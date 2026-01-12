Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Трипп - Трепет

Пол Дэвид Трипп - Трепет
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Должен начать с признання: зту книгу я написал для себя. В определенном смысле я зпикуреец. Люблю изобразительное искусство, потрясающую музыку и вкусно поесть. Прекрасная, мастерски написанная картина вызывает во мне трепет. Хорошо написанный альбом музыкальной группы пробуждает во мне восхищение и желание слушать еще и еще. Воспоминания о дегустационном меню в известном ресторане порождает желание воспроизвести блюда и еще раз посетить зто заведение. Ничто из вышеупомянутого по сути своей не является злом. Сам Бог задумал так, чтобы мы трепетали перед Его творением, однако зтот трепет не может и не должен стать самоцелью.

Эту книгу я написал для себя, потому что на данном зтапе своей жизни я как никогда ранее глубже осознаю непостоянство и суетность своего сердца. Конечно, хотелось бы сказать, что всякий раз, когда я наслаждаюсь чем-либо из творення, во мне глубже укореняется поклонение Богу, но это не так. Фактические свидетельства моей жизни выдают меня: сердце моє преклоняется перед творением, а не перед Тем, Кто создал это творение, - я трачусь на то, в чем, в принципе, не нуждаюсь, завидую тому, чем обладает мой ближний, или ем, когда, на самом деле, не голоден.

Эту книгу я написал для себя, потому что осознаю необходимость посвящать больше времени созерцанию красоты Господа. Мне необходимо вернуть сердце к такому состоянию, когда оно снова сможет трепетать перед великолепием Бога, которое не описать даже самыми возвышенными словами. Я нуждаюсь в том, чтобы трепет перед Ним всякий раз захватывал, перенастраивал и перенаправлял моё сердце. И помнить о том, что внутренняя битва за трепет моего сердца все еще продолжается.

Пол Дэвид Трипп - Трепет - Почему трепет так важен относительно всего, что мы думаем, говорим и делаем

Здолбунов: Издательство «Левит», 2022. - 208 с.

ISBN 978-617-7662-99-9

Пол Дэвид Трипп - Трепет. Почему трепет так важен относительно всего, что мы думаем, говорим и делаем - Содержание

Предисловие

1 Человеческая природа

2 Война

3 Служение

4 Подмена

5 Амнезия

6 Преступление

7 Недовольство

8 Потребительство

9 Возрастание

10 Мировосприятие

11 Церковь

12 Воспитание детей

13 Работа

Эпилог

Примечания

Тематический указатель

Библейский указатель

Views 4 038
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (12)

Comments (9 comments)

D
dimamurkin 8 months ago

В книге "Придите поклониться" вместо 17 страницы помещена 22-ая. На месте 22 она тоже есть.
E
eroxin 11 months ago

Большое спасибо!
V
valbor 1 year ago

Ох друзья, спасибо, большое дело делаете!

 
D
DimaDryga 2 years ago

Лидертво есть возможность скачать?
S
spasandr 2 years ago

Благодарю! 

 
S
spasandr 2 years ago

Благодарю! 

 
S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо за книги Триппа!
R
Roman Raud 2 years ago
Милости нового утра доступны?
B
brat Eduard 2 years ago

Конечно, для членов клуба.
 


Нужные файлы книг можно выбрать для скачивания в папке - пользуйтесь прокруткой! - PDF/DJVU - 04/02/2023



 

Related Books

All Books