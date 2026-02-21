Брюн - Расслышать умерших
Первое, самое потрясающее и важнейшее для нас открытие: у нас теперь есть практически бесспорные доказательства того, что жизнь после смерти существует. И я имею сейчас в виду не столько знаменитые «околосмертные состояния», о которых говорят все больше и больше. Это опыт, пережитый людьми, которых уже считали умершими, но которые тем не менее сумели вернуться к жизни.
На него обратили внимание в 1970, и первым исследованием в этой области, наделавшим много шума, стала книга доктора Муди, вышедшая в 1975 в Америке. О ней я скажу ниже. Сейчас же я хочу обратиться к еще более неслыханному опыту. И, как ни странно, еще более раннему, хотя никто или почти никто его и не упоминает. Речь идет о записи голосов умерших на магнитофонную пленку. Правда, исследования в этой области производились в основном в германо-язычном мире, а до нас почему-то легче доходят сведения с той стороны Атлантики, чем с той стороны Рейна.
Франсуа Брюн - Расслышать умерших
Пер. с фр. Н.В. Ликвинцевой
СПб.: Алетейя, 2015. - 336 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека)
ISBN 978-5-90670-586-0
Франсуа Брюн - Расслышать умерших - Содержание
I. Никто не умирает
II. Смерть — это второе рождение
III. Новое тело для нашей новой жизни
IV. На границах смерти
V. Первые шаги в мире ином
VI. В сердцевине Добра и Зла
VII. Изгнание в миры несчастья
VIII. Реинкарнация: последнее испытание несчастных душ
IX. Возвращение в миры счастья
X. Единение с Богом: предельный опыт блаженной души
No comments yet. Be the first!