«Малая трилогия» отца Сергия Булгакова — это цикл из трех выдающихся богословских трудов, написанных в 1920-х годах, которые стали важным этапом в формировании его уникальной софиологической системы. В этот цикл входят книги: «Купина Неопалимая» (о почитании Богородицы), «Друг Жениха» (об Иоанне Предтече) и «Лествица Иаковля» (об ангелах). В этих работах Булгаков переходит от чисто философских изысканий к глубокому догматическому анализу, пытаясь раскрыть связь между Богом и миром через призму Божественной Премудрости — Софии.

В «Купине Неопалимой» автор исследует догмат о Богоматери, защищая идею Её приснодевства и особого места в домостроительстве спасения. В «Друге Жениха» он анализирует личность Иоанна Крестителя как высшую точку ветхозаветной святости и «ангела во плоти». Завершающая часть, «Лествица Иаковля», посвящена ангелологии — учению о небесных силах как посредниках между Творцом и тварным миром. Булгаков утверждает, что ангелы являются духовными прообразами и хранителями человеческого бытия, помогая миру восходить к своему Первообразу.

«Малая трилогия» послужила своего рода фундаментом для последующего главного труда Булгакова — «Большой трилогии» («Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца»). Эти книги отличаются высокой поэтичностью языка и смелостью мысли, за которую автор не раз подвергался критике со стороны консервативного богословия. Тем не менее, работы остаются классикой русской религиозной философии, предлагая глубокое и человечное видение православия.

Священник Сергий Булгаков - Малая трилогия

Москва, Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2008 г. - 576 с.

ISBN 978-5-87507-285-7

Три части: «Купина неопалимая»(1927), «Друг Жениха» (1928), «Лествица Иаковля»(1929). Это опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери, Предтечи и богословское истолкование учения об Ангелах. Также в этом издании впервые публикуются записи о. Сергия Булгакова из записной книжки 1939–1942 годов.

Священник Сергий Булгаков - Малая трилогия - Содержание

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ

ГЛАВА I. ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНОГО ГРЕХА У БОГОМАТЕРИ. - ГЛАВА II. СИЛА ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА ДЛЯ БОГОМАТЕРИ - ГЛАВА III. КАТОЛИЧЕСКИЙ ДОГМАТ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ БОГОМАТЕРИ - ГЛАВА IV. ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГОМАТЕРИ - ЭКСКУРС I. О СЛАВЕ БОЖИЕЙ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ - ЭКСКУРС II. ВЕТХОЗАВЕТНОЕ УЧЕНИЕ О ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ - ЭКСКУРС III. УЧЕНИЕ О ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ У СВ. АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО И ДРУГИХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

ДРУГ ЖЕНИХА

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. - СВ. ПРЕДТЕЧА ГОСПОДЕНЬ - Глава I. РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ - Глава II. СВ. ИОАНН ПРЕДТЕЧА — ПРОПОВЕДНИК ПОКАЯНИЯ - Глава III. КРЕЩЕНИЕ ИОАННОВО - Глава IV. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ - Глава V. ДРУГ ЖЕНИХА - Глава VI. БОРЕНИЕ ПРЕДТЕЧИ И СЛОВО СПАСИТЕЛЯ О НЕМ - Глава VII. РЕЧЬ СПАСИТЕЛЯ ОБ ИОАННЕ ПРЕДТЕЧЕ - Глава VIII. ИОАНН И ИЛИЯ - Глава IX. ЧЕСТНАЯ КОНЧИНА ПРЕДТЕЧИ - Глава X. ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПРЕДТЕЧИ - ЭКСКУРС I. О ВЗАИМНОМ ОТНОШЕНИИ АНГЕЛЬСКОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИРА - ЭКСКУРС II. СВ. ИОАНН ПРЕДТЕЧА И СВ. ИОАНН БОГОСЛОВ - ЭКСКУРС III. СВ. ИОАНН ПРЕДТЕЧА И СВ. ИОСИФ ОБРУЧНИК

ЛЕСТВИЦА ИАКОВЛЯ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ - ВВЕДЕНИЕ. О ДРУГЕ НЕБЕСНОМ - ГЛАВА I. НЕБО И ЗЕМЛЯ - ГЛАВА II. АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ - ГЛАВА III. АНГЕЛЫ В ЖИЗНИ МИРА - ГЛАВА IV. ЕСТЕСТВО АНГЕЛОВ - ГЛАВА V. ЖИЗНЬ АНГЕЛОВ - ГЛАВА VI. ТЕОФАНИИ И АНГЕЛОФАНИИ - ГЛАВА VII. БЕСПЛОТНОСТЬ АНГЕЛОВ - ГЛАВА VIII. АНГЕЛЬСКИЙ МИР И БОГОВОПЛОЩЕНИЕ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБ АНГЕЛАХ

Протоиерей Сергий Булгаков. Из записной книжки. 1939–1942

Из архивов Свято–Сергиевского богословского института в Париже

«Я — Россия, и она во мне, и так быть и жить я хочу…»