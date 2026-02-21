Книга «Философия хозяйства» (1912) — это докторская диссертация Сергея Булгакова, ставшая поворотным моментом в его переходе от марксизма к религиозной философии. В этом труде он переосмысляет экономическую деятельность человека не как механический процесс производства и потребления, а как глубокую онтологическую задачу. Хозяйство для Булгакова — это битва живого духа с мертвой материей, попытка человека вернуть миру его первозданное единство и преодолеть последствия грехопадения, из-за которого природа стала враждебной человеку.

Центральное место в работе занимает концепция Софии (Божественной Премудрости). Булгаков утверждает, что хозяйство возможно только потому, что мир в своей основе «софиен», то есть несет в себе божественные логические начала. Человек выступает в роли «субъекта хозяйства», который призван превратить мир в «дом» и «храм». Автор критикует как капитализм, так и социализм за их узкий материализм, предлагая вместо этого видение экономики как «антропоургии» — совместного творчества Бога и человека по преображению Вселенной.

Книга заложила основы русской христианской социальной мысли, утверждая, что любой труд имеет духовное измерение. Булгаков показывает, что корень экономических проблем лежит не в распределении благ, а в метафизическом разрыве между человеком и природой. Труд, таким образом, понимается как аскетический и творческий акт, направленный на «оживление» материи и подготовку мира к его окончательному преображению в Царстве Божьем.

Сергий Булгаков - Философия хозяйства

М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2009 г. — 464 с.

ISBN 978-5-902725-20-6

Сергий Булгаков – Философия хозяйства - Содержание

Прот. В. Зеньковский. ПРЕДИСЛОВИЕ

Булгаков С. Н. ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА

I. Современный экономизм - II. Философия и жизнь - III. Философия и наука - IV. Критицизм и догматизм - V. Предварительное определение хозяйства

ГЛАВА ВТОРАЯ НАТУРФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ХОЗЯЙСТВА

I. Идеализм и натурфилософия - II. Философия Шеллинга

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

I. Потребление - II. Производство

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ О ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОМ СУБЪЕКТЕ ХОЗЯЙСТВА

I. Человек и человечество - II. Софийность хозяйства

ГЛАВА ПЯТАЯ ПРИРОДА НАУКИ

I. Множественность научного знания - II. Хозяйственная природа науки - III. Софийность науки - IV. Гносеология и праксеология - V. Наука и жизнь - VI. О «научном мировоззрении» - VII. Самосознание науки

ГЛАВА ШЕСТАЯ ХОЗЯЙСТВО КАК СИНТЕЗ СВОБОДЫ И НЕОБХОДИМОСТИ

I. Свобода и причинность - II. Свобода и необходимость - III. Дух хозяйства - IV. Свобода как мощь, необходимость как немощь

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ГРАНИЦЫ СОЦИАЛЬНОГО ДЕТЕРМИНИЗМА

I. Стиль социальной науки - II. Социологизм и историзм - III. Проблема социальной политики - IV. Научный стиль политической экономии

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА

I. Экономический материализм как философия и наука - II. Противоречия экономического материализма

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА (Речь на докторском диспуте)

ВОЙНА И РУССКОЕ САМОСОЗНАНИЕ (Публичная лекция)

КОММЕНТАРИИ