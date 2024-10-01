Нел Аннеc - Введение в практическую теологию
Практическая теология является важной частью богословского образования. В начале своего становления она сводилась к обучению готовящихся к служению людей навыкам и умениям, необходимым для выполнения насущных задач в церкви или применению библейских и богословских идей в служении. Сегодня практическое богословие это обширная и комплексная научная область исследований. Стивен Паттисон и Джеймс Вудворд (Stephen Pattison, James Woodward 1994) считают, что именно в ней происходит критический диалог современного опыта и религиозных традиций, который взаимно и практически преобразует их. Это наука постоянно движется, изменяется и адаптируется.
Преподавание практической теологии в российском контексте представляет собой непростую миссию. Хотя существуют отдельные работы, посвященные подготовке служителей в различных областях практического богословия, есть огромная нехватка в учебно-методических ресурсах по его теории, методологии и исследованиям, особенно на русском языке.
Данная книга призвана заполнить этот пробел, выступая в качестве пособия, дающего студентам, изучающим практическую теологию, а также тем, кто участвует в служении, базу для понимания основ и расширения своих знаний в этой быстро развивающейся дисциплине. Оно ни в коем случае не является полным руководством по практическому богословию, но представляет собой пример, который, как можно надеяться, приведет к появлению других научных работ в этой сфере.
По вышеупомянутой причине в книге мало отечественных источников. Тем не менее читателям будет полезно взглянуть на подходы в практической теологии, использующиеся за рубежом. Мы уверены, что многие из них применимы и в наших условиях, но задача и вызов для российских ученых и пасторов - адаптировать материал к местному контексту и развивать дальше полученные знания и навыки.
Нашей целью было дать общее представление о том, что происходит сейчас в практическом богословии, собрать воедино основные важные теории. Это не учебный план для преподавания аналогичного предмета. Это попытка показать обширную и многообразную часть теологии, где существует огромное количество подходов, концепций и инструментов. Мы рассматриваем некоторые из них, не выделяя предписывающих.
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Книга теолога и пастора Пресвитерианской Церкви Ирландии Аннеса Нела одно из первых изданий на русском языке, которое рассматривает практическую теологию как научную дисциплину с уникальным объектом изучения и герменевтическими методами. Здесь изложены ее история, отличительный характер и теоретические основы. Важная часть данной работы посвящена практической теологической интерпретации ситуаций, эпизодов и контекстов и ее применению. А также даны соответствующие практические задания и упражнения, позволяющие закрепить изученный материал. Содержатся и рекомендации по исследованиям в практическом богословии.
Издание можно использовать в качестве учебного пособия как для студентов, изучающих данную дисциплину, так и для служителей церкви, сталкивающихся со сложными случаями в своих общинах.
Аннеc Нел - Введение в практическую теологию - Учебное пособие
Пер. с англ. О. Нел. - СПб.: «Библия для всех», 2024 . - XII + 483 с.
ISBN 978-5-7454-1850-1
Аннеc Нел - Введение в практическую теологию - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. Отличительные черты практической теологии: ее развитие и теоретические основы
Глава 1. Практическая теология: ее место и значение
- Введение
- 1. Каждый верующий является практическим теологом
- 2. Практическая теология - это навык («как?») и теория («почему?»)
- 3. Практическая теология - зона строительных работ
- 4. Единство теологических дисциплин
- 5. Уникальное место практической теологии
- 6. Практическая теология герменевтична от начала до конца
- 7. Подготовка по практической теологии необходима для эффективного служения в церкви
- 8. Практическая теология - это не нейтральное занятие
Глава 2. Практическая теология в истории и современности. От скромных начинаний к научной дисциплине
- Введение
- 1. Ветхий Завет
- 2. Новый Завет
- 3. Ранняя церковь
- 4. Средневековье: теология умозрительная и теология практическая
- 5. Протестантский период: клерикальная прикладная модель
- 6. Просвещение: новые вызовы и поиск научного статуса
- 7. Реакция на Просвещение: практическая теология как университетский предмет
-
8. Смена парадигмы: начало эпохи практической теологии (Фридрих Шлейермахер)
- 8.1 Теология - позитивная наука
- 8.2 Практическая теология - «крона» теологического древа
- 8.3 Изменения в практической теологии
-
9. Последующие изменения: расширение горизонтов
- 9.1 Научные разработки в рамках римско-католической церкви
- 9.2 Царство Божье
- 9.3 Контекстуальные теологии и критическая теория
-
10. Теологическое качество практической теологии: протестантские взгляды
- 10.1 Практическая теология: служебная дисциплина (Авраам Кайпер)
- 10.2 Практическая теология: изучение передачи Слова Божьего^Карл Барт)
- 10.3 Занимайтесь практической теологией как теолог (Виллем Йонкер)
- 10.4 Пастырство, коммуникация и организация (Сьюард Хилтнер)
- 10.5 Четыре задачи практической теологической интерпретации (Ричард Осмер)
- 10.6 Эмпирическая теология (Йоханнес ван дер Вен)
-
11. Практическая теология: герменевтика жизни религии (Руард Ганзеворт)
- 11.1 Основные методологические подходы в практической теологии
- 11.2 Различные аудитории в практической теологии
Глава 3. Объект изучения практической теологии
- Введение
-
1. Объект изучения: праксис или жизнь религии
- 1.1 Что такое праксис?
- 1.2 Праксис в практической теологии
- 2. Праксис как жизнь религии
-
3. О герменевтике подробнее
- 3.1 Отношения между текстом и читателем
- 3.2 Наши предварительные понимания
- 3.3 Пять этапов процесса интерпретации и применения (Ханс-Георг Гадамер)
- 3.4 Интерпретация и понимание праксиса (жизни религии)
- 3.5 Пять герменевтических принципов (Йоханнес Ван дер Вен)
- Заключение
Глава 4. Области изучения в практической теологии
- Введение
- 1. Объект и области изучения
- 2. Области изучения: действия и операционные поля
-
3. Широта исследований практической теологии
- 3.1 Пастор
- 3.2 Церковь
- 3.3 Вера
- 3.4 Религия
- 3.5 Культура
- 3.6 Общество
- Заключение
Глава 5. Задача практической теологии
- Введение
-
1. Теория и праксис
- 1.1 Каждое действие основано на теории
- 1.2 Теория и праксис различаются, но они неразделимы
- 1.3 Модели отношений между теорией и праксисом
- 1.4 Разработка теорий для праксиса
- 1.5 Разработка теорий для улучшения праксиса
- 1.6 Разработка теорий для улучшения праксиса на основе нормативных принципов
-
2. Нормативность
- 2.1 Теология как норматив
- 2.2 Праксис как норматив
- 2.3 Изменение праксиса в соответствии с нормами практической теологии
- 2.4 Источники нормативности теологии (дополнительная информация)
- Заключение
Глава 6. От теории к практике
Введение
1. Практические упражнения: реальные ситуации (кейсы)
1.1 Вопросы для размышления: оглядываемся назад
1.2 Вопросы для размышления: заглядываем вперед
1.3 Рассмотрите предлагаемые ситуации (кейсы)
Заключение
ЧАСТЬ II. Процесс практической теологической интерпретации и применения
Глава 7. Описательно-эмпирическая задача: что произошло?
- Введение
-
1. Некоторые библейские образы и связанные с ними типы духовности
- 1.1 Образ священника: духовность присутствия
-
2. Сбор информации
- 2.1 Методы сбора информации
- 2.2 Виды данных
- Заключение
Глава 8. Исследование культуры: где и когда это произошло?
- Введение
-
1. Переменные в анализе общин
- 1.1 Размер церкви
- 1.2 Тип церкви
- 1.3 Контекст (социальная локация) церкви
- 1.4 Богословская позиция церкви
- Заключение
Глава 9. Интерпретационная задача: почему это произошло?
- Введение
- 1. Использование социальных наук
- 2. Образ учителя мудрости: духовность мудрости
-
3. Принципы использования идей социальных и других наук
- 3.1 Коммуникативная модель рациональности
- 3.2 Оценка силы теории
- Заключение
Глава 10. Анализ мета-парадигм
- Введение
-
1. Модернизм
- 1.1 Оценка модернизма
-
2. Постмодернизм
- 2.1 Оценка постмодернизма
- 3. Синдром свободы посткоммунизма: правил нет!
- 4. Постколониальная восприимчивость: нужна определенность, но не навязывание
-
5. Важность изучения групп и субкультур в церкви: исследования поколений
- 5.1 Примеры исследований поколений
- 5.2 Пример использования исследований поколений в разборе ситуации
- Заключение
Глава 11. Анализ релевантных системных связей
- Введение
- 1. Внутренняя система церкви
-
2. Внешние связи церкви
- 2.1 Связь с окружающей культурой
- Заключение
Глава 12. Нормативная задача: что должно происходить?
- Теологическая интерпретация
- Введение
- 1. Как подходить к выполнению теологической интерпретации
-
2. Образ пророка: духовность пророческого различения
- 2.1 Послание пророков
- 2.2 Личное участие пророка в послании
- 2.3 Духовность пророческого различения
- 2.4 Практики пророческого различения
-
3. Выполнение теологической интерпретации
- 3.1 Руководящие принципы для теологической интерпретации
- 3.2 Возможные богословские концепции для теологической интерпретации ситуаций
- Заключение
Глава 13. Этическая интерпретация
- Введение
- Этическая интерпретация
- 1. Мораль и этика
- 2. Нормативная и христианская этики
- 3. «Моральные агенты», «моральные пациенты» и «средний термин»
-
4. Разнообразие христианской этики
- 4.1 Этика действия и этика бытия (этика принятия решений и этика добродетелей)
- 4.2 Христианская этика и контекст
- 4.3 Способы занятия этикой
- Заключение
Глава 14. Изучение хорошей практики
- Введение
- 1. Учимся на примере других
-
2. Пример формирования хорошей нормативной практики в ответ на вызовы современности
- 2.1 Хорошая практика, развившаяся из праксиса
- Заключение
Глава 15. Прагматическая задача: что следует делать?
- Принципы подхода к преобразованиям
- Введение
-
1. Принцип первый: мыслим миссионально - кто мы, откуда пришли и куда идем?
- 1.1 Особенности миссиональной идентичности церкви
- 1.2 Инструмент диагностики функционирования миссиональной церкви: четыре внутренние динамики христианской общины (Коэни Бюргер)
- 1.3 Использование четырех динамик Коэни Бюргера в прагматической задаче
- 2. Принцип второй: преобразуем вместе
-
3. Принцип третий: мыслим целостно и системно
- 3.1 Церковь - это система
- 3.2 Системное мышление при выполнении прагматической задачи
- 3.3 Преобразования затрагивают каждое служение церкви
- Заключение
Глава 16. Процесс изменений и управление ими
- Введение
- 1. Фазы изменений в истории и современности
-
2. Управление изменениями
- 2.1 Трансформационный цикл Роберта Куинна
- 2.2 Модель управления изменениями Джона Коттера
-
3. Анатомия внезапных изменений
- 3.1 Времена «структуры» и «антиструктуры»
- 3.2 Фазы переходного периода в христианской общине
-
4. Теологические аспекты изменений
- 4.1 Что нужно помнить, вступая в период перемен
- 4.2 Сценарии реакций на перемены
- 4.3 Энергетические точки переходного времени
- Заключение
Глава 17. Лидерство и изменения
- Введение
- 1. Образ Христа: духовность лидера-слуги
-
2. Два аспекта христианского лидерства
- 2.1 Преобразующее лидерство
-
3. Христоподобное лидерство
- 3.1 Три парадокса христоподобного лцдерства
- Заключение
Глава 18. Динамические процессы в общине во время изменений Управление конфликтом
- Введение
-
1. Динамические процессы в общине во время изменений
- 1.1 Воспоминания
- 1.2 Перемены
- 1.3 Надежда
- 1.4 Конфликт
-
2. Управление конфликтом
- 2.1 Практические шаги разрешения конфликта
- Заключение
Глава 19. Задача телеологического праксиса
- Значение перемен
- Введение
- 1. Задача телеологического праксиса
-
2. Применение телеологической задачи
- 2.1 Какова цель наших действий?
- 2.2 Какова духовная ценность наших стратегий?
- 2.3 Будут ли действия и мотивация к изменениям устойчивыми?
- 2.4 Какое значение будут иметь перемены для отдельного человека и всей общины?
- 3. Теологический и практический характер задачи телеологического праксиса
- Заключение
Глава 20. Исследования в практической теологии
- Введение
-
1. Занятие практической теологией в церкви
- 1.1 Кто занимается практической теологией в церкви?
- 2. Что такое исследование?
-
3. Иследовательские парадигмы
- 3.1 Позитивистское исследование
- 3.2 Смена исследовательской парадигмы
- 3.3 Новый подход к исследованиям
- 4. Исследование совместными действиями в религиозных сообществах
-
5. Дизайн и методология исследования
- 5.1 Исследовательская проблема
- 5.2 Дизайн исследования
- 5.3 Исследовательское предложение
- 6. Исследователь
-
7. Стратегии качественного исследования
- 7.1 Этнографическое исследование
- 7.2 Нарративное исследование (история жизни)
- 7.3 Тематическое исследование (кейс)
- 7.4 Обоснованное исследование (восхождение к теории)
- 7.5 Феноменологическое исследование
- 7.6 Заступническое исследование (исследование действием)
-
8. Качественные методы сбора информации
- 8.1 Прямое наблюдение
- 8.2 Интервью
- 8.3 Временная шкала общины
- 8.4 Анализ архивных документов общины
- 8.5 Анализ данных переписи и вторичных исходных данных
- 8.6 Анкета (опрос)
- 8.7 Ролевая игра (драма)
- Заключение
Приложение
Библиография
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