Трудно, в самом деле, свести обсуждение Новозаветного Писания к чисто теологическому аспекту. История настоятельно стучится в дверь. Но так это и должно быть. История и теология неразрывно переплетены в вести о спасении нашем, которая вечной и универсальной ценностью своей обязана определенным событиям, совершившимся в Палестине в то время, когда во главе Римской империи стоял Тиберий.

Я рад возможности тщательно исправить [свою] книгу [впервые выпущенную в 1943 году] (хотя некоторые мои друзья найдут эти исправления недостаточно тщательными), и по-прежнему посвящаю ее тем студентам университетов и колледжей всего мира, которые поодиночке или группами продолжают среди своих коллег дело апостольского свидетельства о Господе нашем Иисусе Христе.

Фредерик Брюс - Документы Нового Завета - Достоверны ли они?

Издательcтво Диайпи, 2011. - 90 стр.

ISBN: 978-966-491-157-0

Фредерик Брюс - Документы Нового Завета - Достоверны ли они - Содержание

Предисловие к пятому изданию

Глава 1. Так ли это важно?

Глава 2. Датировка и свидетельства в пользу истинности документов Нового Завета 1. Что относится к документам Нового Завета? 2. Какова датировка этих документов? 3. Что свидетельствует в пользу раннего происхождения этих документов?

Глава 3. Как сложился Новозаветный канон

Глава 4. Евангелия 1. Синоптические Евангелия 2. Четвертое Евангелие

Глава 5. Евангельские чудеса

Глава 6. Особое значение свидетельства Павла

Глава 7. Свидетельства Луки

Глава 8. Дополнительные археологические свидетельства

Глава 9. Свидетельства древних еврейских авторов 1. Раввинские авторы 2. Иосиф Флавий

Глава 10. Свидетельства древних нееврейских авторов

Фредерик Брюс - Документы Нового Завета - Достоверны ли они - Глава 7 - Свидетельства Луки

Помимо собственных писем Павла, большая часть информации о нем содержится в текстах, вышедших из-под пера его друга и соратника Луки, автора третьего Евангелия и Деяний Апостолов. Лука был по профессии врачом (Кол. 4:14), и согласно преданию, истоки которого удается проследить до второго века, уроженцем Антиохии в Сирии. Анализ его произведений до некоторой степени подтверждает это предание. Насколько нам известно, он — единственный среди авторов Нового Завета, кто был по происхождению язычником. Его два труда являются в действительности частями одного цельного исторического произведения, прослеживающего зарождение христианства начиная от времени Иоанна Крестителя и, приблизительно, до 60 г. Обе части этого труда адресованы нигде более не упоминаемому человеку, по имени Феофил, который, по-видимому, обладал некоторыми предварительными сведениями о христианстве, и мог быть правительственным чиновником, судя по тому, что Лука наделяет его титулом «достопочтенный» — тем же самым, что использует Павел, обращаясь к Феликсу и Фесту, римским губернаторам Иудеи.

Лука унаследовал отточенную традицию греческих историков и обладал доступом к различным превосходным источникам информации относительно событий, с которыми имел дело, не говоря уже о том, что сам присутствовал при некоторых событиях, о которых рассказывает. Мы упомянули уже некоторые из источников, письменных и изустных, на которые он могполагаться. Чтобы уяснить ценность его работы, стоит только сравнить наши относительно обширные знания о развитии христианства до 60 г. с почти полным неведением о событиях многих последующих лет. В самом деле, после Луки и вплоть до Евсевия, чья «История церкви» была написана после Миланского эдикта Константина (313 г.), не известен ни один автор, которого можно было бы по праву назвать историком христианской церкви.