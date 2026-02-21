«Агнец Божий» — это первая часть грандиозной трилогии протоиерея Сергия Булгакова «О Богочеловечестве», являющаяся одним из самых значительных достижений русской богословской мысли XX века. В этом труде автор ставит перед собой задачу заново осмыслить центральный догмат христианства — тайну Боговоплощения. Булгаков стремится преодолеть схоластический подход, предлагая живое, философски обоснованное видение того, как Вторая Ипостась Троицы соединяется с человеческой природой.

Ключевым инструментом анализа здесь выступает софиология. Булгаков развивает учение о Божественной Софии (Премудрости) как об общем корне Бога и мира, что делает само Воплощение не «случайным» вмешательством, а извечно заложенной возможностью. Автор детально разбирает понятие кенозиса — божественного самоумаления, при котором Логос, оставаясь Богом, реально принимает на себя все ограничения человеческого бытия, включая страдания и смерть.

Книга отличается исключительной интеллектуальной мощью: Булгаков ведет диалог с классической патристикой (от Халкидонского собора) и западной философией (Кантом, Гегелем, Шеллингом). Он рассматривает человечество Христа не как нечто внешнее, а как «всечеловечество», в котором потенциально заключена судьба каждого человека. Это глубокое исследование обосновывает достоинство человека и его призвание к обожению, представляя искупительный подвиг Христа как акт безграничной любви, восстанавливающей единство Творца и творения.

Прот. Сергий Булгаков - Агнец Божий. О Богочеловечестве, часть I

Paris. YMCA-Press 1933.

Прот. Сергий Булгаков - Агнец Божий. О Богочеловечестве, часть I - Содержание

К читателю

Введение. Диалектика идеи богочеловечества в святоотеческую эпоху

Глава первая. София Божественная

1. Тварный дух - 2. Божеский Дух - 3. Божественный мир - 4. Божественная София

Глава вторая. София Тварная

1. Творение мира - 2. Вечность и время - 3. Человек - 4. Образ и подобие

Глава третья. Боговоплощение

1. Бог и мир - 2. Основания боговоплощения - 3. Богочеловечество - 4. Две природы во Христе: София божественная и София тварная

Глава четвертая. Эммануил Богочеловек

1. Уничижение Господа (кенозис) - 2. Соединение естеств (общение свойств и богомужное действо) - 3. Богочеловеческое самосознание Христа

Глава пятая. Дело Христово

1. Пророческое служение Христа - 2. Первосвященническое служение Христа - 3. Царское служение Христово



