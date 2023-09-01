За последние два десятилетия буддийские общины в Северной Америке и Европе потряс ряд скандалов. Дзэнский центр в Сан-Франциско - старейший дзэнский центр в США - изгнал своего роси, Ричарда Бэйкера, обвиненного в завязывании близких отношений с одной из своих учениц. В общине Ваджрадхату, одной из старейших в Америке, где практикуют Тибетский буддизм, в 1988 году разразился скандал, когда ее члены узнали, что один из учителей, Осэл Тэндзин, хорошо известный своей сексуальной активностью, за три года до этого заболел СПИДом. Участниками других скандалов, связанных с алкоголизмом, растратами или эксцентричным поведением, становились американские, японские, корейские и тибетские буддийские учителя. Например, в 1983 году японец, учитель дзэнского центра в Лос Анжелесе, должен был лечиться от алкоголизма. Более кричащий случай: Трунгпа Римпоче, великий тибетский учитель общины Ваджрадхату, предположительно - одиннадцатая реинкарнация Трунгпа Тулку, прибег к помощи своей «сумасшедшей мудрости» для оправдания собственного алкоголизма, увлечения женщинами и финансовыми аферами. Совсем недавно серьезной критике подверглось американское отделение школы японского буддизма Синею. В статье «Секс и жизни различных гуру», опубликованной в 1985 году в Yoga Journal, Джек Корнфилд, психолог и соучредитель «Общества внутренней медитации», сообщил, что из 53-х исследованных им персонажей - буддийских, индуистских и джайнских учителей Северной Америки, у 34-х были сексуальные отношения с их учениками.

Подобные скандалы лишь усиливают то негативное ощущение, которое часть публики испытывает при мысли о буддийских реглигиозных школах. Впрочем, их не всегда можно объяснить следствием цинизма или амбиций ряда харизматических индивидов. С одной стороны, интерес СМИ к подобным скандалам указывает на возможность, в ряде случаев, механизма выставления «козла отпущения». Однако их можно рассматривать вовсе не как отдельные случаи, основанные на персональных чертах характеров, но также как структурные проблемы, имеющие более глубокие социальные, психологические и культурные корни. Подобная манера поведения имеет некоторое доктринальное оправдание в учениях Махаяны, или Большой Колесницы, в особенности, ее радикальных версиях - Ваджраяны и Чань/ Дзэн. Проблема ни в коей мере не ограничивается западными интерпретациями Махаяны, она обнаруживается также и в азиатских формах Махаяны и Тхеравады, как показывают недавние скандалы в японской школе Дзёдо Синею и в тайском буддизме.

Полное изложение всевозможных социальных, психологических и культурных факторов буддийской антиномии выходит за рамки данной книги. Тем не менее, мне хотелось бы подчеркнуть те доктринальные элементы, которые могли вызывать или оправдывать аморальное поведение, а также попытаться описать исторический фон, дабы мы лучше поняли смысл некоторых моментов, приводящих в замешательство.

Бернар Фор - Красная нить - Буддийские подходы к сексуальности

Перевод: / А.Г. Фесюн; — М.: Изд. дом «Серебряные нити», 2020. 325 с.

ISBN 978-5-89163-274-5

Бернар Фор - Красная нить – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. «Герменевтика желания»

Глава 2. Дисциплинирование секса; эротизация дисциплины

Глава 3. Идеология греховности

Глава 4. Монашеские пороки и превратности

Глава 5. Буддийская гомосексуальность

Глава 6. От мальчиков к мужчинам

ПОСЛЕСЛОВИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ