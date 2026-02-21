Булгаков - Друг Жениха

Булгаков - Друг Жениха
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Книга «Друг Жениха» (1927) представляет собой уникальное богословское исследование протоиерея Сергия Булгакова, посвященное личности Иоанна Предтечи. Эта работа входит в цикл его «малых» догматических монографий (наряду с «Купиной Неопалимой» и «Лествицей Иаковлей»). Автор ставит перед собой задачу раскрыть духовный смысл того исключительного почитания, которым окружен Креститель Господень в Православной Церкви, занимающий в иерархии святости место сразу после Богоматери.

Основная идея книги строится на евангельских словах самого Иоанна: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха... радостью радуется, слыша голос жениха». Булгаков рассматривает Предтечу не просто как историческую фигуру, а как мистического представителя всего человечества, который подводит итог ветхозаветной праведности и предуготовляет путь Господу. В рамках своей софиологической концепции автор видит в Иоанне Крестителе «ангела в плоти», в котором человеческая природа достигает своего предела в самоотречении и служении Христу.

Булгаков детально анализирует литургические тексты и иконографию (особенно чин «Деисиса»), подчеркивая роль Предтечи как вечного молитвенника и ходатая за мир. Он размышляет о тайне его рождения, его аскетическом подвиге в пустыне и о «мученичестве духа», когда Иоанн должен был «умаляться», чтобы Христос «растал». Эта книга — глубокий этюд о смирении, о границе между Ветхим и Новым Заветами и о призвании человека стать «другом Бога», полностью посвятив себя исполнению Его воли.

Булгаков Сергий - Друг Жениха - О православном почитании Предтечи

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 235 с.

ISBN 978-5-4475-9273-8

Булгаков Сергий - Друг Жениха - О православном почитании Предтечи - Содержание

От составителя

Св. Предтеча Господень (введение)

  • Глава I. Рождество Предтечи

  • Глава II. Св. Иоанн Предтеча – проповедник покаяния

  • Глава III. Крещение Иоанново

  • Глава IV. Крещение Господне

  • Глава V. Друг Жениха

  • Глава VI. Борение Предтечи и слово Спасителя о нем

  • Глава VII. Речь Спасителя об Иоанне Предтече

  • Глава VIII. Иоанн и Илия

  • Глава IX. Честная кончина Предтечи

  • Глава X. Прославление Предтечи

  • Экскурс I. О взаимном отношении ангельского и человеческого мира

  • Экскурс II. Св. Иоанн Предтеча и св. Иоанн Богослов

  • Экскурс III. Св. Иоанн Предтеча и св. Иосиф Обручник

Views 69
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
