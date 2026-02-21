Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бруно - Изгнание торжествующего зверя

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Philology Literature

Книга «Изгнание торжествующего зверя» — одно из самых значимых и дерзких философских произведений Джордано Бруно, написанное в форме аллегорических диалогов. В центре сюжета — совет олимпийских богов во главе с Юпитером, который решает провести «большую чистку» на небесном своде. Юпитер осознает, что созвездия, названные в честь порочных героев и чудовищ, больше не могут занимать свои места. Под «торжествующим зверем» Бруно подразумевает не какое-то конкретное существо, а совокупность человеческих пороков, суеверий и невежества, которые воцарились в душах людей и в общественном устройстве.

Бруно использует эту мифологическую канву для жесткой критики современной ему морали и религии. Вместо изгнанных пороков он предлагает водрузить на небо истинные добродетели: Истину, Благоразумие, Мудрость и Закон. Особое место в книге занимает прославление активного созидательного труда и человеческого разума. Философ выступает против аскетизма и слепой веры, призывая к героическому энтузиазму и познанию бесконечной Вселенной. В этом труде ярко проявляется пантеизм Бруно — идея о том, что божественное начало разлито во всей природе, а человек является сотворцом этого мира.

Текст пропитан иронией и глубоким символизмом, характерным для эпохи Возрождения. Бруно не просто предлагает реформу календаря или астрономии, он призывает к тотальной реформе человеческого духа. Книга стала одной из причин преследования автора инквизицией, так как его нападки на «зверя» многие современники считали прямой критикой церковных догматов и папской власти. Сегодня это произведение читается как величественный гимн свободной мысли и человеческому достоинству.

Джордано Бруно - Изгнание торжествующего зверя

Самара: Издательство «АГНИ», 1997 г. - 296 с.

ISBN 5-87931-010-8

Джордано Бруно - Изгнание торжествующего зверя - Содержание

  • Вступительная статья А. Золотарева

  • Объяснительное письмо

Диалог первый

  • Первая часть первого диалога

  • Вторая часть первого диалога

  • Третья часть первого диалога

Диалог второй

  • Первая часть второго диалога

  • Вторая часть второго диалога

  • Третья часть второго диалога

Диалог третий

  • Первая часть третьего диалога

  • Вторая часть третьего диалога

  • Третья часть третьего диалога

Примечания

Приложения

Views 65
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

