Книга «Изгнание торжествующего зверя» — одно из самых значимых и дерзких философских произведений Джордано Бруно, написанное в форме аллегорических диалогов. В центре сюжета — совет олимпийских богов во главе с Юпитером, который решает провести «большую чистку» на небесном своде. Юпитер осознает, что созвездия, названные в честь порочных героев и чудовищ, больше не могут занимать свои места. Под «торжествующим зверем» Бруно подразумевает не какое-то конкретное существо, а совокупность человеческих пороков, суеверий и невежества, которые воцарились в душах людей и в общественном устройстве.

Бруно использует эту мифологическую канву для жесткой критики современной ему морали и религии. Вместо изгнанных пороков он предлагает водрузить на небо истинные добродетели: Истину, Благоразумие, Мудрость и Закон. Особое место в книге занимает прославление активного созидательного труда и человеческого разума. Философ выступает против аскетизма и слепой веры, призывая к героическому энтузиазму и познанию бесконечной Вселенной. В этом труде ярко проявляется пантеизм Бруно — идея о том, что божественное начало разлито во всей природе, а человек является сотворцом этого мира.

Текст пропитан иронией и глубоким символизмом, характерным для эпохи Возрождения. Бруно не просто предлагает реформу календаря или астрономии, он призывает к тотальной реформе человеческого духа. Книга стала одной из причин преследования автора инквизицией, так как его нападки на «зверя» многие современники считали прямой критикой церковных догматов и папской власти. Сегодня это произведение читается как величественный гимн свободной мысли и человеческому достоинству.

Джордано Бруно - Изгнание торжествующего зверя

Самара: Издательство «АГНИ», 1997 г. - 296 с.

ISBN 5-87931-010-8

Вступительная статья А. Золотарева

Объяснительное письмо

Диалог первый

Первая часть первого диалога

Вторая часть первого диалога

Третья часть первого диалога

Диалог второй

Первая часть второго диалога

Вторая часть второго диалога

Третья часть второго диалога

Диалог третий

Первая часть третьего диалога

Вторая часть третьего диалога

Третья часть третьего диалога

Примечания

Приложения