мы просто должны признать тот факт, что неуклонно растет число тех людей, кто испытывает трудности с принятием текущего положения дел в их церкви; тех, кто больше не может подписаться подо всем, чему их однажды учили под лозунгом «Истина»; и тех, кто больше не находит смысла во многом, происходящем в церкви.

Было бы очень заманчиво подробно опубликовать некоторые из историй, которые мои единоверцы – адвентисты рассказали мне в недавнем прошлом. Но я не хочу предавать доверие, которые эти люди оказали мне. Я хочу, чтобы они прочитали эту книгу, но я не хочу, чтобы они узнали себя в том, что они читают, и не боялись того, что другие узнают их. Всемирная семья адвентистов может быть достаточно большой, но в то же время она может оказаться удивительно маленькой, и я всегда изумляюсь тому, как много людей, оказывается, знают друг друга.

Многие из тех, кто говорили со мной, присылали мне сообщения по электронной почте, через Фейсбук, или связывались со мной другим путем, рассказывали, что они проходят через кризис веры и что они больше не могут верить в Бога, или, по крайней мере, в те вещи, которые им рассказывали о Боге раньше. Многие из тех, кто хорошо проинформирован о происходящем в церковной организации и о точке зрения некоторых руководителей церкви высокого уровня, потеряли всякое уважение к высшим эшелонам церкви. Другие открыто задаются вопросом, хотят ли они оставаться в церкви, которая, кажется, становится все более консервативной и фундаменталистской. Конкретные вопросы, такие как роль женщин в церкви и отношение церкви к геям и лесбиянкам, являются серьезными камнями преткновения для многочисленных членов церкви в западном мире – и не только там!