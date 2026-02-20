Книга «Жизнь с Богом» Ольги Буковецкой — это искренний и доверительный разговор о поиске подлинного христианского пути в современных условиях. Автор делится личными размышлениями о том, как превратить веру из набора доктрин или воскресной традиции в непрерывный процесс сотворчества с Богом. Книга построена как серия духовных уроков, в которых Буковецкая анализирует внутренние препятствия на пути к Богу: суету, страхи, гордыню и ложные приоритеты.
Центральной темой произведения является «практическое богословие» повседневности. Автор подчеркивает, что духовная жизнь не ограничивается молитвой в храме, она продолжается на кухне, на работе, в общении с близкими. Ольга учит замечать Божье присутствие в деталях и отвечать на Его призыв через любовь к ближнему и верность в малом. Книга пропитана мягким теплом и глубоким пониманием человеческой слабости, но при этом она твердо призывает к ответственности за свои духовные решения.
Это издание станет хорошим подспорьем для тех, кто чувствует «духовное выгорание» или ищет свежести в своих отношениях с Творцом. Ольга Буковецкая напоминает, что жизнь с Богом — это не достижение совершенства в один миг, а ежедневное путешествие, полное открытий, где каждый шаг, сделанный в доверии, приближает нас к истинному дому.
Ольга Буковецкая – Жизнь с Богом
Черкассы: Смирна, 2013. – 96 с.
ISBN 978-617-698-025-4
Ольга Буковецкая – Жизнь с Богом – Содержание
Путь ко Христу
Первая встреча с Богом
Источник живой воды
Бог устранит все препятствия ради Имени Своего
Бог открывается моим неверующим друзьям
История 1. «Просите – и дано будет вам…»
История 2. «Ищите – и найдете»
История 3. «Надежда не постыжает»
Бог – наш целитель
Бог не оставляет Своих детей в одиночестве
Царство Небесное рядом с нами
Сверхъестественная помощь Бога, непонятная для человеческого разума
Потерянная сережка
У Бога всегда есть свободные места
Бог открывает Себя для нашего познания
Господь использует мои руки и уста
Богу не нужны сертификаты
Как звучит голос Духа Святого
Огонь не тронул самого главного
Судья небесный и земной
Прощайте и любите друг друга
Бог рядом на любом континенте
У Бога Свои планы на нашу жизнь
Самая большая награда
Господь меняет пьющих мужей
Попутчики в жизни
Диагнозы врачей не отмечают Божью волю
Господь побуждает молиться, когда это необходимо
Про уколы и доверие Богу
Иногда сладость евангелизации обращается в горечь
Бог вернул радость Своей любимой и любящей дочери
Бог и со дна поднимает и возвышает Своих избранных
Главное – успеть получить благодать вечной жизни
Очевидность духовной войны
Мудрость – важная черта служителя Божьего
Подарок для маленькой дочки
Крикливая соседка стала сестрой во Христе
Господь говорит устами детей
Молитвы на языке сердца, или сила Божьей любви
Красота Евангелия
Послесловие
