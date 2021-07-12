Учение апостола Павла об антихристе - архимандрит Федор

Погибельное состояние мира в последние времена, и именно то, почему такой ужасный успех в мире будет иметь антихрист с своим обольщением, апостол так изъясняет: eго же eсть пришествие по действу сатанину во всяцей силе и знамениих и чудесех ложных, и во всяцей льсти неправды в погибающих, зане любве истины не прияша, во eже спастися им.

И сего ради пошлет им Бог действо льсти, во eже веровати им лжи, да суд приимут вси не веровавшии истине, но благоволившии в неправде (ст. 9–12). По действу сатанину: вообще в сынех противления, как говорит Апостол в другом месте, действует сатана, движа и располагая ими по своим похотям (Еф 2:2). В противнике, превозносящемся до гордости, достойной одного сатаны, для сатаны уготован и сосуд, поместительный для всех сатанинских похотей и лжи.

Во всякой силе, знамениях и чудесех ложных: слова эти синонимические, хотя и есть различие между понятиями. Вообще чудо истинное есть такое явление, которое произведено не по законам, положенным от Творца при создании вселенной и хранимым Его промышлением, но по непосредственному действию Его Самого как располагающего всевластно и самыми законами природы и мира. Знамение — или более поразительное и пред всеми открытое чудо: хощем знамения от Тебя видети, говорили иудеи, тогда как обыкновенные чудеса творил Иисус в великом множестве.

Сила есть действующее начало чудес и знамений, в них проявляющихся: "сила Божия великая”, говорили обольщаемые Симоном волхвом — о сем самом обманщике. Чудо ложное будет, когда явление, производимое по законам природы или призрачное, антихрист будет выдавать как совершаемое им по власти над самыми законами и порядком природы.

Наиболее поразительные из таких явлений это ложные знамения антихриста. И начало их, проявляющееся лично в антихристе каким бы ни было образом, начало льстивой и призрачной всевластности — вот сила антихриста. Во всякой силе, знамениях, чудесех ложных, и во всяком обольщении неправды.

Словом: все, сколько есть в сатанинских глубинах лжи обольстительных призраков, злого знания и влияния на мир и природу, — все это будет орудием или силами антихриста. Чтобы сколько-нибудь приблизить к уразумению эту силу зла, имеющую открыться в антихристе, вспомним, что собственно похотями своими движет мир и действует в сынах противления миродержец тьмы, что поэтому Самому Христу он явил свою область всемирного владычества греха "во мгновении ока”, и готов был или обещал зараз уступить эту власть двигать послушными ему душами по своим прихотям, хотя и не всегда заметно.

Если во всякой льсти неправды и во всяких чудесах ложных откроется антихрист, то он будет обладать и этою державою сатанинскою, которая, без стеснения пространством, владеет внутренними пружинами преданных ему сердец. Удивительно ли, что будут поклоняться ему как богу, и храмы христианские будут посвящать этому врагу Христову? Избранным нужно отрешаться от последней примеси в себе зла, какое есть в человеческом естестве, чтобы отразить обольщение: удивительно ли, что такой пшеницы найдется не много, и что за то они, мимо дверей смерти, войдут в вечную жизнь чрез мгновенное изменение?

Из предложенного изъяснения видно уже, что эта власть зла раскроется собственно над преданными злу и потому оставленными благодатию. В наказание за это они и дойдут до того, что будут веровать в антихриста, как и говорит далее Апостол (ст. 11): и сего ради послет им Бог действо льсти, во eже веровати им лжи; послет действо льсти: самое движение зла не выходит из-под державы Божией: люди возлюбят ложь, Господь Бог оставит их без Своей защиты и просвещения, и — тогда для лести откроется полный простор. И таким образом, Бог послет действо лести, наказуя непокорных, от вечности провидя это и определив их, как упорно преданных злу, на такую погибель.

Заключение апостольского учения об антихристе понятно само собою из общих начал Христовой истины (ст. 13–17). Вы же, братие, не стужайте доброе творяще. Аще же кто не послушает словесе нашего посланием, сего назнаменуйте и не примешайтеся ему, да посрамится: и не аки врага имейте eго, но наказуйте якоже брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всяцем образе: Господь со всеми вами (3:13–16).

Архимандрит Федор - Бухарев - Учение апостола Павла об антихристе