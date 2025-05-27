Эстеп Джим, Роудкап Дэвид, Джонсон Гари - Духовное здоровье пресвитера

«Я просто пришел на осмотр. Со мной все в порядке»... на первый взгляд. Все мы проходим ежегодный медосмотр. Многие из нас считают это обычным визитом, не вызывающим никаких опасений. Однако старое клише гласит: «Я ненавижу ходить к врачу. Я прихожу туда, чувствуя себя прекрасно, а ухожу с новым диагнозом». Врачей интересует не внешний вид пациента, а его состояние — они изучают витальные показатели, призванные поддерживать наше здоровье и жизнь. Во время осмотра они измеряют несколько основных параметров: пульс, температуру, кровяное давление, дыхание. Иногда они постукивают молоточком по колену, чтобы проверить рефлексы, и, конечно, ежегодно делают флюорографию.

Мы никогда не знаем, чем закончится визит к врачу. Мы можем войти, чувствуя себя прекрасно, а выйти с подтверждением хорошего состояния здоровья, с предписанием пройти дополнительные обследования или с совершенно новым образом жизни. Книга «Духовное здоровье пресвитера» — это предписание врача, которому необходимо следовать, чтобы обеспечить здоровое руководство общиной. Она начинается с методов оценки духовного здоровья пресвитера и завершается диагностикой и лечением проблем, характерных для пресвитера, а также восстановлением здоровья церковных лидеров. Книга исследует внутренний мир пресвитера, призывая нас к более здоровым отношениям с Иисусом Христом, с членами общины, и с самими собой — с нашим призванием к лидерству. Как и предыдущие наши книги, «Духовное здоровье пресвитера» написана для личного назидания и группового изучения лидерами поместных церквей. Книга состоит из шести глав, каждая из которых содержит вопросы для размышления, которые можно использовать как индивидуально, так и в группе, чтобы помочь вам проанализировать и применить эти главы в своей жизни и служении в качестве пресвитера.

Первая часть книги посвящена самим витальным показателям, оценке здоровья пресвитера. В первой главе, «Визит к Врачу», ставятся важнейшие вопросы, с которыми должен столкнуться каждый руководитель церкви; это «обследование» духовного состояния пресвитера и его коллег. Во второй главе приводятся пять витальных показателей здоровья эффективного пресвитера. Подобно тому, как врач проводит плановое обследование, эта глава поднимает уровень христианского посвящения, ожидаемого от пресвитеров в церкви.

Вторая часть книги — это диагностика и лечение болезней, которые часто настигают церковных лидеров. В третьей главе исследуется «Духовная близорукость» — состояние, при котором мы видим только тех, кто находится непосредственно вокруг нас, уже в церкви, забывая о других, кому церковь призвана служить. Четвертая глава — «Паралич руководства» — рассматривает случаи, при которых руководители церкви сопротивляются переменам, — духовная болезнь, которая иногда распространена среди пресвитеров и церковных лидеров. Неспособность увидеть необходимость перемен и привычное сопротивление им наносят ущерб человеку, общине и Царству Божьему. Пятая глава — «Диагноз Врача» — завершает представление о преодолении паралича и реальных изменениях в нашей жизни и жизни общины. Действительно ли мы слышим и исполняем предписания и лечение врача или продолжаем сопротивляться? Последняя, шестая, глава — «Выполняя предписание врача» — завершает книгу, предлагая нам посвятить без остатка свою жизнь Иисусу Христу, Великому Врачу, и отдать в Его руки руководство нашей жизнью и служением.

Эстеп Джим, Роудкап Дэвид, Джонсон Гари - Духовное здоровье пресвитера

Пер. с англ. К. Назаров

М: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2025, 112 с.

ISBN 978-5-905340-51-2

Эстеп Джим, Роудкап Дэвид, Джонсон Гари - Духовное здоровье пресвитера - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Визит к Врачу

Глава 2. Витальные показатели духовного здоровья

Глава 3. Духовная близорукость

Глава 4. Паралич руководства

Глава 5. Диагноз Врача

Глава 6. Выполняя предписания Врача

Приложение. Путь домой