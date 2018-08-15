Насколько прочно христианство вросло в наш повседневный быт, свидетельствует хотя бы то, что мы, вне зависимости от отношения к нему, используем летоисчисление начинающееся с рождества Христова. И кажется всех это устраивает, что по меньшей мере странно. Когда начинаешь изучать античную историю, то всегда чувствуешь определенное психологическое неудобство связанное с обратным летоисчислением. С одной стороны видишь поступательнее развитие, торжество культуры, совершенство форм, умений и знаний, невиданный рассвет всех наук, а с другой — вот этот «обратный отсчет», какой обычно предшествует взрыву, запуску ракеты, или испытанию ядерного оружия. Он как бы выворачивает исторический процесс наизнанку, и у неискушенных особ создает иллюзию некоего исчезновения времени. Задайте кому-нибудь вопрос: в каком году родился Христос? Вероятность получения точного вразумительного ответа будет крайне мала, при том, что какой сейчас год, — знают безусловно все. Получается Христос родился вне времени, в «нулевом» году. Его рождение ознаменовало собой начало конца. Конца того, что в эпоху наибольшего могущества христианства назовут не иначе как «золотым веком», причем назовут стопроцентные христиане. Таков был интеллектуальный финал первого пришествия. Второго пришествия Христа, ожидают давно и упорно. Ожидают, разумеется, истинные христиане. Выражение «до второго пришествия» вошло в поговорку. Пожалуй, с большим энтузиазмом ожидают только пришествия персонажа которого называют Антихристом. Впрочем, и это понятно. От Антихриста ждут глобального ужаса. Чего следует ждать от второго пришествия Христа никто толком объяснить не может и ученые-богословы здесь не исключение. Определенно, пролить больший свет на данный вопрос может исключительно доскональный анализ последствий его первого прихода в наш мир, двухтысячелетний юбилей которого мы будем (хотя нет, мы-то как раз не будем) отмечать через каких-то пятьсот дней. Все-таки деяния гипотетического Антихриста пока рождались только из распухших мозгов фантастов, вне зависимости от того к какому интеллектуальному или неинтеллектуальному цеху они принадлежали, с деяниями Христа и его последователей мы знакомы более чем реально.

Мишель де Будьон - Гитлер и Христос - Критический анализ национал-социализма и христианства Монография "Гитлер и Христос" Майкла де Будьона вышла в 1998 году и моментально внесла смятение в умы как верующих, так и атеистов, заставив пересмотреть весь казавшийся до сего дня «бесценным» исторический опыт накопленный христианством во всех его ипостасях и под принципиально иным углом взглянуть на кровавые события ХХ века.

Данную книгу Майкл де Будьон адресует, прежде всего, молодым интеллектуалам, — агрессивным, здоровым и наглым, с мозгами, не залитыми водкой и не затуманенными наркотиками.

Все высказывания Христа приводимые в данной книге взяты из канонических евангельских текстов (Синодальный перевод). Цитаты Гитлера, если нет специальных оговорок, приводятся из книг "Мein Кampf" (Munchen 1940, сокращенно МК, затем следует номер части и номер главы) и "Застольные Речи" (H. Piker "Hitlers Tischgeschprache im Furerhauptquartier", сокращенно HTG, с указанием даты произнесенного).

Ответсвенность за точность приводимых фактов, требующих знания аутентичных христианских и нацистских первоисточников автор берет на себя.

Мишель де Будьон - Гитлер и Христос - Критический анализ национал-социализма и христианства - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРЕДТЕЧИ

ГЛАВА ВТОРАЯ РОЖДЕСТВО

ГЛАВА ТРЕТЬЯ КРЕЩЕНИЕ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ АПОСТОЛЫ

ГЛАВА ПЯТАЯ МАССЫ

ГЛАВА ШЕСТАЯ ИДЕЙНЫЕ ВРАГИ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ СИМПАТИИ И АНТИПАТИИ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ЖЕНЩИНЫ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ДЕЯНИЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ИУДЫ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ СУД

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ РАСПЯТЬЕ

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ВОЗНЕСЕНИЕ

ЭПИЛОГ ФОРМУЛА ХРИСТА Мишель де Будьон - Битва за хаос (2005-2006) Мы ни во что не верим, ибо слишком много знаем. Главное мы знаем точно: нет пределов роста интеллекта, во всяком случае, коллективного, как нет предела совершенствования тех средств, которыми пользуются интеллектуалы, переваливая на них исполнение операций вписывающихся в строгий алгоритм. Существуют, правда, концепции, согласно которым мы можем непрерывно уточнять или детализировать картину настоящего окружающего мира, но полностью ее не выявим никогда, так как для более и более глубокого проникновения нам будет требоваться во-первых возрастающая энергия, которую в земных условиях получить проблематично или просто невозможно, во-вторых - отслеживание множества процессов будет сдерживаться горизонтом прогнозов. Как бы то ни было, границы знания всегда непрерывно расширялись. Бесконечный рост, впрочем, обставлен двумя условиями, причем оба являются необходимыми, но достаточными становятся при совместном выполнении. Требуется бесконечное время. Это условие можно считать практически выполненным, так как современная наука все-таки склоняется к модели непрерывно расширяющейся вселенной. Следовательно, время, возникнув в момент Большого Взрыва, будет существовать всегда. ГЛАВА ПЕРВАЯ СВЯЗАННАЯ ЭНЕРГИЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ ОТВЕТНЫЙ УДАР

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЭПОХА МОДЕРН

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ КЛАНОВАЯ СУПЕРОРГАНИЗЦИЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

ГЛАВА ШЕСТАЯ ПЛАЦДАРМ САТАНЫ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ЗАХВАТ БУДУЩЕГО

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ КЛЕТКИ И ЦЕПИ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ЖИЗНЬ И ДОМИНИРОВАНИЕ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕДОЧЕЛОВЕКА

ВСТУПЛЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ НАЗАД К ОБЕЗЬЯНЕ!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕРЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ АРИЙСКИЕ ПАРАДОКСЫ

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ПАРТИЯ СМЕРТИ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ПОКОРЕННЫЙ АСГАРД

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ПУСТЫНЯ В НИКУДА

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СТАЛЬНОЙ ЛЁД

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ НОРДИЧЕСКИЙ СИОН

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГИМН И ПРИГОВОР Мишель де Будьон - Языческая свобода История последних нескольких тысячелетий — история непрерывных потерь. Несмотря на то что интеллектуалы сделали всеобщим достоянием огромный пласт новых знаний, параллельно всегда шел процесс потери первоначальных основных знаний, а точнее — утраты первоначального основного знания, что привело к кажущемуся ненормальным парадоксу, при котором приобретение новых знаний, сочетается с целым набором весьма серьезных угроз и последствий, являющихся их оборотной стороной. Мы в рекордные сроки выстроили здание без фундамента, пирамиду, основание которой непрерывно сужается. Причина та же: число интеллектуалов росло, горизонты знаний расширялись, но утратив первоначальное знание, интеллектуалы попросту не могут максимально грамотно распорядиться новыми знаниями. ГЛАВА ПЕРВАЯ ВЕКТОР ЭВОЛЮЦИИ

ГЛАВА ВТОРАЯ РАБЫ И ПРОСТИТУТКИ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ АРКТИДА И ЛЕМУРИЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ГОНДВАНА И ЛАВРАЗИЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ ТИТАНЫ И КАРЛИКИ

ГЛАВА ШЕСТАЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСКУШЕНИЕ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ВОЛЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ КРИШНА И БУДДА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ЛЬВЫ И БАРАНЫ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ГАHHИБАЛ У ВОРОТ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСТВО

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ НАУКА

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ СВЯЩЕННОЕ ОРУЖИЕ

ПРОЛОГ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РИМА

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ДУХ УПАДКА

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ОТБРОСЫ И РЕЗЕРВЫ

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ТРАГЕДИЯ ЛЮЦИФЕРА

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ДЕТИ БОГОВ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ПИГМЕИ И ВАНДАЛЫ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ПРИЗРАК ПАЛЕСТИНЫ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ФОРСИРУЮЩИЕ ЗВЕHЬЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЦЕЗАРЬ И ЛИHКОЛЬH

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ БОМЖИ В СМОКИНГАХ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЛИЦА И РЫЛА

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЛОХОТРОНЫ ВЕРТЯТСЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГРОБЫ И КОЛЫБЕЛИ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ЗАКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Мишель де Будьон

Michael A. de Budyon родился 25 августа 1971 г., Одесса, Философ и публицист. Свои первые произведения Michael A. de Budyon опубликовал в 13 лет. Они культивировали пренебрежение всеми моральными устоями. 2001 год ознаменовался выходом экстремально-философского исследования "Языческая Свобода", которое сразу после опубликования было названо "верхом интеллектуального модернизма" и "воротами в XXI век". Все книги de Budyon'a моментально распространялись сначала в некоммерческой сети FidoNet, а затем и в Интернете, вызывая бурные обсуждения.