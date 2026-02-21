Булгаков - Друг Жениха

Книга «Друг Жениха» (1927) представляет собой уникальное богословское исследование протоиерея Сергия Булгакова, посвященное личности Иоанна Предтечи. Эта работа входит в цикл его «малых» догматических монографий (наряду с «Купиной Неопалимой» и «Лествицей Иаковлей»). Автор ставит перед собой задачу раскрыть духовный смысл того исключительного почитания, которым окружен Креститель Господень в Православной Церкви, занимающий в иерархии святости место сразу после Богоматери.

Основная идея книги строится на евангельских словах самого Иоанна: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха... радостью радуется, слыша голос жениха». Булгаков рассматривает Предтечу не просто как историческую фигуру, а как мистического представителя всего человечества, который подводит итог ветхозаветной праведности и предуготовляет путь Господу. В рамках своей софиологической концепции автор видит в Иоанне Крестителе «ангела в плоти», в котором человеческая природа достигает своего предела в самоотречении и служении Христу.

Булгаков детально анализирует литургические тексты и иконографию (особенно чин «Деисиса»), подчеркивая роль Предтечи как вечного молитвенника и ходатая за мир. Он размышляет о тайне его рождения, его аскетическом подвиге в пустыне и о «мученичестве духа», когда Иоанн должен был «умаляться», чтобы Христос «растал». Эта книга — глубокий этюд о смирении, о границе между Ветхим и Новым Заветами и о призвании человека стать «другом Бога», полностью посвятив себя исполнению Его воли.

Булгаков Сергий - Друг Жениха - О православном почитании Предтечи

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 235 с.

ISBN 978-5-4475-9273-8

Булгаков Сергий - Друг Жениха - О православном почитании Предтечи - Содержание

От составителя

Св. Предтеча Господень (введение)