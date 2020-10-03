Бубер - Хасидские истории - Поздние учителя - Алеф
AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии
Второй том классического труда Мартина (Мордехая) Бубера «Хасидские истории » продолжает серию: « אЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». Книги серии « אЛЕФ»знакомят русскоязычного читателя с каббалистическими источниками у а также с важнейшими научными трудами исследователей из разных стран мира.
Отсюда и название серии: буква א - алеф, первая буква еврейского алфавита, не обозначает никакого звука, но в потенциале содержит все двадцать две буквы.
Согласно мнению многих великих мистиков, именно в этой, символизирующей молчание, букве содержится суть Синайского Откровения.
Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя
Перевод с английского, немецкого и иврита
Мосты культуры - Москва, 2009
Гешарим -Иерусалим
Гешарим -Иерусалим
ISBN - 978-5-93273-296-2
Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя - Содержание
ПОТОМКИ ВЕЛИКОГО МАГИДА
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Шалом-Шахна из Погребища
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Исраэль из Ружина
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Аврагам-Яаков из Садагоры
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Нахум из Штепинешта
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Давид-Моше из Чорткова
ШКОЛА РАББИ ШМЕЛКЕ ИЗ НИКОЛЬСБУРГА
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Моше-Лейб из Сасова
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Менахем-Мендл из Косова и Хаим из Косова
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Ицхак-Айзик из Калло
ШКОЛА РАББИ ЭЛИМЕЛЕХА ИЗ ЛЕЖАЙСКА
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Аврагам-Йегошуа Гешель из Апты
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Менахем-Мендл из Риманова
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Цви-Гирш из Риманова
ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ШЛОМО ИЗ КАРЛИНА
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Ури из Стрельска
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Йегуда-Цви из Стретина и его сын Аврагам из Стретина
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Мордехай из Ляховичей и его потомки
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Моше из Кобрина
ИЗ ДОМА МАГИДА ИЗ КОЗНИЦ
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Моше и Элиэзер из Козниц
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Хаим-Меир-Йехиэлъ из Могельницы и Иссахар из Вольбужа
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ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ИЗ ЛЮБЛИНА
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Давид из Аелова
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Моше Тейтельбойм
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Нафтали из Ропшиц
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Шломо-Лейб из Аенчицы
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Иссахар-Бер из Радошиц
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Шалом из Белз
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Хаим из Цанза и Йехезкель из Сепявы
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Цви-Гирш из Жидачева, Йегуда-Цви из Роздола и Ицхак-Айзик из Жидачева
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Рабби Яаков-Ицхак из Пгиисхм, по прозвищу Йегуди, и его потомки
ПШИСХА И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ШКОЛЫ
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Симха-Буним из Пшисхи
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Менахем-Мендл из Коцка
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Ицхак из Ворки
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Менахем-Мендл из Ворки
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Ицхак-Меир из Тур
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Ханох из Александрова
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Шмуэль-Йосеф Агнон о Мартине Буоере
Бубер Мартин - Хасидские истории. Поздние учителя - Курица и утята
Рабби Шалом-Шахна, сын Аврагама Ангела, лишился родителей в совсем юном возрасте и воспитывался в доме рабби Нахума из Чернобыля, который впоследствии выдал за него свою внучку. Однако его манеры были не во всем сходны с манерами рабби Нахума и не были ему приятны. Он любил находиться в центре внимания и не отличался особой прилежностью в учении. Хасиды частенько обращались к рабби Нахуму с просьбами, чтобы тот убедил рабби Шалома вести более сдержанный образ жизни.
Однажды, в месяце элул, когда все стремятся мыслями к Богу и приготовляются ко Дню Искупления, Йом Кипур, рабби Шалом, вместо того чтобы ходить вместе со всеми в дом учения, с утра отправлялся в лес и не возвращался до вечера. Наконец рабби Нахум позвал его к себе и велел каждый день читать главу из Каббалы и распевать псалмы, как делали все прочие молодые люди в это время года, а не слоняться без дела и не заниматься пустяками, что вовсе не подобает молодому человеку из такой семьи.
Рабби Шалом выслушал все со вниманием и не перебивая. Потом он сказал: «Однажды случилось так, что курице подложили утиные яйца, и она высидела их. Когда она со всем выводком в первый раз оказалась возле ручья, все утята попрыгали туда и принялись весело плескаться в воде. Курица бегала по берегу ручья в великой тревоге, беспокойно клохча и требуя, чтобы дети немедленно выходили на берег, а иначе они утонут. "Не беспокойся о нас, мама, - отвечали ей утята. -Мы не боимся воды. Мы же умеем плавать"».
03/02/2016
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