Пособие по христианскому душепопечению - Генри Коллинз

Пособие по христианскому душепопечению для пасторов и душепопечителей, учебник для библейских учебных заведений

«Пособие по христианскому душепопечению» было задумано как книга для христианских руководителей. Цель первых пяти глав — дать общее представление о душепопечении, поэтому эти главы следует читать одну за другой, по порядку. Остальные главы (за исключением, быть может, последней) посвящены специфическим проблемам. Поскольку все эти главы самостоятельны, их можно читать в любом порядке. Каждую главу предваряет иллюстративный материал, после чего следует введение, в котором рассматривается библейский подход к конкретной проблеме, существующее представление о ее причинах и следствиях, а также предложения по душепопечению и предотвращению новых проблем. Все задумано так, чтобы читатель имел под рукой необходимые и новейшие данные, которые могут пригодиться ему в процессе душепопечения.

Опыт показывает, что отдельные душепопечители, включая и пасторов, видят в этой книге ценное пособие, студенты и преподаватели — учебник, душепопечители из числа рядовых членов церкви — руководство, а все остальные из числа желающих глубже понять поведение человека, получить представление об основах библейского душепопечения и приобрести навыки служения людям — источник нужной информации.

Генри Коллинз - Пособие по христианскому душепопечению

Пер. с англ. А. А. Баев

Санкт-Петербург: Мирт, 2003. — 924 с.

ISBN 5–88869–136–4 (рус.)

ISBN 0–8499–3124–Х (англ.)

Генри Коллинз - Пособие по христианскому душепопечению

Часть 1. Общие вопросы

Глава 1. Церковь и душепопечение

Глава 2. Душепопечитель и душепопечение

Глава 3. Центральный момент душепопечения

Глава 4. Общество и душепопечение

Глава 5. Кризис душепопечения

Часть 2. Личностные проблемы

Глава 6. Тревожность

Глава 7. Одиночество

Глава 8. Депрессия

Глава 9. Гнев

Глава 10. Вина

Часть 3. Проблемы развития

Глава 11. Воспитание детей и помощь родителям

Глава 12. Юность

Глава 13. Молодость

Глава 14. Средний возраст

Глава 15. Поздний возраст

Часть 4. Межличностные проблемы

Глава 16. Межличностные отношения

Глава 17. Внебрачное половое общение

Глава 18. Половое общение в браке

Глава 19. Гомосексуальность

Глава 20. Насилие и жестокое обращение

Часть 5. Проблемы идентификации

Глава 21. Комплекс неполноценности и низкая самооценка

Глава 22. Физические болезни

Глава 23. Горе

Глава 24. Одиночество

Глава 25. Выбор спутника жизни

Часть 6. Проблемы семьи

Глава 26. Добрачное душепопечение

Глава 27. Супружеские проблемы

Глава 28. Душепопечение при беременности

Глава 29. Семейные проблемы

Глава 30. Развод и повторный брак

Часть 7. Другие вопросы

Глава 31. Психические расстройства

Глава 32. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя

Глава 33. Аддиктивное поведение

Глава 34. Денежные затруднения

Глава 35. Профессиональное душепопечение

Часть 8. Заключительные вопросы

Глава 36. Духовные проблемы

Глава 37. Другие проблемы

Глава 38. Душепопечение душепопечителей

Генри Коллинз - Пособие по христианскому душепопечению - Церковь и душепопечение

«Никогда бы не подумал, что на свете так много сокрушенных!» Молодой пастор совсем недавно, всего лишь несколько лет тому назад, закончил семинарию; его небольшая община возрастала и отчаянно нуждалась в крепкой руке. Однако, казалось, он все дни и ночи посвящал бесконечному потоку обиженных, сокрушенных людей. Каждый рассчитывал получить от него направляющую помощь и душепопечение.

«В семинарии нам никогда не говорили, что нуждающихся в помощи будет так много, — продолжает он. — Нас никогда не предупреждали, что пастору, по всей видимости, придется иметь дело с женами, которых избивают мужья; девочками, изнасилованными своими отцами; людьми, охваченными страхом, смятением; суицидами, гомосексуализмом, алкоголизмом, наркоманией, депрессией, синдромом тревоги и вины, распадом семьи, булимией, хроническим стрессом и множеством иных проблем. Мы учились душепопечению один курс, не подозревая о глубине и разнообразии проблем, с которыми столкнемся по окончании учебного заведения».

Много лет тому назад Уэйн Оутс писал: «У пастора, независимо от его образования, нет привилегии выбора — заниматься душепопечением или оставить паству без помощи. Они неизменно идут к нему, как к пастырю, надеясь обрести помощь и мудрейшее попечение. И ему не уклониться от этого в своем пастырском служении. Ему остается выбрать одно из двух — или душепопечение последовательное и квалифицированное, или душепопечение непоследовательное и неквалифицированное»[1].

Обоснованное и умелое душепопечение — занятие весьма трудное, особенно сейчас, когда человеческие проблемы стали столь разнообразны, помощь столь необходима, а имеющиеся в нашем распоряжении методики душепопечения столь заумны и противоречивы.

Сейчас рекламируются буквально тысячи различных методик душепопечения. Книги и статьи по психотерапии и служению людям выходят из печати с вызывающей беспокойство регулярностью. Теорий и методов душепопечения, кажется, столько же, сколько и душепопечителей. Перед пропастью такого рода теорий и практик душепопечения могут спасовать даже профессиональные душепопечители[2].

К сожалению, нас не может успокоить то обстоятельство, что все эти публикации, теории и пособия по душепопечению могут помочь душепопечителю стать более продуктивным, ибо многие книги и семинары по душепопечению не внушают никакого доверия. Благонамеренные, но наивные, авторы предлагают упрощенные «новые методы», о которых претенциозно говорят как о воистину христианских, между тем как на деле от них нет никакого проку. Книги, увидевшие свет в последнее время, этот хаос лишь усугубляют; авторы их нападают на профессиональных душепопечителей, и подвергают резкой критике темпераментные проповеди (включая транслируемые по национальному телевидению), и вводят в заблуждение многих верующих сентенциями о том, что всякое душепопечение напрасно.

Спору нет, порой душепопечение не помогает. Даже хорошо подготовленные, опытные душепопечители, следящие за специальной литературой и употребляющие методики, доказавшие свою эффективность на практике, находят, что подопечным не всегда становится лучше. Более того, иногда после курса душепопечения их подопечным становится даже хуже. Стало быть, нас не может удивлять тот факт, что есть люди, которые отказываются от душепопечения и заключают, что в целом это лишь пустая трата времени.

[1] Wayne Е. Oates, ed., An Introduction to Pastoral Counseling (Nashville: Broadman, 1959), vi. В этой цитате речь идет о пасторе мужского пола. Нам хорошо известно, что теперь многие женщины заняты в пастырском служении. Повсеместно в Пособии (за исключением данной цитаты) мы имеем в виду пасторов обоего пола.

[2] См., напр.: Dave Hunt and Т. A. McMahon, The Seduction of Christianity (Eugene, Oreg.: Harvest House, 1985); and Martin Bobgan and Deidre Bobgan, Psychoheresy: The Psychological Seduction of Christianity (Santa Barbara, Calif.: EastGate Publishers, 1987). Я попытался ответить на некоторые из критических выступлений этих авторов; см.: Gary R. Collins, Can You Trust Psychology? (Downers Grove, 111.: InterVarsity, 1988).