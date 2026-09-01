Брусатти - Время динозавров
Известный палеонтолог Стив Брусатти прослеживает историю динозавров от их возникновения после величайшего массового вымирания в истории Земли до катастрофы конца мелового периода 66 млн лет назад. Перед читателем предстает не статичная галерея гигантских рептилий, а постоянно изменяющийся мир, в котором динозавры возникали, приспосабливались к климатическим и геологическим переменам, переживали экологические кризисы, достигали огромного разнообразия и в одной из своих эволюционных линий дали начало птицам.
Книга одновременно рассказывает историю самих динозавров и показывает, как современная палеонтология эту историю восстанавливает. Брусатти знакомит читателя с полевой работой палеонтологов, новейшими находками и методами исследования — от компьютерной томографии и филогенетического анализа до изучения микроструктуры костей и меланосом ископаемых перьев. Автор стремится разрушить старый образ динозавров как примитивной и обреченной группы: их эволюционный успех продолжался более 150 млн лет, а одна ветвь динозавров — птицы — существует и сегодня.
Брусатти Стив – Время динозавров – Новая история древних ящеров
Пер. с англ. К. Рыбакова; науч. ред. А. Аверьянов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 358 с.
ISBN 978-5-91671-893-5
Брусатти Стив – Время динозавров – Содержание
Пролог. Золотой век открытий
Рассвет динозавров
Динозавры набирают силу
Динозавры завоевывают господство
Динозавры и дрейфующие континенты
Динозавры-тираны
Король динозавров
Динозавры на пике величия
Динозавры взлетают
Динозавры вымирают
Эпилог. После динозавров
Благодарности
Заметки об источниках
Источники иллюстраций
Предметно-именной указатель
Comments (1 comment)