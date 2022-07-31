Одна лишь кровь не поможет нам понять мир, но мир не может быть понят без знаний о крови. Ее исследование может стать началом поиска ответа на вечные вопросы человека: кто мы и откуда? Символическая сила крови и мифологические истории о ней очаровывали людей на протяжении веков. Наши предки нередко создавали совершенно нереальный образ красной жидкости, сильно отличающийся от настоящей крови, которую мы исследуем в науке. И все же.

Предки проливали кровь, чтобы успокоить богов, а ученые выделяют из нее стволовые клетки, чтобы исцелить больные органы. Факты и предпосылки значительно различаются, но основная идея остается: кровь – это источник жизни.

Я гематолог, специалист по крови и ее болезням. История этой физиологической жидкости всегда интересовала меня. И чем больше я погружался в нее, тем чаще возникали параллели. В XXI веке провели эксперимент: кровообращение молодого животного хирургическим путем объединили с кровообращением его сородича постарше (они были соединены стенками живота). Таким образом, мышцы, сердце и даже мозг старого животного подверглись своего рода омолаживающему лечению, а факторы старения проникли в органы молодого животного. Этот опыт относит меня к историям о братьях по крови у коренных американцев. Или к ранним экспериментам XVII века по переливанию крови, где кровь телят должна была передать мягкие черты характера агрессивному, психотическому человеку. Или к роману марксистского идеолога Александра Богданова (друга Ленина и пионера русской трансфузионной медицины), который написал в 1908 году об утопическом обществе на Марсе, где жизнь граждан продлевается за счет переливания «молодой» крови. Кстати, Богданов в лучших советских традициях ставил эксперименты над собой. Убежденный в том, что «молодая» кровь обладает омолаживающим эффектом, он сам переливал себе кровь нескольких своих учеников. И да, снова и снова он описывал омолаживающий эффект… До тех пор, пока его иммунная система не взбунтовалась против всех этих чужеродных групп и подгрупп крови (в то время скрининг на группы крови находился еще в зачаточном состоянии) и последнее переливание не стало для него роковым.

С кровью связаны многие важные исторические события; она, несомненно, сильно повлияла на всю историю человечества. Первобытный человек создал образ крови как вещества, питающего душу, а современный эзотерический человек пытается сохранить этот символизм. Неудивительно, что кровь и власть стали древними союзниками, они прокладывали себе дорогу, используя религию, династии, расизм или просто эстетику. Всего одна капля крови может оказаться самой фантастической книгой по истории, хранящей в себе огромное количество информации. Кровь часто была катализатором решающих исторических поворотов и оказала глубокое влияние на историю человечества.

Марк Бугаертс - История крови. От первобытных ритуалов к научным открытиям

М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2022 г. - 519 с.

Марк Бугаертс - История крови. От первобытных ритуалов к научным открытиям - Содержание

Пролог

1. Первобытная и сакральная история крови

Жажда крови

Кровожадность богов

Загадочная кровь Хильдегарды Бингенской

Священная кровь, священный Грааль

Святая Кровь Брюгге

Торговля реликвиями крови

Туринская плащаница

Кровоточащая гостия

Падре Пио и другие стигматики

Кровоточащие Мадонны

Кровавое самобичевание

2. История науки о крови

От бомбастов до осквернителей тел

Бездонные колодцы крови и симпатичные кровопийцы

Современное применение кровопускания

3. От благородных болезней к массовым убийствам: больная кровь

Кровь Виктории

Порфирия, или Болезнь безумных королей

Серповидноклеточная анемия и открытие Лайнуса Полинга

Талассемия, всемирный успех на века

Лейкемия, колыбель химиотерапии

Заражение крови

4. Антропологическая кровь: кровь и общество

Политическая кровь

Кровавый совет Альбы

Расовая кровь

Нацисты: кровь и честь[143]

Черная кровь

Кровавый долг, кровная месть и кровная вражда

Кровяной допинг: быстрее, выше, сильнее

Палитра крови

Кровь в искусстве: духовные раны и бритвенные лезвия

5. Кровь в работе судебно-медицинских экспертов, генеалогов, географов и экологов

Кровь в криминалистике: следы убийств и окровавленные платки

Кровь рода: королевские охотники за золотом

Географическая кровь

Экологическая кровь

6. История завтрашней крови

Вечная молодость: омолаживающая кровь

Бессмертная кровь: что обещают нам кроветворные стволовые клетки

Биопсия крови

CRISPR-кровь

Моноклональная революция

Ингибиторы контрольных точек

История CAR-T-клеток[205]

Эпилог

Библиография

Иллюстрации

Примечания