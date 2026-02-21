Бруно - О героическом энтузиазме
Книга «О героическом энтузиазме» — это одно из самых поэтичных и философски глубоких произведений Джордано Бруно, написанное в форме диалогов, перемежающихся сонетами. В этом труде Бруно описывает состояние «героического энтузиазма» как высший взлет человеческого духа, стремящегося к познанию бесконечного и божественного. В отличие от обычных человеческих страстей, этот «энтузиазм» является интеллектуальной любовью, которая превращает философа в «героя», способного преодолеть границы чувственного мира и слиться с универсальной истиной.
Используя аллегории, в частности миф об Актеоне, который увидел нагую Диану и был превращен в оленя, Бруно иллюстрирует путь познания: охотник сам становится добычей, когда истина поглощает его разум. Автор утверждает, что Бог не находится где-то за пределами мира, но присутствует в каждой частице бесконечной Вселенной. Героический энтузиаст — это тот, кто осознает это единство и находит в себе силы возвыситься над повседневностью, превращая свою жизнь в постоянный поиск гармонии и высшего смысла, несмотря на все трудности и опасности такого пути.
Джордано Бруно - О героическом энтузиазме
М.: РИПОЛ классик, 2020 г. — 412 с.
ISBN 978-5-386-10574-7
Джордано Бруно - О героическом энтузиазме - Содержание
Дмитрий Хаустов. БРУНО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, или ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Джордано Бруно О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭНТУЗИАЗМЕ
Рассуждение Ноланца о героическом энтузиазме, написанное для высокознаменитого синьора Филиппа Сиднея
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Извинения Ноланца перед добродетельнейшими и изящнейшими дамами
Диалог первый
Диалог второй
Диалог третий
Диалог четвертый
Диалог пятый
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Диалог первый
Диалог второй
Диалог третий
Диалог четвертый
Диалог пятый
Рассуждения о пяти диалогах первой части
Рассуждения о пяти диалогах второй части
Рассуждение и аллегория пятого диалога
