Книга «О героическом энтузиазме» — это одно из самых поэтичных и философски глубоких произведений Джордано Бруно, написанное в форме диалогов, перемежающихся сонетами. В этом труде Бруно описывает состояние «героического энтузиазма» как высший взлет человеческого духа, стремящегося к познанию бесконечного и божественного. В отличие от обычных человеческих страстей, этот «энтузиазм» является интеллектуальной любовью, которая превращает философа в «героя», способного преодолеть границы чувственного мира и слиться с универсальной истиной.

Используя аллегории, в частности миф об Актеоне, который увидел нагую Диану и был превращен в оленя, Бруно иллюстрирует путь познания: охотник сам становится добычей, когда истина поглощает его разум. Автор утверждает, что Бог не находится где-то за пределами мира, но присутствует в каждой частице бесконечной Вселенной. Героический энтузиаст — это тот, кто осознает это единство и находит в себе силы возвыситься над повседневностью, превращая свою жизнь в постоянный поиск гармонии и высшего смысла, несмотря на все трудности и опасности такого пути.

Джордано Бруно - О героическом энтузиазме

Librarium

М.: РИПОЛ классик, 2020 г. — 412 с.

ISBN 978-5-386-10574-7

Джордано Бруно - О героическом энтузиазме - Содержание

Дмитрий Хаустов. БРУНО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, или ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Джордано Бруно О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭНТУЗИАЗМЕ

Рассуждение Ноланца о героическом энтузиазме, написанное для высокознаменитого синьора Филиппа Сиднея

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Извинения Ноланца перед добродетельнейшими и изящнейшими дамами

Диалог первый

Диалог второй

Диалог третий

Диалог четвертый

Диалог пятый

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Диалог первый

Диалог второй

Диалог третий

Диалог четвертый

Диалог пятый

Рассуждения о пяти диалогах первой части

Рассуждения о пяти диалогах второй части

Рассуждение и аллегория пятого диалога