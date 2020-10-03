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Бубер - Хасидские истории - Поздние учителя - Алеф

Бубер - Хасидские истории - Поздние учителя
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature
AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии
Второй том классического труда Мартина (Мордехая) Бубера «Хасидские истории » продолжает серию: « אЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». Книги серии « אЛЕФ»знакомят русскоязычного читателя с каббалистическими источниками у а также с важнейшими научными трудами исследователей из разных стран мира.
Отсюда и название серии: буква א - алеф, первая буква еврейского алфавита, не обозначает никакого звука, но в потенциале содержит все двадцать две буквы.
Согласно мнению многих великих мистиков, именно в этой, символизирующей молчание, букве содержится суть Синайского Откровения.

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя

Перевод с английского, немецкого и иврита
Мосты культуры - Москва, 2009
Гешарим -Иерусалим
ISBN - 978-5-93273-296-2

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя - Содержание

ПОТОМКИ ВЕЛИКОГО МАГИДА
  • Шалом-Шахна из Погребища
  • Исраэль из Ружина
  • Аврагам-Яаков из Садагоры
  • Нахум из Штепинешта
  • Давид-Моше из Чорткова
ШКОЛА РАББИ ШМЕЛКЕ ИЗ НИКОЛЬСБУРГА
  • Моше-Лейб из Сасова
  • Менахем-Мендл из Косова и Хаим из Косова
  • Ицхак-Айзик из Калло
ШКОЛА РАББИ ЭЛИМЕЛЕХА ИЗ ЛЕЖАЙСКА
  • Аврагам-Йегошуа Гешель из Апты
  • Менахем-Мендл из Риманова
  • Цви-Гирш из Риманова
ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ШЛОМО ИЗ КАРЛИНА
  • Ури из Стрельска
  • Йегуда-Цви из Стретина и его сын Аврагам из Стретина
  • Мордехай из Ляховичей и его потомки
  • Моше из Кобрина
ИЗ ДОМА МАГИДА ИЗ КОЗНИЦ
  • Моше и Элиэзер из Козниц
  • Хаим-Меир-Йехиэлъ из Могельницы и Иссахар из Вольбужа
  • ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ИЗ ЛЮБЛИНА
  • Давид из Аелова
  • Моше Тейтельбойм
  • Нафтали из Ропшиц
  • Шломо-Лейб из Аенчицы
  • Иссахар-Бер из Радошиц
  • Шалом из Белз
  • Хаим из Цанза и Йехезкель из Сепявы
  • Цви-Гирш из Жидачева, Йегуда-Цви из Роздола и Ицхак-Айзик из Жидачева
  • Рабби Яаков-Ицхак из Пгиисхм, по прозвищу Йегуди, и его потомки
ПШИСХА И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ШКОЛЫ
  • Симха-Буним из Пшисхи
  • Менахем-Мендл из Коцка
  • Ицхак из Ворки
  • Менахем-Мендл из Ворки
  • Ицхак-Меир из Тур
  • Ханох из Александрова
  • Шмуэль-Йосеф Агнон о Мартине Буоере

Бубер Мартин - Хасидские истории. Поздние учителя - Курица и утята

Рабби Шалом-Шахна, сын Аврагама Ангела, лишился родителей в совсем юном возрасте и воспитывался в доме рабби Нахума из Чернобыля, который впоследствии выдал за него свою внучку. Однако его манеры были не во всем сходны с манерами рабби Нахума и не были ему приятны. Он любил находиться в центре внимания и не отличался особой прилежностью в учении. Хасиды частенько обращались к рабби Нахуму с просьбами, чтобы тот убедил рабби Шалома вести более сдержанный образ жизни.
Однажды, в месяце элул, когда все стремятся мыслями к Богу и приготовляются ко Дню Искупления, Йом Кипур, рабби Шалом, вместо того чтобы ходить вместе со всеми в дом учения, с утра отправлялся в лес и не возвращался до вечера. Наконец рабби Нахум позвал его к себе и велел каждый день читать главу из Каббалы и распевать псалмы, как делали все прочие молодые люди в это время года, а не слоняться без дела и не заниматься пустяками, что вовсе не подобает молодому человеку из такой семьи.
Рабби Шалом выслушал все со вниманием и не перебивая. Потом он сказал: «Однажды случилось так, что курице подложили утиные яйца, и она высидела их. Когда она со всем выводком в первый раз оказалась возле ручья, все утята попрыгали туда и принялись весело плескаться в воде. Курица бегала по берегу ручья в великой тревоге, беспокойно клохча и требуя, чтобы дети немедленно выходили на берег, а иначе они утонут. "Не беспокойся о нас, мама, - отвечали ей утята. -Мы не боимся воды. Мы же умеем плавать"».
03/02/2016
Views 855
Rating 5.0 / 5
Added 03.10.2020
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

B
brat librarian 8 years ago

Благодарю
G
gios76 9 years ago

спасибо.
K
kino511 10 years ago

Спасибо!

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