Фундаментальный труд Сергея Николаевича Булгакова «Два града» является одной из ключевых работ русской социально-философской мысли начала XX века. В этом двухтомном исследовании автор предпринимает масштабную попытку критического анализа западноевропейских и отечественных общественных идеалов — от социализма и позитивизма до религиозно-философских концепций. Название книги отсылает к знаменитому труду блаженного Августина «О граде Божьем», подчеркивая вечный конфликт между идеалом духовным и стремлением построить совершенное общество исключительно земными силами.

Булгаков детально исследует «религиозную природу» безбожных учений, доказывая, что социализм и марксизм — это своего рода «христианство наоборот», обладающее своей эсхатологией и верой. Автор анализирует, как подмена глубоких духовных смыслов экономическим детерминизмом ведет к обесцениванию личности. В то же время он не отвергает социальную правду, а ищет пути синтеза христианской этики и общественных реформ, формулируя основы своего видения «христианского социализма».

Книга «Два града» — это не просто исторический обзор, а глубокое философское раздумье о судьбе России и Европы. Булгаков призывает к «религиозному материализму», который признает святость плоти мира и необходимость преображения общественной жизни не через насилие, а через внутреннее перерождение человека. Это издание остается актуальным для всех, кто изучает философию истории, социологию религии и ищет ответы на вопросы о справедливом устройстве общества в свете вечных истин.

Сергей Николаевич Булгаков; вступительная статья Ю.Н. Давыдова, сост. и комменrарии В.В. Сапова.

М.: Астрель, 2008. - 784 с.

Библиотека христианской мысли. Исследования

М., Издательство Олега Абышко, 2008. - 736 с.

Сергий Булгаков - Два града - Исследование о природе общественных идеалов - Содержание

Том I

ОТ АВТОРА - РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ У Л. ФЕЙЕРБАХА - КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП - НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИЧНОСТЬ - ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС - О ПЕРВОХРИСТИАНСТВЕ

Том II