Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Нел Аннеc - Введение в практическую теологию

Нел Аннеc - Введение в практическую теологию
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Практическая теология является важной частью богословского образования. В начале своего становления она сводилась к обучению готовящихся к служению людей навыкам и умениям, необходимым для выполнения насущных задач в церкви или применению библейских и богословских идей в служении. Сегодня практическое богословие это обширная и комплексная научная область исследований. Стивен Паттисон и Джеймс Вудворд (Stephen Pattison, James Woodward 1994) считают, что именно в ней происходит критический диалог современного опыта и религиозных традиций, который взаимно и практически преобразует их. Это наука постоянно движется, изменяется и адаптируется.
Преподавание практической теологии в российском контексте представляет собой непростую миссию. Хотя существуют отдельные работы, посвященные подготовке служителей в различных областях практического богословия, есть огромная нехватка в учебно-методических ресурсах по его теории, методологии и исследованиям, особенно на русском языке.
Данная книга призвана заполнить этот пробел, выступая в качестве пособия, дающего студентам, изучающим практическую теологию, а также тем, кто участвует в служении, базу для понимания основ и расширения своих знаний в этой быстро развивающейся дисциплине. Оно ни в коем случае не является полным руководством по практическому богословию, но представляет собой пример, который, как можно надеяться, приведет к появлению других научных работ в этой сфере.
По вышеупомянутой причине в книге мало отечественных источников. Тем не менее читателям будет полезно взглянуть на подходы в практической теологии, использующиеся за рубежом. Мы уверены, что многие из них применимы и в наших условиях, но задача и вызов для российских ученых и пасторов - адаптировать материал к местному контексту и развивать дальше полученные знания и навыки.
Нашей целью было дать общее представление о том, что происходит сейчас в практическом богословии, собрать воедино основные важные теории. Это не учебный план для преподавания аналогичного предмета. Это попытка показать обширную и многообразную часть теологии, где существует огромное количество подходов, концепций и инструментов. Мы рассматриваем некоторые из них, не выделяя предписывающих.
***
Книга теолога и пастора Пресвитерианской Церкви Ирландии Аннеса Нела одно из первых изданий на русском языке, которое рассматривает практическую теологию как научную дисциплину с уникальным объектом изучения и герменевтическими методами. Здесь изложены ее история, отличительный характер и теоретические основы. Важная часть данной работы посвящена практической теологической интерпретации ситуаций, эпизодов и контекстов и ее применению. А также даны соответствующие практические задания и упражнения, позволяющие закрепить изученный материал. Содержатся и рекомендации по исследованиям в практическом богословии.
Издание можно использовать в качестве учебного пособия как для студентов, изучающих данную дисциплину, так и для служителей церкви, сталкивающихся со сложными случаями в своих общинах.

Аннеc Нел - Введение в практическую теологию - Учебное пособие

Пер. с англ. О. Нел. - СПб.: «Библия для всех», 2024 . - XII + 483 с.
ISBN 978-5-7454-1850-1

Аннеc Нел - Введение в практическую теологию - Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ I. Отличительные черты практической теологии: ее развитие и теоретические основы
Глава 1. Практическая теология: ее место и значение
  • Введение
  • 1. Каждый верующий является практическим теологом
  • 2. Практическая теология - это навык («как?») и теория («почему?»)
  • 3. Практическая теология - зона строительных работ
  • 4. Единство теологических дисциплин
  • 5. Уникальное место практической теологии
  • 6. Практическая теология герменевтична от начала до конца
  • 7. Подготовка по практической теологии необходима для эффективного служения в церкви
  • 8. Практическая теология - это не нейтральное занятие
Глава 2. Практическая теология в истории и современности. От скромных начинаний к научной дисциплине
  • Введение
  • 1. Ветхий Завет
  • 2. Новый Завет
  • 3. Ранняя церковь
  • 4. Средневековье: теология умозрительная и теология практическая
  • 5. Протестантский период: клерикальная прикладная модель
  • 6. Просвещение: новые вызовы и поиск научного статуса
  • 7. Реакция на Просвещение: практическая теология как университетский предмет
  • 8. Смена парадигмы: начало эпохи практической теологии (Фридрих Шлейермахер)
    • 8.1 Теология - позитивная наука
    • 8.2 Практическая теология - «крона» теологического древа
    • 8.3 Изменения в практической теологии
  • 9. Последующие изменения: расширение горизонтов
    • 9.1 Научные разработки в рамках римско-католической церкви
    • 9.2 Царство Божье
    • 9.3 Контекстуальные теологии и критическая теория
  • 10. Теологическое качество практической теологии: протестантские взгляды
    • 10.1 Практическая теология: служебная дисциплина (Авраам Кайпер)
    • 10.2 Практическая теология: изучение передачи Слова Божьего^Карл Барт)
    • 10.3 Занимайтесь практической теологией как теолог (Виллем Йонкер)
    • 10.4 Пастырство, коммуникация и организация (Сьюард Хилтнер)
    • 10.5 Четыре задачи практической теологической интерпретации (Ричард Осмер)
    • 10.6 Эмпирическая теология (Йоханнес ван дер Вен)
  • 11. Практическая теология: герменевтика жизни религии (Руард Ганзеворт)
    • 11.1 Основные методологические подходы в практической теологии
    • 11.2 Различные аудитории в практической теологии
Глава 3. Объект изучения практической теологии
  • Введение
  • 1. Объект изучения: праксис или жизнь религии
    • 1.1 Что такое праксис?
    • 1.2 Праксис в практической теологии
  • 2. Праксис как жизнь религии
  • 3. О герменевтике подробнее
    • 3.1 Отношения между текстом и читателем
    • 3.2 Наши предварительные понимания
    • 3.3 Пять этапов процесса интерпретации и применения (Ханс-Георг Гадамер)
    • 3.4 Интерпретация и понимание праксиса (жизни религии)
    • 3.5 Пять герменевтических принципов (Йоханнес Ван дер Вен)
  • Заключение
Глава 4. Области изучения в практической теологии
  • Введение
  • 1. Объект и области изучения
  • 2. Области изучения: действия и операционные поля
  • 3. Широта исследований практической теологии
    • 3.1 Пастор
    • 3.2 Церковь
    • 3.3 Вера
    • 3.4 Религия
    • 3.5 Культура
    • 3.6 Общество
  • Заключение
Глава 5. Задача практической теологии
  • Введение
  • 1. Теория и праксис
    • 1.1 Каждое действие основано на теории
    • 1.2 Теория и праксис различаются, но они неразделимы
    • 1.3 Модели отношений между теорией и праксисом
    • 1.4 Разработка теорий для праксиса
    • 1.5 Разработка теорий для улучшения праксиса
    • 1.6 Разработка теорий для улучшения праксиса на основе нормативных принципов
  • 2. Нормативность
    • 2.1 Теология как норматив
    • 2.2 Праксис как норматив
    • 2.3 Изменение праксиса в соответствии с нормами практической теологии
    • 2.4 Источники нормативности теологии (дополнительная информация)
  • Заключение
Глава 6. От теории к практике
Введение
1. Практические упражнения: реальные ситуации (кейсы)
1.1 Вопросы для размышления: оглядываемся назад
1.2 Вопросы для размышления: заглядываем вперед
1.3 Рассмотрите предлагаемые ситуации (кейсы)
Заключение
ЧАСТЬ II. Процесс практической теологической интерпретации и применения
Глава 7. Описательно-эмпирическая задача: что произошло?
  • Введение
  • 1. Некоторые библейские образы и связанные с ними типы духовности
    • 1.1 Образ священника: духовность присутствия
  • 2. Сбор информации
    • 2.1 Методы сбора информации
    • 2.2 Виды данных
  • Заключение
Глава 8. Исследование культуры: где и когда это произошло?
  • Введение
  • 1. Переменные в анализе общин
    • 1.1 Размер церкви
    • 1.2 Тип церкви
    • 1.3 Контекст (социальная локация) церкви
    • 1.4 Богословская позиция церкви
  • Заключение
Глава 9. Интерпретационная задача: почему это произошло?
  • Введение
  • 1. Использование социальных наук
  • 2. Образ учителя мудрости: духовность мудрости
  • 3. Принципы использования идей социальных и других наук
    • 3.1 Коммуникативная модель рациональности
    • 3.2 Оценка силы теории
  • Заключение
Глава 10. Анализ мета-парадигм
  • Введение
  • 1. Модернизм
    • 1.1 Оценка модернизма
  • 2. Постмодернизм
    • 2.1 Оценка постмодернизма
  • 3. Синдром свободы посткоммунизма: правил нет!
  • 4. Постколониальная восприимчивость: нужна определенность, но не навязывание
  • 5. Важность изучения групп и субкультур в церкви: исследования поколений
    • 5.1 Примеры исследований поколений
    • 5.2 Пример использования исследований поколений в разборе ситуации
  • Заключение
Глава 11. Анализ релевантных системных связей
  • Введение
  • 1. Внутренняя система церкви
  • 2. Внешние связи церкви
    • 2.1 Связь с окружающей культурой
  • Заключение
Глава 12. Нормативная задача: что должно происходить?
  • Теологическая интерпретация
  • Введение
  • 1. Как подходить к выполнению теологической интерпретации
  • 2. Образ пророка: духовность пророческого различения
    • 2.1 Послание пророков
    • 2.2 Личное участие пророка в послании
    • 2.3 Духовность пророческого различения
    • 2.4 Практики пророческого различения
  • 3. Выполнение теологической интерпретации
    • 3.1 Руководящие принципы для теологической интерпретации
    • 3.2 Возможные богословские концепции для теологической интерпретации ситуаций
  • Заключение
Глава 13. Этическая интерпретация
  • Введение
  • Этическая интерпретация
  • 1. Мораль и этика
  • 2. Нормативная и христианская этики
  • 3. «Моральные агенты», «моральные пациенты» и «средний термин»
  • 4. Разнообразие христианской этики
    • 4.1 Этика действия и этика бытия (этика принятия решений и этика добродетелей)
    • 4.2 Христианская этика и контекст
    • 4.3 Способы занятия этикой
  • Заключение
Глава 14. Изучение хорошей практики
  • Введение
  • 1. Учимся на примере других
  • 2. Пример формирования хорошей нормативной практики в ответ на вызовы современности
    • 2.1 Хорошая практика, развившаяся из праксиса
  • Заключение
Глава 15. Прагматическая задача: что следует делать?
  • Принципы подхода к преобразованиям
  • Введение
  • 1. Принцип первый: мыслим миссионально - кто мы, откуда пришли и куда идем?
    • 1.1 Особенности миссиональной идентичности церкви
    • 1.2 Инструмент диагностики функционирования миссиональной церкви: четыре внутренние динамики христианской общины (Коэни Бюргер)
    • 1.3 Использование четырех динамик Коэни Бюргера в прагматической задаче
  • 2. Принцип второй: преобразуем вместе
  • 3. Принцип третий: мыслим целостно и системно
    • 3.1 Церковь - это система
    • 3.2 Системное мышление при выполнении прагматической задачи
    • 3.3 Преобразования затрагивают каждое служение церкви
  • Заключение
Глава 16. Процесс изменений и управление ими
  • Введение
  • 1. Фазы изменений в истории и современности
  • 2. Управление изменениями
    • 2.1 Трансформационный цикл Роберта Куинна
    • 2.2 Модель управления изменениями Джона Коттера
  • 3. Анатомия внезапных изменений
    • 3.1 Времена «структуры» и «антиструктуры»
    • 3.2 Фазы переходного периода в христианской общине
  • 4. Теологические аспекты изменений
    • 4.1 Что нужно помнить, вступая в период перемен
    • 4.2 Сценарии реакций на перемены
    • 4.3 Энергетические точки переходного времени
  • Заключение
Глава 17. Лидерство и изменения
  • Введение
  • 1. Образ Христа: духовность лидера-слуги
  • 2. Два аспекта христианского лидерства
    • 2.1 Преобразующее лидерство
  • 3. Христоподобное лидерство
    • 3.1 Три парадокса христоподобного лцдерства
  • Заключение
Глава 18. Динамические процессы в общине во время изменений Управление конфликтом
  • Введение
  • 1. Динамические процессы в общине во время изменений
    • 1.1 Воспоминания
    • 1.2 Перемены
    • 1.3 Надежда
    • 1.4 Конфликт
  • 2. Управление конфликтом
    • 2.1 Практические шаги разрешения конфликта
  • Заключение
Глава 19. Задача телеологического праксиса
  • Значение перемен
  • Введение
  • 1. Задача телеологического праксиса
  • 2. Применение телеологической задачи
    • 2.1 Какова цель наших действий?
    • 2.2 Какова духовная ценность наших стратегий?
    • 2.3 Будут ли действия и мотивация к изменениям устойчивыми?
    • 2.4 Какое значение будут иметь перемены для отдельного человека и всей общины?
  • 3. Теологический и практический характер задачи телеологического праксиса
  • Заключение
Глава 20. Исследования в практической теологии
  • Введение
  • 1. Занятие практической теологией в церкви
    • 1.1 Кто занимается практической теологией в церкви?
  • 2. Что такое исследование?
  • 3. Иследовательские парадигмы
    • 3.1 Позитивистское исследование
    • 3.2 Смена исследовательской парадигмы
    • 3.3 Новый подход к исследованиям
  • 4. Исследование совместными действиями в религиозных сообществах
  • 5. Дизайн и методология исследования
    • 5.1 Исследовательская проблема
    • 5.2 Дизайн исследования
    • 5.3 Исследовательское предложение
  • 6. Исследователь
  • 7. Стратегии качественного исследования
    • 7.1 Этнографическое исследование
    • 7.2 Нарративное исследование (история жизни)
    • 7.3 Тематическое исследование (кейс)
    • 7.4 Обоснованное исследование (восхождение к теории)
    • 7.5 Феноменологическое исследование
    • 7.6 Заступническое исследование (исследование действием)
  • 8. Качественные методы сбора информации
    • 8.1 Прямое наблюдение
    • 8.2 Интервью
    • 8.3 Временная шкала общины
    • 8.4 Анализ архивных документов общины
    • 8.5 Анализ данных переписи и вторичных исходных данных
    • 8.6 Анкета (опрос)
    • 8.7 Ролевая игра (драма)
  • Заключение
Приложение
Библиография
Views 823
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2024
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books