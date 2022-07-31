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Бугаертс - История крови

Марк Бугаертс - История крови. От первобытных ритуалов к научным открытиям
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Educational
Одна лишь кровь не поможет нам понять мир, но мир не может быть понят без знаний о крови. Ее исследование может стать началом поиска ответа на вечные вопросы человека: кто мы и откуда? Символическая сила крови и мифологические истории о ней очаровывали людей на протяжении веков. Наши предки нередко создавали совершенно нереальный образ красной жидкости, сильно отличающийся от настоящей крови, которую мы исследуем в науке. И все же.
Предки проливали кровь, чтобы успокоить богов, а ученые выделяют из нее стволовые клетки, чтобы исцелить больные органы. Факты и предпосылки значительно различаются, но основная идея остается: кровь – это источник жизни.
Я гематолог, специалист по крови и ее болезням. История этой физиологической жидкости всегда интересовала меня. И чем больше я погружался в нее, тем чаще возникали параллели. В XXI веке провели эксперимент: кровообращение молодого животного хирургическим путем объединили с кровообращением его сородича постарше (они были соединены стенками живота). Таким образом, мышцы, сердце и даже мозг старого животного подверглись своего рода омолаживающему лечению, а факторы старения проникли в органы молодого животного. Этот опыт относит меня к историям о братьях по крови у коренных американцев. Или к ранним экспериментам XVII века по переливанию крови, где кровь телят должна была передать мягкие черты характера агрессивному, психотическому человеку. Или к роману марксистского идеолога Александра Богданова (друга Ленина и пионера русской трансфузионной медицины), который написал в 1908 году об утопическом обществе на Марсе, где жизнь граждан продлевается за счет переливания «молодой» крови. Кстати, Богданов в лучших советских традициях ставил эксперименты над собой. Убежденный в том, что «молодая» кровь обладает омолаживающим эффектом, он сам переливал себе кровь нескольких своих учеников. И да, снова и снова он описывал омолаживающий эффект… До тех пор, пока его иммунная система не взбунтовалась против всех этих чужеродных групп и подгрупп крови (в то время скрининг на группы крови находился еще в зачаточном состоянии) и последнее переливание не стало для него роковым.
С кровью связаны многие важные исторические события; она, несомненно, сильно повлияла на всю историю человечества. Первобытный человек создал образ крови как вещества, питающего душу, а современный эзотерический человек пытается сохранить этот символизм. Неудивительно, что кровь и власть стали древними союзниками, они прокладывали себе дорогу, используя религию, династии, расизм или просто эстетику. Всего одна капля крови может оказаться самой фантастической книгой по истории, хранящей в себе огромное количество информации. Кровь часто была катализатором решающих исторических поворотов и оказала глубокое влияние на историю человечества.

Марк Бугаертс - История крови. От первобытных ритуалов к научным открытиям

М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2022 г. - 519 с.

Марк Бугаертс - История крови. От первобытных ритуалов к научным открытиям - Содержание

Пролог
1. Первобытная и сакральная история крови
  • Жажда крови
  • Кровожадность богов
  • Загадочная кровь Хильдегарды Бингенской
  • Священная кровь, священный Грааль
  • Святая Кровь Брюгге
  • Торговля реликвиями крови
  • Туринская плащаница
  • Кровоточащая гостия
  • Падре Пио и другие стигматики
  • Кровоточащие Мадонны
  • Кровавое самобичевание
2. История науки о крови
  • От бомбастов до осквернителей тел
  • Бездонные колодцы крови и симпатичные кровопийцы
  • Современное применение кровопускания
3. От благородных болезней к массовым убийствам: больная кровь
  • Кровь Виктории
  • Порфирия, или Болезнь безумных королей
  • Серповидноклеточная анемия и открытие Лайнуса Полинга
  • Талассемия, всемирный успех на века
  • Лейкемия, колыбель химиотерапии
  • Заражение крови
4. Антропологическая кровь: кровь и общество
  • Политическая кровь
  • Кровавый совет Альбы
  • Расовая кровь
  • Нацисты: кровь и честь[143]
  • Черная кровь
  • Кровавый долг, кровная месть и кровная вражда
  • Кровяной допинг: быстрее, выше, сильнее
  • Палитра крови
  • Кровь в искусстве: духовные раны и бритвенные лезвия
5. Кровь в работе судебно-медицинских экспертов, генеалогов, географов и экологов
  • Кровь в криминалистике: следы убийств и окровавленные платки
  • Кровь рода: королевские охотники за золотом
  • Географическая кровь
  • Экологическая кровь
6. История завтрашней крови
  • Вечная молодость: омолаживающая кровь
  • Бессмертная кровь: что обещают нам кроветворные стволовые клетки
  • Биопсия крови
  • CRISPR-кровь
  • Моноклональная революция
  • Ингибиторы контрольных точек
  • История CAR-T-клеток[205]
Эпилог
Библиография
Иллюстрации
Примечания
Views 319
Rating 5.0 / 5
Added 31.07.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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