Бубер - Хасидские истории - Поздние учителя

Второй том классического труда Мартина (Мордехая) Бубера «Хасидские истории » продолжает серию: « אЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». Книги серии « אЛЕФ»знакомят русскоязычного читателя с каббалистическими источниками у а также с важнейшими научными трудами исследователей из разных стран мира.
Отсюда и название серии: буква א - алеф, первая буква еврейского алфавита, не обозначает никакого звука, но в потенциале содержит все двадцать две буквы.
Согласно мнению многих великих мистиков, именно в этой, символизирующей молчание, букве содержится суть Синайского Откровения.
Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя
Перевод с английского, немецкого и иврита
Мосты культуры - Москва, 2009
Гешарим -Иерусалим
ISBN - 978-5-93273-296-2
Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя - Содержание
ПОТОМКИ ВЕЛИКОГО МАГИДА
Шалом-Шахна из Погребища
Исраэль из Ружина
Аврагам-Яаков из Садагоры
Нахум из Штепинешта
Давид-Моше из Чорткова
ШКОЛА РАББИ ШМЕЛКЕ ИЗ НИКОЛЬСБУРГА
Моше-Лейб из Сасова
Менахем-Мендл из Косова и Хаим из Косова
Ицхак-Айзик из Калло
ШКОЛА РАББИ ЭЛИМЕЛЕХА ИЗ ЛЕЖАЙСКА
Аврагам-Йегошуа Гешель из Апты
Менахем-Мендл из Риманова
Цви-Гирш из Риманова
ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ШЛОМО ИЗ КАРЛИНА
Ури из Стрельска
Йегуда-Цви из Стретина и его сын Аврагам из Стретина
Мордехай из Ляховичей и его потомки
Моше из Кобрина
ИЗ ДОМА МАГИДА ИЗ КОЗНИЦ
Моше и Элиэзер из Козниц
Хаим-Меир-Йехиэлъ из Могельницы и Иссахар из Вольбужа
ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ИЗ ЛЮБЛИНА
Давид из Аелова
Моше Тейтельбойм
Нафтали из Ропшиц
Шломо-Лейб из Аенчицы
Иссахар-Бер из Радошиц
Шалом из Белз
Хаим из Цанза и Йехезкель из Сепявы
Цви-Гирш из Жидачева, Йегуда-Цви из Роздола и Ицхак-Айзик из Жидачева
Рабби Яаков-Ицхак из Пгиисхм, по прозвищу Йегуди, и его потомки
ПШИСХА И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ШКОЛЫ
Симха-Буним из Пшисхи
Менахем-Мендл из Коцка
Ицхак из Ворки
Менахем-Мендл из Ворки
Ицхак-Меир из Тур
Ханох из Александрова
Шмуэль-Йосеф Агнон о Мартине Бубере
