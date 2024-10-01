Практическая теология является важной частью богословского образования. В начале своего становления она сводилась к обучению готовящихся к служению людей навыкам и умениям, необходимым для выполнения насущных задач в церкви или применению библейских и богословских идей в служении. Сегодня практическое богословие это обширная и комплексная научная область исследований. Стивен Паттисон и Джеймс Вудворд (Stephen Pattison, James Woodward 1994) считают, что именно в ней происходит критический диалог современного опыта и религиозных традиций, который взаимно и практически преобразует их. Это наука постоянно движется, изменяется и адаптируется.

Преподавание практической теологии в российском контексте представляет собой непростую миссию. Хотя существуют отдельные работы, посвященные подготовке служителей в различных областях практического богословия, есть огромная нехватка в учебно-методических ресурсах по его теории, методологии и исследованиям, особенно на русском языке.

Данная книга призвана заполнить этот пробел, выступая в качестве пособия, дающего студентам, изучающим практическую теологию, а также тем, кто участвует в служении, базу для понимания основ и расширения своих знаний в этой быстро развивающейся дисциплине. Оно ни в коем случае не является полным руководством по практическому богословию, но представляет собой пример, который, как можно надеяться, приведет к появлению других научных работ в этой сфере.

По вышеупомянутой причине в книге мало отечественных источников. Тем не менее читателям будет полезно взглянуть на подходы в практической теологии, использующиеся за рубежом. Мы уверены, что многие из них применимы и в наших условиях, но задача и вызов для российских ученых и пасторов - адаптировать материал к местному контексту и развивать дальше полученные знания и навыки.

Нашей целью было дать общее представление о том, что происходит сейчас в практическом богословии, собрать воедино основные важные теории. Это не учебный план для преподавания аналогичного предмета. Это попытка показать обширную и многообразную часть теологии, где существует огромное количество подходов, концепций и инструментов. Мы рассматриваем некоторые из них, не выделяя предписывающих.

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Книга теолога и пастора Пресвитерианской Церкви Ирландии Аннеса Нела одно из первых изданий на русском языке, которое рассматривает практическую теологию как научную дисциплину с уникальным объектом изучения и герменевтическими методами. Здесь изложены ее история, отличительный характер и теоретические основы. Важная часть данной работы посвящена практической теологической интерпретации ситуаций, эпизодов и контекстов и ее применению. А также даны соответствующие практические задания и упражнения, позволяющие закрепить изученный материал. Содержатся и рекомендации по исследованиям в практическом богословии.

Издание можно использовать в качестве учебного пособия как для студентов, изучающих данную дисциплину, так и для служителей церкви, сталкивающихся со сложными случаями в своих общинах.

Аннеc Нел - Введение в практическую теологию - Учебное пособие

Пер. с англ. О. Нел. - СПб.: «Библия для всех», 2024 . - XII + 483 с.

ISBN 978-5-7454-1850-1

Аннеc Нел - Введение в практическую теологию - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. Отличительные черты практической теологии: ее развитие и теоретические основы

Глава 1. Практическая теология: ее место и значение

Введение

1. Каждый верующий является практическим теологом

2. Практическая теология - это навык («как?») и теория («почему?»)

3. Практическая теология - зона строительных работ

4. Единство теологических дисциплин

5. Уникальное место практической теологии

6. Практическая теология герменевтична от начала до конца

7. Подготовка по практической теологии необходима для эффективного служения в церкви

8. Практическая теология - это не нейтральное занятие

Глава 2. Практическая теология в истории и современности. От скромных начинаний к научной дисциплине

Введение

1. Ветхий Завет

2. Новый Завет

3. Ранняя церковь

4. Средневековье: теология умозрительная и теология практическая

5. Протестантский период: клерикальная прикладная модель

6. Просвещение: новые вызовы и поиск научного статуса

7. Реакция на Просвещение: практическая теология как университетский предмет

8. Смена парадигмы: начало эпохи практической теологии (Фридрих Шлейермахер) 8.1 Теология - позитивная наука 8.2 Практическая теология - «крона» теологического древа 8.3 Изменения в практической теологии

9. Последующие изменения: расширение горизонтов 9.1 Научные разработки в рамках римско-католической церкви 9.2 Царство Божье 9.3 Контекстуальные теологии и критическая теория

10. Теологическое качество практической теологии: протестантские взгляды 10.1 Практическая теология: служебная дисциплина (Авраам Кайпер) 10.2 Практическая теология: изучение передачи Слова Божьего^Карл Барт) 10.3 Занимайтесь практической теологией как теолог (Виллем Йонкер) 10.4 Пастырство, коммуникация и организация (Сьюард Хилтнер) 10.5 Четыре задачи практической теологической интерпретации (Ричард Осмер) 10.6 Эмпирическая теология (Йоханнес ван дер Вен)

11. Практическая теология: герменевтика жизни религии (Руард Ганзеворт) 11.1 Основные методологические подходы в практической теологии 11.2 Различные аудитории в практической теологии



Глава 3. Объект изучения практической теологии

Введение

1. Объект изучения: праксис или жизнь религии 1.1 Что такое праксис? 1.2 Праксис в практической теологии

2. Праксис как жизнь религии

3. О герменевтике подробнее 3.1 Отношения между текстом и читателем 3.2 Наши предварительные понимания 3.3 Пять этапов процесса интерпретации и применения (Ханс-Георг Гадамер) 3.4 Интерпретация и понимание праксиса (жизни религии) 3.5 Пять герменевтических принципов (Йоханнес Ван дер Вен)

Заключение

Глава 4. Области изучения в практической теологии

Введение

1. Объект и области изучения

2. Области изучения: действия и операционные поля

3. Широта исследований практической теологии 3.1 Пастор 3.2 Церковь 3.3 Вера 3.4 Религия 3.5 Культура 3.6 Общество

Заключение

Глава 5. Задача практической теологии

Введение

1. Теория и праксис 1.1 Каждое действие основано на теории 1.2 Теория и праксис различаются, но они неразделимы 1.3 Модели отношений между теорией и праксисом 1.4 Разработка теорий для праксиса 1.5 Разработка теорий для улучшения праксиса 1.6 Разработка теорий для улучшения праксиса на основе нормативных принципов

2. Нормативность 2.1 Теология как норматив 2.2 Праксис как норматив 2.3 Изменение праксиса в соответствии с нормами практической теологии 2.4 Источники нормативности теологии (дополнительная информация)

Заключение

Глава 6. От теории к практике

Введение

1. Практические упражнения: реальные ситуации (кейсы)

1.1 Вопросы для размышления: оглядываемся назад

1.2 Вопросы для размышления: заглядываем вперед

1.3 Рассмотрите предлагаемые ситуации (кейсы)

Заключение

ЧАСТЬ II. Процесс практической теологической интерпретации и применения

Глава 7. Описательно-эмпирическая задача: что произошло?

Введение

1. Некоторые библейские образы и связанные с ними типы духовности 1.1 Образ священника: духовность присутствия

2. Сбор информации 2.1 Методы сбора информации 2.2 Виды данных

Заключение

Глава 8. Исследование культуры: где и когда это произошло?

Введение

1. Переменные в анализе общин 1.1 Размер церкви 1.2 Тип церкви 1.3 Контекст (социальная локация) церкви 1.4 Богословская позиция церкви

Заключение

Глава 9. Интерпретационная задача: почему это произошло?

Введение

1. Использование социальных наук

2. Образ учителя мудрости: духовность мудрости

3. Принципы использования идей социальных и других наук 3.1 Коммуникативная модель рациональности 3.2 Оценка силы теории

Заключение

Глава 10. Анализ мета-парадигм

Введение

1. Модернизм 1.1 Оценка модернизма

2. Постмодернизм 2.1 Оценка постмодернизма

3. Синдром свободы посткоммунизма: правил нет!

4. Постколониальная восприимчивость: нужна определенность, но не навязывание

5. Важность изучения групп и субкультур в церкви: исследования поколений 5.1 Примеры исследований поколений 5.2 Пример использования исследований поколений в разборе ситуации

Заключение

Глава 11. Анализ релевантных системных связей

Введение

1. Внутренняя система церкви

2. Внешние связи церкви 2.1 Связь с окружающей культурой

Заключение

Глава 12. Нормативная задача: что должно происходить?

Теологическая интерпретация

Введение

1. Как подходить к выполнению теологической интерпретации

2. Образ пророка: духовность пророческого различения 2.1 Послание пророков 2.2 Личное участие пророка в послании 2.3 Духовность пророческого различения 2.4 Практики пророческого различения

3. Выполнение теологической интерпретации 3.1 Руководящие принципы для теологической интерпретации 3.2 Возможные богословские концепции для теологической интерпретации ситуаций

Заключение

Глава 13. Этическая интерпретация

Введение

Этическая интерпретация

1. Мораль и этика

2. Нормативная и христианская этики

3. «Моральные агенты», «моральные пациенты» и «средний термин»

4. Разнообразие христианской этики 4.1 Этика действия и этика бытия (этика принятия решений и этика добродетелей) 4.2 Христианская этика и контекст 4.3 Способы занятия этикой

Заключение

Глава 14. Изучение хорошей практики

Введение

1. Учимся на примере других

2. Пример формирования хорошей нормативной практики в ответ на вызовы современности 2.1 Хорошая практика, развившаяся из праксиса

Заключение

Глава 15. Прагматическая задача: что следует делать?

Принципы подхода к преобразованиям

Введение

1. Принцип первый: мыслим миссионально - кто мы, откуда пришли и куда идем? 1.1 Особенности миссиональной идентичности церкви 1.2 Инструмент диагностики функционирования миссиональной церкви: четыре внутренние динамики христианской общины (Коэни Бюргер) 1.3 Использование четырех динамик Коэни Бюргера в прагматической задаче

2. Принцип второй: преобразуем вместе

3. Принцип третий: мыслим целостно и системно 3.1 Церковь - это система 3.2 Системное мышление при выполнении прагматической задачи 3.3 Преобразования затрагивают каждое служение церкви

Заключение

Глава 16. Процесс изменений и управление ими

Введение

1. Фазы изменений в истории и современности

2. Управление изменениями 2.1 Трансформационный цикл Роберта Куинна 2.2 Модель управления изменениями Джона Коттера

3. Анатомия внезапных изменений 3.1 Времена «структуры» и «антиструктуры» 3.2 Фазы переходного периода в христианской общине

4. Теологические аспекты изменений 4.1 Что нужно помнить, вступая в период перемен 4.2 Сценарии реакций на перемены 4.3 Энергетические точки переходного времени

Заключение

Глава 17. Лидерство и изменения

Введение

1. Образ Христа: духовность лидера-слуги

2. Два аспекта христианского лидерства 2.1 Преобразующее лидерство

3. Христоподобное лидерство 3.1 Три парадокса христоподобного лцдерства

Заключение

Глава 18. Динамические процессы в общине во время изменений Управление конфликтом

Введение

1. Динамические процессы в общине во время изменений 1.1 Воспоминания 1.2 Перемены 1.3 Надежда 1.4 Конфликт

2. Управление конфликтом 2.1 Практические шаги разрешения конфликта

Заключение

Глава 19. Задача телеологического праксиса

Значение перемен

Введение

1. Задача телеологического праксиса

2. Применение телеологической задачи 2.1 Какова цель наших действий? 2.2 Какова духовная ценность наших стратегий? 2.3 Будут ли действия и мотивация к изменениям устойчивыми? 2.4 Какое значение будут иметь перемены для отдельного человека и всей общины?

3. Теологический и практический характер задачи телеологического праксиса

Заключение

Глава 20. Исследования в практической теологии

Введение

1. Занятие практической теологией в церкви 1.1 Кто занимается практической теологией в церкви?

2. Что такое исследование?

3. Иследовательские парадигмы 3.1 Позитивистское исследование 3.2 Смена исследовательской парадигмы 3.3 Новый подход к исследованиям

4. Исследование совместными действиями в религиозных сообществах

5. Дизайн и методология исследования 5.1 Исследовательская проблема 5.2 Дизайн исследования 5.3 Исследовательское предложение

6. Исследователь

7. Стратегии качественного исследования 7.1 Этнографическое исследование 7.2 Нарративное исследование (история жизни) 7.3 Тематическое исследование (кейс) 7.4 Обоснованное исследование (восхождение к теории) 7.5 Феноменологическое исследование 7.6 Заступническое исследование (исследование действием)

8. Качественные методы сбора информации 8.1 Прямое наблюдение 8.2 Интервью 8.3 Временная шкала общины 8.4 Анализ архивных документов общины 8.5 Анализ данных переписи и вторичных исходных данных 8.6 Анкета (опрос) 8.7 Ролевая игра (драма)

Заключение

Приложение

Библиография