Брюн - О Христе по-другому

Церковь, та самая, которую многие из нас знали и любили, у нас во Франции исчезает почти на глазах и вот-вот исчезнет совсем. Вы и сами это заметили. Она все больше и больше раскалывается на два непримиримых течения, причем каждое из них лишь наполовину хранит верность требованиям Евангелия. С одной стороны, мы видим тех, кто продолжает глубоко и убежденно верить в великие тайны вероучения: в тайну Боговоплощения, явленную во Христе, в тайну Троицы, в тайну Евхаристии и т.д. Христиане, примыкающие к этому направлению, верят в подлинность общения со Христом, с Богородицей и другими святыми.
Они верят в ангелов и чудеса. И я глубоко убежден, что в этом они совершенно правы. Но при этом, к сожалению, они проявляют такую нравственную суровость, которая часто вообще ничего общего не имеет с Евангелием, скорее, напоминает психоанализ и из поколения в поколение наносит людям психологический ущерб. Это направление абсолютно предано всем указам, исходящим из Рима. Они вполне соответствуют линии Бенедикта XVI-ro, не только его богословию, но и морали.
Отец Брюн Франсуа - О Христе по-другому. Подлинный смысл Страстей Христовых
пер. с фр. Н. В. Ликвинцевой
СПб.: Алетейя, 2019. 300 с.
ISBN 978-5-907189-72-0
Отец Брюн Франсуа - О Христе по-другому. Подлинный смысл Страстей Христовых - Содержание
Введение
Глава 1. Кризис Церкви
Глава 2. Богословие, которое нередко оказывается сомнительным
Глава 3. Неприемлемые толкования Страстей Христовых
Глава 4. Вселенная - это силовое поле
Глава 5. Силы тьмы
Глава 6. Силы света
Глава 7. Сила Божией любви
Глава 8. Богооставленность Христа на кресте
Глава 9. Тайна мира
