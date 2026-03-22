Но что же дает нам право приобщать к миру основного слова то, что лежит за пределами речи? В каждой сфере, через все, обретающее для нас реальность Настоящего, видим мы кромку вечного Ты, в каждом улавливаем мы Его веяние, говоря с каждым Ты, мы говорим с вечным Ты. Я рассматриваю дерево. Я могу воспринимать его как зрительный образ: колонна, вздымающаяся в шквале света, или зеленый взрыв, пронизанный кроткой серебристой голубизной. Я могу ощущать его как движение: соки, бегущие по сосудам, льнущая н жаждущая сердцевина, сосущие корни, дыханье листьев, непрестанный обмен с землей и воздухом — и сам неуловимый рост дерева. Я могу рассматривать его как экземпляр некоторого вида, в соответствии с его строением и образом жизни.

Я могу до такой степени отвлечься от его формы и от его состояния в настоящий момент, что буду осознавать его лишь как выражение закономерностей — закона, по которому непрерывно уравновешивается постоянное противоборство сил, и закона, по которому смешиваются и разъединяются вещества. Я могу свести его к числу, к чисто числовой зависимости, тем самым и уничтожив, и увековечив его. Во всем этом дерево остается лишь моим объектом, имеет свое место и свое время, свою природу и свое строение. Но может случиться — для этого нужны н воля, н благодать, — что, рассматривая дерево, я буду вовлечен в отношение к нему. Тогда это дерево — уже больше не Оно. Власть исключительности захватила меня. При этом мне нет нужды отказываться ни от какого из способов, которыми я рассматривал дерево. Чтобы видеть, мне не требуется закрывать глаза на что-либо. Нет никакого знания, которое мне следовало бы забыть. Напротив того, все: образ и движение, вид и экземпляр, закон н число — все нераздельно объединяется здесь.

Мартин Бубер – Я и Ты

Издательство – «Высшая школа» – 175 с.

Москва – 1993 г.

ISBN 5-06-002857-7

Мартин Бубер – Я и Ты – Содержание

Часть I

Часть II

Часть III

Примечания

Проблема человека (пер. Ю.С. Терентьева)

Часть первая. Путь проблемы

Раздел I. Вопросы Канта

Раздел II. От Аристотеля до Канта

Раздел III. Гегель и Маркс

Раздел IV. Фейербах н Ницше

Часть вторая. Современные поиски

Раздел I. Кризис и его проявление

Раздел II. Учение Хайдеггера

Раздел III. Учение Шелера

Раздел IV. Перспектива

Примечания

П.С. Гуревич. Философская антропология Мартина Бубера