Брюн - Бог и сатана

Книга Франсуа Брюна «Бог и сатана. Борьба продолжается» представляет собой глубокое и смелое исследование духовной реальности, посвященное проблеме зла и невидимой брани в современном мире. Автор, известный своим стремлением объединить мистический опыт Восточной и Западной церквей, поднимает вопросы, которые часто замалчиваются в современном секулярном обществе или рационалистическом богословии: существование личностного зла, природа демонического влияния и способы духовной защиты верующего.

В этой работе Брюн анализирует свидетельства святых, мистиков и современную пастырскую практику, чтобы показать, что духовная битва — это не метафора, а объективная реальность. Он подробно рассматривает тактику «врага рода человеческого», которая заключается не только в открытом противостоянии, но и в тонком обольщении, направленном на то, чтобы заставить человека усомниться в существовании как сатаны, так и Бога. Автор подчеркивает, что современный человек, утративший чувство сакрального, становится особенно уязвимым перед силами тьмы.

Центральной темой книги является победа Христа над злом. Брюн напоминает, что христианин не должен пребывать в страхе, так как он обладает мощным оружием — молитвой, таинствами и верой в Воскресение. Автор призывает к духовному бодрствованию и возвращению к глубокому мистическому опыту Церкви. Эта книга — не просто теологический трактат, а практическое руководство для тех, кто хочет понять законы духовного мира и обрести уверенность в исходе великой битвы за человеческую душу.

Брюн Франсуа - Бог и сатана. Борьба продолжается

пер. с фр. А. Шурбелева

СПб.: Алетейя, 2020. 318 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-019-5

Брюн Франсуа - Бог и сатана. Борьба продолжается - Содержание

Протодиакон Владимир Василии. Борьба продолжается"

Предуведомление

Введение

I. ЕСТЕСТВЕННЫЕ «ЧУДЕСА»

«Дом с лицами» в Бельмесе

«Облегченная коммуникация» и «психофания»

ІІ. «ЧУДЕСА» ДЬЯВОЛА

Силы зла

Подлинная одержимость

III. БОЖЬИ ЧУДЕСА

Что такое Божье чудо?

Чудесные исцеления

Удивительный мистик: Натуцца Эволо

Следы Христовых страстей Туринская плащаница Сударий из Овьедо Хитон из Аржантёя Чепец из Каора

Ланчанское чудо

Заключение