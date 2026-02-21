Книга «Лествица Иаковля» (1929) завершает цикл «малых» догматических монографий протоиерея Сергия Булгакова. Это глубокое исследование посвящено православному учению об ангелах (ангелологии). Отталкиваясь от библейского образа лестницы, увиденной патриархом Иаковом, по которой ангелы восходят и нисходят, автор раскрывает тайну взаимодействия небесного и земного миров. Булгаков рассматривает ангельский мир не как нечто бесконечно далекое, а как живое и действенное присутствие в жизни каждого человека.

В центре работы стоит вопрос о природе ангелов и их месте в божественном плане. Булгаков применяет здесь свою софиологическую концепцию, утверждая, что ангелы — это «небесные умы», которые созерцают божественные идеи (Софию) и помогают воплощать их в материальном мире. Автор детально разбирает иерархию ангельских чинов (опираясь на традицию Дионисия Ареопагита), но делает это в экзистенциальном ключе: ангелы представлены как «хранители» не только отдельных людей, но и целых народов, стихий и церковных общин.

Особое внимание в книге уделяется связи между миром ангельским и миром человеческим. Булгаков подчеркивает, что человек, обладая телом и свободной волей, занимает уникальное положение — он призван стать «ангелом во плоти» и соединить в себе все уровни бытия. Автор также затрагивает тему «падших ангелов», рассматривая природу зла как искажение божественного света. «Лествица Иаковля» — это призыв к духовному бодрствованию и осознанию того, что наше земное поприще окружено невидимым, но реальным миром небесных сил, содействующих нашему спасению.

Сергей Булгаков - Лествица Иаковля - Об ангелах

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 204 с.

ISBN 978-5-4475-9274-5

Сергей Булгаков - Лествица Иаковля - Об ангелах - Содержание

От составителя

Введение. О Друге Небесном

Глава I. Небо и земля

Глава II. Ангел-хранитель

Глава III. Ангелы в жизни мира

Глава IV. Естество ангелов

Глава V. Жизнь ангелов

Глава VI. Теофании и ангелофании

Глава VII. Бесплотность ангелов

Глава VIII. Ангельский мир и боговоплощение

Заключение. Об ангелах

Из записной книжки. 1939–1942