Буковецкая - Жизнь с Богом

Буковецкая - Жизнь с Богом
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Жизнь с Богом» Ольги Буковецкой — это искренний и доверительный разговор о поиске подлинного христианского пути в современных условиях. Автор делится личными размышлениями о том, как превратить веру из набора доктрин или воскресной традиции в непрерывный процесс сотворчества с Богом. Книга построена как серия духовных уроков, в которых Буковецкая анализирует внутренние препятствия на пути к Богу: суету, страхи, гордыню и ложные приоритеты.

Центральной темой произведения является «практическое богословие» повседневности. Автор подчеркивает, что духовная жизнь не ограничивается молитвой в храме, она продолжается на кухне, на работе, в общении с близкими. Ольга учит замечать Божье присутствие в деталях и отвечать на Его призыв через любовь к ближнему и верность в малом. Книга пропитана мягким теплом и глубоким пониманием человеческой слабости, но при этом она твердо призывает к ответственности за свои духовные решения.

Это издание станет хорошим подспорьем для тех, кто чувствует «духовное выгорание» или ищет свежести в своих отношениях с Творцом. Ольга Буковецкая напоминает, что жизнь с Богом — это не достижение совершенства в один миг, а ежедневное путешествие, полное открытий, где каждый шаг, сделанный в доверии, приближает нас к истинному дому.

Ольга Буковецкая – Жизнь с Богом

Черкассы: Смирна, 2013. – 96 с.

ISBN 978-617-698-025-4

Ольга Буковецкая – Жизнь с Богом – Содержание

  • Путь ко Христу

  • Первая встреча с Богом

  • Источник живой воды

  • Бог устранит все препятствия ради Имени Своего

  • Бог открывается моим неверующим друзьям

  • История 1. «Просите – и дано будет вам…»

  • История 2. «Ищите – и найдете»

  • История 3. «Надежда не постыжает»

  • Бог – наш целитель

  • Бог не оставляет Своих детей в одиночестве

  • Царство Небесное рядом с нами

  • Сверхъестественная помощь Бога, непонятная для человеческого разума

  • Потерянная сережка

  • У Бога всегда есть свободные места

  • Бог открывает Себя для нашего познания

  • Господь использует мои руки и уста

  • Богу не нужны сертификаты

  • Как звучит голос Духа Святого

  • Огонь не тронул самого главного

  • Судья небесный и земной

  • Прощайте и любите друг друга

  • Бог рядом на любом континенте

  • У Бога Свои планы на нашу жизнь

  • Самая большая награда

  • Господь меняет пьющих мужей

  • Попутчики в жизни

  • Диагнозы врачей не отмечают Божью волю

  • Господь побуждает молиться, когда это необходимо

  • Про уколы и доверие Богу

  • Иногда сладость евангелизации обращается в горечь

  • Бог вернул радость Своей любимой и любящей дочери

  • Бог и со дна поднимает и возвышает Своих избранных

  • Главное – успеть получить благодать вечной жизни

  • Очевидность духовной войны

  • Мудрость – важная черта служителя Божьего

  • Подарок для маленькой дочки

  • Крикливая соседка стала сестрой во Христе

  • Господь говорит устами детей

  • Молитвы на языке сердца, или сила Божьей любви

  • Красота Евангелия

  • Послесловие

Added 20.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

