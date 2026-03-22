Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бубер - Гог и Магог

Бубер - Гог и Магог
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Ключевая тема романа «Гог и Магог», вышедшего в свет в 1941 г. - Избавление, осознаваемое Бубером в контексте отношений Я и Ты — Я и Оно.

Идея Избавления — одна из наиболее значимых для еврейских мыслителей XX века, к каким бы направлениям они не относились:

для вернувшегося к вере Франца Розенцвейга и для Главного раввина Палестины Авраама Ицхака Кука,

для консервативного теолога Мордехая Каплана и для любавического ребе Менахема Менделя Шнеерсона, для создателя нью-йоркской Иешивы-Университета,

рава Иосефа Дова Соловейчика и для французского еврейского философа Эмануэля Левинаса. Мартин Бубер ни в коей мере не является здесь исключением.

Бубер Мартин - Гог и Магог


Роман /Пер. с немецк. Е. Шварц: — СПб.: ООО "МОДЕРН", 2002—336 с.

ISBN 5-94218-009-2

Бубер Мартин - Гог и Магог - Содержание


ПРЕДИСЛОВИЕ. М. Яглом

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Хозе (Провидец)

  • Полночь

  • Кучер

  • Довид из Лелова рассказывает

  • Стол

  • Предсказание о Гоге

  • Вопросы учеников

  • Одно против другого

  • Рубаха

  • Игра начинается

  • Жена ребе

  • Сердце

  • Молитва

  • Голделе в Люблине

  • Орлы и вороны

  • Небесное письмо

  • Прощание

  • Речь к шестидесяти

  • Взрыв

  • Подтверждение

  • Сон

  • Тень ребе Элимелеха

  • О смерти и жизни

  • Отстранение

  • Буним и Хозе

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • Заметки

  • Благословение

  • Внутри и снаружи

  • Армагеддон

  • Отец и сын

  • Посетитель

  • Дверная ручка

  • Дитя

  • Кубок

  • Козницы в 1805 году

  • Дети уходят, дети остаются

  • Язык птиц

  • Между Люблином и Римановом

  • Новое лицо

  • Видение

  • Ответ Еврея

  • Женщина у колыбели

  • Скорбь и утешение

  • Борьба

  • Послания

  • Большое путешествие

  • Свечи на ветру

  • Козницы и Наполеон

  • Обмен притчами

  • Неудачный Седер

  • Праздник новомесячия

  • Последний раз

  • Перец

  • Еврей повинуется

  • Разговор

  • Плач в Люблине

  • Смех леловского Довида

ЭПИЛОГ

  • Между Люблином и Козницами

  • Магид устраняется

  • День радости

  • Конец хроники

Views 32
Rating
Added 22.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

