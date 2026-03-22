Бубер - Хасидские истории - Поздние учителя

Второй том классического труда Мартина (Мордехая) Бубера «Хасидские истории » продолжает серию: « אЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». Книги серии « אЛЕФ»знакомят русскоязычного читателя с каббалистическими источниками у а также с важнейшими научными трудами исследователей из разных стран мира.

Отсюда и название серии: буква א - алеф, первая буква еврейского алфавита, не обозначает никакого звука, но в потенциале содержит все двадцать две буквы.

Согласно мнению многих великих мистиков, именно в этой, символизирующей молчание, букве содержится суть Синайского Откровения.

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя

Перевод с английского, немецкого и иврита

Мосты культуры - Москва, 2009

Гешарим -Иерусалим

ISBN - 978-5-93273-296-2

Бубер Мартин - Хасидские истории - Поздние учителя - Содержание

ПОТОМКИ ВЕЛИКОГО МАГИДА

Шалом-Шахна из Погребища

Исраэль из Ружина

Аврагам-Яаков из Садагоры

Нахум из Штепинешта

Давид-Моше из Чорткова

ШКОЛА РАББИ ШМЕЛКЕ ИЗ НИКОЛЬСБУРГА

Моше-Лейб из Сасова

Менахем-Мендл из Косова и Хаим из Косова

Ицхак-Айзик из Калло

ШКОЛА РАББИ ЭЛИМЕЛЕХА ИЗ ЛЕЖАЙСКА

Аврагам-Йегошуа Гешель из Апты

Менахем-Мендл из Риманова

Цви-Гирш из Риманова

ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ШЛОМО ИЗ КАРЛИНА

Ури из Стрельска

Йегуда-Цви из Стретина и его сын Аврагам из Стретина

Мордехай из Ляховичей и его потомки

Моше из Кобрина

ИЗ ДОМА МАГИДА ИЗ КОЗНИЦ

Моше и Элиэзер из Козниц

Хаим-Меир-Йехиэлъ из Могельницы и Иссахар из Вольбужа

ИЗ ШКОЛЫ РАББИ ИЗ ЛЮБЛИНА

Давид из Аелова

Моше Тейтельбойм

Нафтали из Ропшиц

Шломо-Лейб из Аенчицы

Иссахар-Бер из Радошиц

Шалом из Белз

Хаим из Цанза и Йехезкель из Сепявы

Цви-Гирш из Жидачева, Йегуда-Цви из Роздола и Ицхак-Айзик из Жидачева

Рабби Яаков-Ицхак из Пгиисхм, по прозвищу Йегуди, и его потомки

ПШИСХА И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ШКОЛЫ