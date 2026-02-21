Брюн - Расслышать умерших

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Первое, самое потрясающее и важнейшее для нас открытие: у нас теперь есть практически бесспорные доказательства того, что жизнь после смерти существует. И я имею сейчас в виду не столько знаменитые «околосмертные состояния», о которых говорят все больше и больше. Это опыт, пережитый людьми, которых уже считали умершими, но которые тем не менее сумели вернуться к жизни.

На него обратили внимание в 1970, и первым исследованием в этой области, наделавшим много шума, стала книга доктора Муди, вышедшая в 1975 в Америке. О ней я скажу ниже. Сейчас же я хочу обратиться к еще более неслыханному опыту. И, как ни странно, еще более раннему, хотя никто или почти никто его и не упоминает. Речь идет о записи голосов умерших на магнитофонную пленку. Правда, исследования в этой области производились в основном в германо-язычном мире, а до нас почему-то легче доходят сведения с той стороны Атлантики, чем с той стороны Рейна.

Франсуа Брюн - Расслышать умерших

Пер. с фр. Н.В. Ликвинцевой

СПб.: Алетейя, 2015. - 336 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека)

ISBN 978-5-90670-586-0

Франсуа Брюн - Расслышать умерших - Содержание

  • I. Никто не умирает

  • II. Смерть — это второе рождение

  • III. Новое тело для нашей новой жизни

  • IV. На границах смерти

  • V. Первые шаги в мире ином

  • VI. В сердцевине Добра и Зла

  • VII. Изгнание в миры несчастья

  • VIII. Реинкарнация: последнее испытание несчастных душ

  • IX. Возвращение в миры счастья

  • X. Единение с Богом: предельный опыт блаженной души

