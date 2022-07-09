Дивен Бог во святых Своих, дивны же и святые в Боге, от Которого им дано совершать невероятные чудеса. Великим даром чудотворений Господь наделил многих праведников. Но более всех святых Он наградил этим даром архиепископа Николая, уподоблявшегося самому естеству Божьему необычайным милосердием и состраданием к нуждам и бедам людей. Во время всей своей жизни великодушный иерарх силой, ниспосланной ему свыше, незамедлительно исцелял от болезней призывавших его христиан, избавлял их от разорения, плена и даже от неминуемой, казалось бы, смерти.

Сонм чудес совершил Господь через многомилостивого Николая и после переселения доброго пастыря в Вышнее Царство. Поэтому в Византии он прославлялся и величался как никто из святых и почитался чуть ли не наравне с Всевидящим Богом. Начнем же повествование о дивном предстательстве светоча Христова с древнейшего из его посмертных деяний.

Вскоре после блаженной кончины святителя Николая благочестивые люди со всех концов земли стремились припасть к неиссякаемому источнику Божественной благодати – многоцелебным мощам прославленного иерарха. На поклонение чтимым останкам великого чудотворца решили отправиться на корабле в Ликию и богобоязненные мужи, жившие в греческих поселениях при устье реки Танаиса. Но бес мечтал отомстить всеблагому служителю Живоначальной Троицы за то, что он его посрамил, разрушив капище Артемиды до самого основания. Дух зла, лишенный святым своего обиталища, хотел уничтожить мощи вселюбимого архипастыря вместе с мартирием, воздвигнутым над его могилой. Когда паломники готовились к плаванию и погрузили на корабль провизию, необходимую для дальнего странствия, коварная Артемида явилась к ним в облике благочестивой женщины и стала просить:

- Молю вас доставить этот сосуд к могиле святого. Сжальтесь над моим недугом, ибо болезнь не позволяет мне отправиться с вами в Миры. Прошу вас налить из моего сосуда елей в горящие у гробницы архиерея лампады.

Поскольку злопамятный бес не в силах был навредить богоблаженному Николаю в течение всей его праведной жизни, он вознамерился отомстить ему после погребения и послал путешественникам свое коварное подношение.

Не подозревая о кознях лукавого сатаны, танаисяне взяли сосуд и отплыли в Ликию. После первого дня благополучнейшего пути с наступлением ночи богоносный заступник явился во сне одному из плывших на судне людей и, указав на сосуд Артемиды, сказал:

- Когда проснешься, брось его в морскую пучину!

Утром мореплаватель поведал спутникам о своем сонном видении. Поверив рассказу об удивительном появлении светоча Христова, путешественники без промедления повиновались воле богоподобного архиерея.

Александр Владимирович Бугаевский - Чудеса святителя Николая в Византии

М.: Православное общество “СКИНИЯ”, 2013. - 66 с.

ISBN 978-5-86544-032-2

Александр Владимирович Бугаевский - Чудеса святителя Николая в Византии - Содержание

Сосуд Артемиды

Святитель Николай возвращает Варвару похищенную подать

Избавление от плена и казни пресвитера Филофея

Катанское чудо

Повествование мирликийского митрополита Феодора на седьмом Вселенском Соборе о пользе от образа Великого Чудотворца

Святой Николай наказывает арабского адмирала Хумайда за святотатство

Спасение мореплавателей от кораблекрушения

Святитель Николай предвещает песнописцу Иосифу избавление от уз и пленения

Три чуда святителя Николая из Энкомия Мефодия

Первое чудо, о котором повествует Энкомий

Второе чудо, о котором повествует Энкомий

Третье чудо, о котором повествует Энкомий

Исцеление разбитого параличом льва

Спасение египетского сарацина

Избавление от плена крестьянского сына Василия

Спасение крестьянина Иоанна из сарацинского плена

Исцеление хромого юноши Николая

Чудо с потерпевшим кораблекрушение Антонием

Спасение утопавшего Дмитрия

Спасение упавшего в пропасть сарацинского купца

Исцеление паралитика

Чудо с сережками

Чудо с ковром

Чудо с бедным лютнистом

Чудо с коливом

Тропарь, глас 4

Молитва святителю Николаю