Бубер - Гог и Магог

Ключевая тема романа «Гог и Магог», вышедшего в свет в 1941 г. - Избавление, осознаваемое Бубером в контексте отношений Я и Ты — Я и Оно.

Идея Избавления — одна из наиболее значимых для еврейских мыслителей XX века, к каким бы направлениям они не относились:

для вернувшегося к вере Франца Розенцвейга и для Главного раввина Палестины Авраама Ицхака Кука,

для консервативного теолога Мордехая Каплана и для любавического ребе Менахема Менделя Шнеерсона, для создателя нью-йоркской Иешивы-Университета,

рава Иосефа Дова Соловейчика и для французского еврейского философа Эмануэля Левинаса. Мартин Бубер ни в коей мере не является здесь исключением.



Роман /Пер. с немецк. Е. Шварц: — СПб.: ООО "МОДЕРН", 2002—336 с.

ISBN 5-94218-009-2

Бубер Мартин - Гог и Магог - Содержание



ПРЕДИСЛОВИЕ. М. Яглом

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Хозе (Провидец)

Полночь

Кучер

Довид из Лелова рассказывает

Стол

Предсказание о Гоге

Вопросы учеников

Одно против другого

Рубаха

Игра начинается

Жена ребе

Сердце

Молитва

Голделе в Люблине

Орлы и вороны

Небесное письмо

Прощание

Речь к шестидесяти

Взрыв

Подтверждение

Сон

Тень ребе Элимелеха

О смерти и жизни

Отстранение

Буним и Хозе

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Заметки

Благословение

Внутри и снаружи

Армагеддон

Отец и сын

Посетитель

Дверная ручка

Дитя

Кубок

Козницы в 1805 году

Дети уходят, дети остаются

Язык птиц

Между Люблином и Римановом

Новое лицо

Видение

Ответ Еврея

Женщина у колыбели

Скорбь и утешение

Борьба

Послания

Большое путешествие

Свечи на ветру

Козницы и Наполеон

Обмен притчами

Неудачный Седер

Праздник новомесячия

Последний раз

Перец

Еврей повинуется

Разговор

Плач в Люблине

Смех леловского Довида

ЭПИЛОГ