AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии Второй том классического труда Мартина (Мордехая) Бубера «Хасидские истории » продолжает серию: « א ЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». Книги серии « א ЛЕФ»знакомят русскоязычного читателя с каббалистическими источниками у а также с важнейшими научными трудами исследователей из разных стран мира.

Отсюда и название серии: буква א - алеф, первая буква еврейского алфавита, не обозначает никакого звука, но в потенциале содержит все двадцать две буквы.

Согласно мнению многих великих мистиков, именно в этой, символизирующей молчание, букве содержится суть Синайского Откровения.

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя

Перевод с английского, немецкого и иврита

Мосты культуры - Москва, 2009

Гешарим -Иерусалим

ISBN - 978-5-93273-296-2

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя - Содержание

ПОТОМКИ ВЕЛИКОГО МАГИДА

Шалом-Шахна из Погребища

Исраэль из Ружина

Аврагам-Яаков из Садагоры

Нахум из Штепинешта

Давид-Моше из Чорткова

ШКОЛА РАББИ ШМЕЛКЕ ИЗ НИКОЛЬСБУРГА

Моше-Лейб из Сасова

Менахем-Мендл из Косова и Хаим из Косова

Ицхак-Айзик из Калло

ШКОЛА РАББИ ЭЛИМЕЛЕХА ИЗ ЛЕЖАЙСКА

Аврагам-Йегошуа Гешель из Апты

Менахем-Мендл из Риманова

Цви-Гирш из Риманова

ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ШЛОМО ИЗ КАРЛИНА

Ури из Стрельска

Йегуда-Цви из Стретина и его сын Аврагам из Стретина

Мордехай из Ляховичей и его потомки

Моше из Кобрина

ИЗ ДОМА МАГИДА ИЗ КОЗНИЦ

Моше и Элиэзер из Козниц

Хаим-Меир-Йехиэлъ из Могельницы и Иссахар из Вольбужа

ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ИЗ ЛЮБЛИНА

Давид из Аелова

Моше Тейтельбойм

Нафтали из Ропшиц

Шломо-Лейб из Аенчицы

Иссахар-Бер из Радошиц

Шалом из Белз

Хаим из Цанза и Йехезкель из Сепявы

Цви-Гирш из Жидачева, Йегуда-Цви из Роздола и Ицхак-Айзик из Жидачева

Рабби Яаков-Ицхак из Пгиисхм, по прозвищу Йегуди, и его потомки

ПШИСХА И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ШКОЛЫ

Симха-Буним из Пшисхи

Менахем-Мендл из Коцка

Ицхак из Ворки

Менахем-Мендл из Ворки

Ицхак-Меир из Тур

Ханох из Александрова

Шмуэль-Йосеф Агнон о Мартине Буоере

Бубер Мартин - Хасидские истории. Поздние учителя - Курица и утята

Рабби Шалом-Шахна, сын Аврагама Ангела, лишился родителей в совсем юном возрасте и воспитывался в доме рабби Нахума из Чернобыля, который впоследствии выдал за него свою внучку. Однако его манеры были не во всем сходны с манерами рабби Нахума и не были ему приятны. Он любил находиться в центре внимания и не отличался особой прилежностью в учении. Хасиды частенько обращались к рабби Нахуму с просьбами, чтобы тот убедил рабби Шалома вести более сдержанный образ жизни.

Однажды, в месяце элул, когда все стремятся мыслями к Богу и приготовляются ко Дню Искупления, Йом Кипур, рабби Шалом, вместо того чтобы ходить вместе со всеми в дом учения, с утра отправлялся в лес и не возвращался до вечера. Наконец рабби Нахум позвал его к себе и велел каждый день читать главу из Каббалы и распевать псалмы, как делали все прочие молодые люди в это время года, а не слоняться без дела и не заниматься пустяками, что вовсе не подобает молодому человеку из такой семьи.

Рабби Шалом выслушал все со вниманием и не перебивая. Потом он сказал: «Однажды случилось так, что курице подложили утиные яйца, и она высидела их. Когда она со всем выводком в первый раз оказалась возле ручья, все утята попрыгали туда и принялись весело плескаться в воде. Курица бегала по берегу ручья в великой тревоге, беспокойно клохча и требуя, чтобы дети немедленно выходили на берег, а иначе они утонут. "Не беспокойся о нас, мама, - отвечали ей утята. -Мы не боимся воды. Мы же умеем плавать"».

03/02/2016