Должен начать с признання: зту книгу я написал для себя. В определенном смысле я зпикуреец. Люблю изобразительное искусство, потрясающую музыку и вкусно поесть. Прекрасная, мастерски написанная картина вызывает во мне трепет. Хорошо написанный альбом музыкальной группы пробуждает во мне восхищение и желание слушать еще и еще. Воспоминания о дегустационном меню в известном ресторане порождает желание воспроизвести блюда и еще раз посетить зто заведение. Ничто из вышеупомянутого по сути своей не является злом. Сам Бог задумал так, чтобы мы трепетали перед Его творением, однако зтот трепет не может и не должен стать самоцелью.

Эту книгу я написал для себя, потому что на данном зтапе своей жизни я как никогда ранее глубже осознаю непостоянство и суетность своего сердца. Конечно, хотелось бы сказать, что всякий раз, когда я наслаждаюсь чем-либо из творення, во мне глубже укореняется поклонение Богу, но это не так. Фактические свидетельства моей жизни выдают меня: сердце моє преклоняется перед творением, а не перед Тем, Кто создал это творение, - я трачусь на то, в чем, в принципе, не нуждаюсь, завидую тому, чем обладает мой ближний, или ем, когда, на самом деле, не голоден.

Эту книгу я написал для себя, потому что осознаю необходимость посвящать больше времени созерцанию красоты Господа. Мне необходимо вернуть сердце к такому состоянию, когда оно снова сможет трепетать перед великолепием Бога, которое не описать даже самыми возвышенными словами. Я нуждаюсь в том, чтобы трепет перед Ним всякий раз захватывал, перенастраивал и перенаправлял моё сердце. И помнить о том, что внутренняя битва за трепет моего сердца все еще продолжается.

Пол Дэвид Трипп - Трепет - Почему трепет так важен относительно всего, что мы думаем, говорим и делаем

Здолбунов: Издательство «Левит», 2022. - 208 с.

ISBN 978-617-7662-99-9

Пол Дэвид Трипп - Трепет. Почему трепет так важен относительно всего, что мы думаем, говорим и делаем - Содержание

Предисловие

1 Человеческая природа

2 Война

3 Служение

4 Подмена

5 Амнезия

6 Преступление

7 Недовольство

8 Потребительство

9 Возрастание

10 Мировосприятие

11 Церковь

12 Воспитание детей

13 Работа

Эпилог

Примечания

Тематический указатель

Библейский указатель