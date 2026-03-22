Бубер - Хасидские истории - Поздние учителя

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Второй том классического труда Мартина (Мордехая) Бубера «Хасидские истории » продолжает серию: « אЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». Книги серии « אЛЕФ»знакомят русскоязычного читателя с каббалистическими источниками у а также с важнейшими научными трудами исследователей из разных стран мира.

Отсюда и название серии: буква א - алеф, первая буква еврейского алфавита, не обозначает никакого звука, но в потенциале содержит все двадцать две буквы.

Согласно мнению многих великих мистиков, именно в этой, символизирующей молчание, букве содержится суть Синайского Откровения.

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя

Перевод с английского, немецкого и иврита

Мосты культуры - Москва, 2009
Гешарим -Иерусалим

ISBN - 978-5-93273-296-2

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя - Содержание

ПОТОМКИ ВЕЛИКОГО МАГИДА

  • Шалом-Шахна из Погребища

  • Исраэль из Ружина

  • Аврагам-Яаков из Садагоры

  • Нахум из Штепинешта

  • Давид-Моше из Чорткова

ШКОЛА РАББИ ШМЕЛКЕ ИЗ НИКОЛЬСБУРГА

  • Моше-Лейб из Сасова

  • Менахем-Мендл из Косова и Хаим из Косова

  • Ицхак-Айзик из Калло

ШКОЛА РАББИ ЭЛИМЕЛЕХА ИЗ ЛЕЖАЙСКА

  • Аврагам-Йегошуа Гешель из Апты

  • Менахем-Мендл из Риманова

  • Цви-Гирш из Риманова

ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ШЛОМО ИЗ КАРЛИНА

  • Ури из Стрельска

  • Йегуда-Цви из Стретина и его сын Аврагам из Стретина

  • Мордехай из Ляховичей и его потомки

  • Моше из Кобрина

ИЗ ДОМА МАГИДА ИЗ КОЗНИЦ

  • Моше и Элиэзер из Козниц

  • Хаим-Меир-Йехиэлъ из Могельницы и Иссахар из Вольбужа

ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ИЗ ЛЮБЛИНА

  • Давид из Аелова

  • Моше Тейтельбойм

  • Нафтали из Ропшиц

  • Шломо-Лейб из Аенчицы

  • Иссахар-Бер из Радошиц

  • Шалом из Белз

  • Хаим из Цанза и Йехезкель из Сепявы

  • Цви-Гирш из Жидачева, Йегуда-Цви из Роздола и Ицхак-Айзик из Жидачева

  • Рабби Яаков-Ицхак из Пгиисхм, по прозвищу Йегуди, и его потомки

ПШИСХА И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ШКОЛЫ

  • Симха-Буним из Пшисхи

  • Менахем-Мендл из Коцка

  • Ицхак из Ворки

  • Менахем-Мендл из Ворки

  • Ицхак-Меир из Тур

  • Ханох из Александрова

  • Шмуэль-Йосеф Агнон о Мартине Бубере

