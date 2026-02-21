Трактат «О причине, начале и едином» является фундаментом пантеистической философии Бруно. В нем он развивает концепцию «Мировой души», которая пронизывает всю материю и дает ей жизнь. Бруно стирает грань между Творцом и творением, утверждая, что Бог не находится вне Вселенной, а является её внутренним оживляющим началом. Он обосновывает идею о том, что материя не является пассивной массой, а несет в себе творческую энергию. Философ приходит к выводу о существовании абсолютного «Единого», в котором совпадают все противоположности (минимум и максимум, свет и тьма), образуя вечную и неизменную субстанцию.

В диалоге «О бесконечности, вселенной и мирах» Бруно совершает революционный прорыв в астрономии и космологии своего времени. Опираясь на идеи Коперника, он идет гораздо дальше, заявляя, что Вселенная не имеет центра и границ. Он первым провозгласил, что звезды — это такие же солнца, окруженные своими планетами, на которых может существовать жизнь. Эта работа бросала вызов аристотелевской картине мира с её «кристальными сферами», утверждая, что пространство однородно и бесконечно, а Земля — лишь малая песчинка в бескрайнем океане миров, движимых единым законом божественной гармонии.

Завершает этот цикл труд «О героическом энтузиазме», который переносит идеи бесконечности в сферу человеческого духа. Здесь Бруно описывает стремление человека к познанию как священный «героический пыл», возвышающий личность над повседневностью. Философ использует язык поэзии и аллегорий, чтобы показать: познавая бесконечную Вселенную, человек сам становится причастным к божественному. Это путь интеллектуального подвига, где познающий субъект сливается с объектом познания, обретая истинную свободу в созерцании вечной Истины.

Джордано Бруно - Философские диалоги. О Причине, Начале и Едином. О бесконечности, вселенной и мирах. О героическом энтузиазме

Москва, Издательство «Новый Акрополь» 2013 г. – 774 с.

ISBN 978-5-91896-042-4

Джордано Бруно - Философские диалоги. О Причине, Начале и Едином. О бесконечности, вселенной и мирах. О героическом энтузиазме - Содержание

Джордано бруно – титан эпохи возрождения

На рубеже эпох

О жизни и судьбе джордано бруно

Ключи к философии бруно

Смерть бруно

О причине, начале и едином

Вступительное письмо, написанное знаменитейшему синьору микелю ди кастельново[1],

Диалог первый

Диалог второй

Диалог третий

Диалог четвертый

Диалог пятый

О бесконечности, вселенной и мирах

Вступительное письмо, написанное знаменитейшему синьору микелю ди кастельново,

Диалог первый

Диалог второй

Диалог третий

Диалог четвертый

Диалог пятый

О героическом энтузиазме