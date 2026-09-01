Брусатти - Время динозавров

Известный палеонтолог Стив Брусатти прослеживает историю динозавров от их возникновения после величайшего массового вымирания в истории Земли до катастрофы конца мелового периода 66 млн лет назад. Перед читателем предстает не статичная галерея гигантских рептилий, а постоянно изменяющийся мир, в котором динозавры возникали, приспосабливались к климатическим и геологическим переменам, переживали экологические кризисы, достигали огромного разнообразия и в одной из своих эволюционных линий дали начало птицам.

Книга одновременно рассказывает историю самих динозавров и показывает, как современная палеонтология эту историю восстанавливает. Брусатти знакомит читателя с полевой работой палеонтологов, новейшими находками и методами исследования — от компьютерной томографии и филогенетического анализа до изучения микроструктуры костей и меланосом ископаемых перьев. Автор стремится разрушить старый образ динозавров как примитивной и обреченной группы: их эволюционный успех продолжался более 150 млн лет, а одна ветвь динозавров — птицы — существует и сегодня.

Брусатти Стив – Время динозавров – Новая история древних ящеров

Пер. с англ. К. Рыбакова; науч. ред. А. Аверьянов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 358 с.

ISBN 978-5-91671-893-5

Брусатти Стив – Время динозавров – Содержание

Пролог. Золотой век открытий

Рассвет динозавров Динозавры набирают силу Динозавры завоевывают господство Динозавры и дрейфующие континенты Динозавры-тираны Король динозавров Динозавры на пике величия Динозавры взлетают Динозавры вымирают

Эпилог. После динозавров

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