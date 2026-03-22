Спросили р. Яакова-Ицхака из Пшисухи, «Святого Еврея»: «Почему написано: «К правде, к правде стремитесь» (Дварим, 16:20)? Почему слово «правда» повторяется?»

Он ответил: «Мы должны следовать правде с правдой, а не с нечестием». Это означает, что бесчестные средства в деле достижения истины искажают ее, превращая в неправду; кривда, как средство достижения справедливости, воздает правде ложью.

СОКРЫТИЕ И ОТКРОВЕНИЕ

Когда бесчувственная ненависть властвует на земле, люди прячут свои лица один от другого — тогда и Всевышний скрывает Свой лик. Но когда любовь приходит править миром и люди открыто глядят друг другу в глаза — тогда является великолепие Божественного откровения.

БУКВЫ И ДУШИ

Мириады букв Торы символизируют мириады еврейских душ. Если в свитке Торы пропущена одна-единственная буква, свиток становится непригодным к использованию. Если одна-единственная душа покидает Дом Израиля, Святое Присутствие покидает его. Подобно буквам, души должны держаться вместе, составляя единое целое. Но почему запрещено буквам в Торе касаться друг друга? Потому что каждая еврейская душа должна иметь свой час, свое время, когда она остается наедине со своим Творцом.

В ВОДЕ

Вопрос: в Притчах Соломоновых написано: «Как в воде лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку». Почему в этом стихе написано: «в воде», но не «в зеркале»?

Ответ: человек может рассмотреть свое отражение в воде, лишь когда он близко над нею склонится; и сердце должно приникнуть к сердцу другого человека, чтобы увидеть себя из глубины его сердца.

Мартин Бубер - Десять ступеней - Хасидские высказывания, собранные и изданные Мартином Бубером

М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2017. —144 с.

