Вся слава Агнцу - Комментарии на книгу Откровения - Ричард Брукс

Книга Откровения — славное завершение Писания. Все внимание в ней сосредоточено на Господе славы — Иисусе Христе. В то же время су­ществует так много сложных и замысловатых толкований этой книги, что многие христиане не решаются браться за ее изучение.

Ричард Брукс подходит к толкованию Откровения как опытный па­стор, желающий насытить как ум, так и сердце своих читателей. Книга написана простым языком, будет понятна и интересна любому читателю. Ее главная цель — рассказать о славной победе, которая ожидает всех, кто с верой следует за Агнцем Божьим.

Пер. с англ. — Мн.: МФЦП, 2005. — 224 с.

ISBN 985-454-250-5 (рус.)

ISBN 0-85234-229-2 (англ.)

Введение

Краткое содержание книги Откровения

Приложение 1. Христология книги Откровения

Приложение 2. Чему учат о тысячелетии другие?

Приложение 3. Замечания об использованных книгах

Примечания

Ричард Брукс - Вся слава Агнцу - 18. Тысяча лет

Прочтите Откровение 20.

Тысячелетие! Вот оно перед нами — в главе 20! Люди часто смотрят на эту главу с опасением, но в этом совершенно нет никакой нужды. Дух Святой наставит нас на всякую истину.

Что больше всего поражает вас в 20-й главе? Какая фраза повторяется здесь чаще всего? Заметили ли вы, что выражение «тысяча лет» появляется в каждом стихе со 2-го по 7-й и таким образом упоминается шесть раз? Люди говорят о тысячелетии именно в связи с этой главой, но все, что означает это выражение, — это «период в одну тысячу лет». Это обычное выражение. Таким образом, правильное понимание этой главы заключается в правильном взгляде на учение о тысячелетии.

Сатана скован: взгляд с земли (ст. 1—3)

Снова перед нами загадочный мир видений и символов. Прежде всего Иоанн увидел «Ангела, сходящего с неба». Этот ангел имел «ключ от бездны». Обратите внимание, что ангел имел еще и большую цепь в своей руке. Понятно, что именно он намеревался сделать: сковать кого-то, заключить его в бездну и запечатать ее, так чтобы тот кто-то не смог сам освободиться и убежать. Так ангел и сделал! Но с кем? С дьяволом (ст. 2). Ангел превозмог сатану, сделав его беспомощным, сковал его и запер на тысячу лет.

Скованный дьявол — это, конечно, символ. Но что он означает? Прочтите Лк. 11:21 — 22. Иисус говорит, что сатана — это некто сильный, тогда как сам Христос — сильнейший его и пришел, чтобы связать сатану и обезоружить. До прихода Христа (см. Откр. 20:3) сатана ослеплял народы и обманывал. По большому счету спасение было достоянием только иудеев, но многие из них оставались неверующими. Но затем пришел Христос — и все изменилось. Началось тысячелетие, т. е. (символическая) тысяча лет. Господь Иисус Христос одержал победу над дьяволом во время Своего искушения в пустыне. Христос побеждал сатану, изгоняя бесов, вселившихся в разных людей.

Он одержал победу над ним и тогда, когда Евангелие начало возвещаться грекам и самарянам, так же как и иудеям. В Послании колоссянам, 2:15, Павел усматривает прямую связь между подвигом Христа на Голгофе и обезоруживанием сатаны: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою». Если заглянуть в Евр. 2:14, то можно обнаружить, что там говорится то же самое в отношении воскресения Христа: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола». А стих из 1 Ин. 3:8 подводит всему итог: «...Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола».

Таким образом, теперь мы можем правильно понять Откр. 20:3. Сатана был связан уже со времени первого пришествия Христа. Символический тысячелетний период — это как раз тот период, в котором мы пребываем в данный момент.

«Но, — скажете вы, — действительно ли сатана связан? Зло и сегодня царит в мире. А сколько существует лжехристианских церквей, сколько лжи и заблуждений! Преследования не прекращаются! На самом ли деле он связан?»

Конечно же, сатана чрезвычайно активен. В книге Откровения можно найти много тому доказательств. Но активность дьявола — это активность пса на цепи. Сатана — это некое подобие знаменитого американского гангстера Аль Капоне, который контролировал Чикаго из тюрьмы. Деятельность и власть сатаны ограничены. Если бы пес не был на цепи или же старик Аль Капоне не сидел в тюрьме, дела обстояли бы совершенно по-другому. Так же и с сатаной.

Быть могущественным и связанным — это одно, а быть могущественным и свободным — это совсем другое. Разница огромная.

Не забывайте, что во многих сердцах истина Евангелия вытеснила ложь сатаны. Церковь Божья растет и процветает во многих местах. Тысячи людей разных национальностей исповедуют веру в Господа Иисуса Христа. Библия переведена на огромное количество языков и диалектов. И работа все еще продолжается.

Тем не менее не думайте, что мир становится лучше. Не воображайте, что все, кто слышит Благую весть, принимают ее. Не тешьте себя ложной надеждой, что большинство будет на стороне Христа, когда Он придет. Дьявол не связан полностью. Но все же он обречен и побежден Христом.

Живые святые: взгляд с небес (ст. 4—6)

Если в ст. 1—3 тысячелетие рассматривается с земной точки зрения, то в ст. 4—6 оно явлено нам с небесной. Обратим внимание на детали видения, открывшегося Иоанну. Он увидел престолы. Престол, как мы уже знаем, символизирует небеса. И кто же восседал на этих престолах? Души (не тела, а только души) «обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие» и души истинных верующих, «которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою».

Они вкусили «первое воскресение» (ст. 5), которое означает прославление верующих сразу после их смерти.

«...Они ожили и царствовали со Христом...» Есть одна история, которую рассказывают о знаменитом американском евангелисте Д. Л. Муди. Однажды во время проповеди он произнес такие слова: «В один из прекрасных дней вы прочтете в газетах, что Д. Л. Муди умер. Не верьте этому! В тот день я буду жив более, чем когда- либо!» Об этом нам напоминает и Вестминстерское вероисповедание: «Тела людей после их смерти возвращаются в прах и познают тление; но их души (которые не умирают и не спят), имея бессмертную сущность, тотчас возвращаются к Богу, даровавшему их. Души праведных, совершившись в святости, попадают на небеса, где они созерцают лицо Божье во свете и славе, ожидая полного искупления их тел».

Их состояние «блаженно и свято» (ст. 6), и «смерть вторая» (окончательное состояние вечной смерти в аду) не может им повредить. И здесь мы снова возвращаемся к восхитительной истине: «...нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе...» (Рим. 8:1)! При всеобщем воскресении в последний день их души, безусловно, соединятся с их новыми воскресшими телами, и обещание, данное в Откр. 3:21, полностью исполнится!

Малое время сатаны: последняя битва (ст. 7—10)

Вернемся на миг к концу 3-го стиха: «...после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». А теперь обратимся к 7-му стиху, который начинается так: «Когда же окончится тысяча лет... » И что же тогда случится? Сатана будет освобожден из своей темницы и получит страшный последний «шанс». Это будет мрачный период обольщений, преследований и ярости, которые обрушатся на весь мир, на «народы, находящиеся на четырех углах земли». Это будет время страшных и безжалостных гонений на Церковь. Описанное здесь сражение есть не что иное, как битва при Армагеддоне, о которой мы вкратце упомянули в 16-й главе и подробно исследовали в 19-й главе.

А кто же такие «Гог и Магог»? Это выражение мы встречаем в книге пророка Иезекииля (Иез. 38 и 39). Эти две главы содержат пророчество о том, что будет время, когда сирийский монарх Антиох Епифан будет гнать народ Божий. Доктор Хендриксен замечает, что «в книге Откровения период бедствий и скорби символизирует последнее нападение сатаны и его орд на Церковь». Далее богослов проводит следующие параллели между двумя библейскими книгами:

нападение Гога и Магога (Сирия при Антиохе) было последним великим нападением на народ Божий в ветхозаветный период; силы врага были весьма многочисленны; бедствия были ужасающими, хотя и недолгими; поражение врага было внезапным и полным.

И ногда мы ссылаемся на этот период Армагеддона как на «малое время сатаны».

Грозная мощь и сила окружила «стан святых и город возлюбленный» (ст. 8). Кажется, что истинная Церковь повержена. Но тут с небес сходит Господь Иисус Христос. В один миг враги были уничтожены, а дьявол получил то, что заслуживал. Великий обманщик, внушивший нечестивым ложь о том, что грех будет вознагражден, что Бога можно не принимать в расчет и что можно победить Его Церковь, внезапно оказывается ввергнутым в ад, «в озеро огненное и серное»! Триумф Христа полон и неоспорим. Он царствует, низложив всех врагов Своих себе под ноги. Последний враг — смерть — наказан и повержен (см. Откр. 20:1 4).