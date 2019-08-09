Когда богобоязненный человек видит Бога в бедствии своем, его сердце и уста смолкают под действием непреодолимой силы. Псалмопевец, видя действие руки Божьей в бедствиях, которые были насланы на него, принимает на себя закон безмолвия и связывает им свое сердце и уста. «Не открываю уст моих; потому что Ты соделал это».

Он не придает значение вторичным причинам, устремляя взор к первопричине своих страданий, и умолкает - он видит десницу Божью во всем происходящем и потому пребывает в тишине и молчании.

Томас Брукс - Немой христианин под наказующим жезлом, или Божественный бальзам для безмолвной души

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2015 г. – 190 с.

ISBN 978-966-2110-27-2

Томас Брукс - Немой христианин под наказующим жезлом, или Божественный бальзам для безмолвной души - Содержание

Предисловие

Часть I

Часть II

Часть III

Часть IV

Томас Брукс - Немой христианин под наказующим жезлом, или Божественный бальзам для безмолвной души - Предисловие

Дорогие сердца,

Избраннейшие святые «рождаются на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», Иов 5:7. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь», Псалом 33:20. Если бы здесь речь шла не о скорбях, то справедливо было бы присловье: чем больше, тем лучше; или если бы речь шла о скорбях, но их не было бы много, тогда - чем меньше, тем лучше. Но Бог, бесконечный в премудрости и несравненный в благости, определил, дабы на нас со всех сторон ополчались скорби, более того, - многие скорби. Подобно милостям, оказываемым нам, наши испытания редко бывают одиночными; они обычно следуют одно за другим; они подобны внезапным ливням, - не успевает закончиться один, как уже начинается другой. И все же, христиане, это милость, щедрая милость, что не всякое бедствие - казнь, не всякое наказание - проклятие.

Чем выше поднимались воды, тем ближе был Ноев ковчег к небесам; чем более умножаются ваши бедствия, тем более ваше сердце будет возноситься к небесам.

Я не хотел бы утомлять вас ожиданием и постараюсь сделать для начала лишь две вещи, - во-первых, объясню, почему моя книга вновь появилась в печати, и, во-вторых, дам небольшой совет и направление, которые помогут вам воспользоваться данным трактатом ко благу душ ваших, - что собственно и является моей целью. Истинные причины того, что я решил адресовать миру эту книгу, следующие.

Во-первых, поражающая десница Божья тяготела надо мною и над теми, кто наиболее близок мне в мире сем, над многими из моих драгоценных друзей во Христе, кого я очень люблю и почитаю в Господе, - и это побудило меня рассуждать над смыслом богодухновенных слов текста Писания, который был взят мною в качестве темы нижеследующих рассуждений. Лютер не смог понять смысл некоторых Псалмов, пока не претерпел скорби; Крест Христов не рукописание, и тем не менее, - говорит он, - Крест научил его всему, что только может быть выражено словом. Бедствия - золотой ключ, которым Бог открывает сокровищницу Своего Слова душам Своих людей; и это в какой-то мере, посредством благодати, испытала моя душа. Когда Самсон нашел мед, он дал отведать от него своему отцу и матери, Судей 14:9, 10; немного меда я нашел в тексте, о котором буду говорить ниже; и потому я не могу, не вправе не делиться своим медом с теми, кто испил так много моей желчи и полыни.

Рассуждая о тексте Пс. 65:16, «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей», Августин отмечает: «Псалмопевец не призывает их ознакомиться с рассуждениями о том, сколь широка земля, как далеко простираются небеса, сколь велико число звезд и каков путь солнца; он говорит: придите, и я поведаю вам о чудесах Божьей благодати, верности Его обетований, богатстве Его милости, явленной душе моей». О событиях, в которых проявляется действие благодати, надлежит рассказывать. Раввины говорят: «Мы учимся, чтобы учить». «Я запасаюсь и коплю, - говорит язычник, - дабы впоследствии пользоваться самому и делиться со многими». Если Бог облагодетельствовал нас, другие люди должны обрести часть благ, дарованных нам. Семья, селение, город, страна должны жить лучше вследствие того, что благоденствуют их обитатели. Даруемые нам милости и щедроты должны быть подобны колодцу у нашего дома, который служит не только для нашей пользы, но и напояет наших соседей, а также и странников.

Во-вторыху то, что написано, написано на века и будет распространяться далее от места к месту, от человека к человеку, от поколения к поколению, - чего не в силах совершить голос.

Перо - это «искусственный язык»; оно обращается не только к тем нашим друзьям, кто пребывает с нами, но и к отсутствующим; оно говорит с теми, кто далеко от нас, равно как и с теми, кто находится рядом с нами; оно говорит со многими тысячами одновременно; оно говорит не только с настоящим веком, но и с веками грядущими. Перо - это своего рода образ вечности; благодаря нему человек будет жить, когда умрет, Евр. 11:1. Хотя священнописатель вопрошает: «пророки, будут ли они вечно жить?», их труды могут остаться с нами навеки, Зах. 1:5. Написанное человеком может проповедовать, когда он не в состоянии этого делать, когда ему это не позволено и когда из-за телесных немощей он не осмеливается этого делать; более того, - когда он этого не делает.