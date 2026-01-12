Трипп - Трепет
Должен начать с признання: зту книгу я написал для себя. В определенном смысле я зпикуреец. Люблю изобразительное искусство, потрясающую музыку и вкусно поесть. Прекрасная, мастерски написанная картина вызывает во мне трепет. Хорошо написанный альбом музыкальной группы пробуждает во мне восхищение и желание слушать еще и еще. Воспоминания о дегустационном меню в известном ресторане порождает желание воспроизвести блюда и еще раз посетить зто заведение. Ничто из вышеупомянутого по сути своей не является злом. Сам Бог задумал так, чтобы мы трепетали перед Его творением, однако зтот трепет не может и не должен стать самоцелью.
Эту книгу я написал для себя, потому что на данном зтапе своей жизни я как никогда ранее глубже осознаю непостоянство и суетность своего сердца. Конечно, хотелось бы сказать, что всякий раз, когда я наслаждаюсь чем-либо из творення, во мне глубже укореняется поклонение Богу, но это не так. Фактические свидетельства моей жизни выдают меня: сердце моє преклоняется перед творением, а не перед Тем, Кто создал это творение, - я трачусь на то, в чем, в принципе, не нуждаюсь, завидую тому, чем обладает мой ближний, или ем, когда, на самом деле, не голоден.
Эту книгу я написал для себя, потому что осознаю необходимость посвящать больше времени созерцанию красоты Господа. Мне необходимо вернуть сердце к такому состоянию, когда оно снова сможет трепетать перед великолепием Бога, которое не описать даже самыми возвышенными словами. Я нуждаюсь в том, чтобы трепет перед Ним всякий раз захватывал, перенастраивал и перенаправлял моё сердце. И помнить о том, что внутренняя битва за трепет моего сердца все еще продолжается.
Пол Дэвид Трипп - Трепет - Почему трепет так важен относительно всего, что мы думаем, говорим и делаем
Здолбунов: Издательство «Левит», 2022. - 208 с.
ISBN 978-617-7662-99-9
Пол Дэвид Трипп - Трепет. Почему трепет так важен относительно всего, что мы думаем, говорим и делаем - Содержание
Предисловие
1 Человеческая природа
2 Война
3 Служение
4 Подмена
5 Амнезия
6 Преступление
7 Недовольство
8 Потребительство
9 Возрастание
10 Мировосприятие
11 Церковь
12 Воспитание детей
13 Работа
Эпилог
Примечания
Тематический указатель
Библейский указатель
В книге "Придите поклониться" вместо 17 страницы помещена 22-ая. На месте 22 она тоже есть.
Большое спасибо!
Ох друзья, спасибо, большое дело делаете!
Лидертво есть возможность скачать?
Благодарю!
Благодарю!
Огромное спасибо за книги Триппа!
Конечно, для членов клуба.
Нужные файлы книг можно выбрать для скачивания в папке - пользуйтесь прокруткой! - PDF/DJVU - 04/02/2023