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Брусатти - Время динозавров

Брусатти - Время динозавров
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, History

Известный палеонтолог Стив Брусатти прослеживает историю динозавров от их возникновения после величайшего массового вымирания в истории Земли до катастрофы конца мелового периода 66 млн лет назад. Перед читателем предстает не статичная галерея гигантских рептилий, а постоянно изменяющийся мир, в котором динозавры возникали, приспосабливались к климатическим и геологическим переменам, переживали экологические кризисы, достигали огромного разнообразия и в одной из своих эволюционных линий дали начало птицам.

Книга одновременно рассказывает историю самих динозавров и показывает, как современная палеонтология эту историю восстанавливает. Брусатти знакомит читателя с полевой работой палеонтологов, новейшими находками и методами исследования — от компьютерной томографии и филогенетического анализа до изучения микроструктуры костей и меланосом ископаемых перьев. Автор стремится разрушить старый образ динозавров как примитивной и обреченной группы: их эволюционный успех продолжался более 150 млн лет, а одна ветвь динозавров — птицы — существует и сегодня.

Брусатти Стив – Время динозавров – Новая история древних ящеров

Пер. с англ. К. Рыбакова; науч. ред. А. Аверьянов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 358 с.
ISBN 978-5-91671-893-5

Брусатти Стив – Время динозавров – Содержание

Пролог. Золотой век открытий

  1. Рассвет динозавров

  2. Динозавры набирают силу

  3. Динозавры завоевывают господство

  4. Динозавры и дрейфующие континенты

  5. Динозавры-тираны

  6. Король динозавров

  7. Динозавры на пике величия

  8. Динозавры взлетают

  9. Динозавры вымирают

Эпилог. После динозавров

Благодарности
Заметки об источниках
Источники иллюстраций
Предметно-именной указатель

Views 44
Rating 5.0 / 5
Added 01.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 12 hours ago
Очень интересная книга, спасибо! Эсхатос расширает тематические сферы, и это есть хорошо и правильн.

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