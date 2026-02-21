Булгаков - Первообраз и образ - Том 2

Второй том двухтомника Сергия Булгакова «Первообраз и образ» объединяет фундаментальные работы, посвященные онтологии слова и иконы. В первой части тома, «Философии имени», мыслитель развивает уникальную концепцию слова не как условного знака, а как живой энергии, связывающей человека с божественным бытием. Опираясь на опыт имяславческих споров начала XX века, Булгаков утверждает, что в имени Божьем присутствует сам Бог своей энергией. Это исследование выходит далеко за рамки лингвистики, превращаясь в глубокую антропологию, где способность человека именовать мир рассматривается как проявление его божественного образа и софийного призвания.

Вторая ключевая часть тома, «Икона и иконопочитание», посвящена метафизическому обоснованию церковного искусства. Булгаков рассматривает икону как «умное видение», которое делает невидимый первообраз реально присутствующим в материальном мире. Он настаивает на том, что иконописание — это не просто вид живописи, а богословское свидетельство о Боговоплощении, где через освященную материю нам открывается лик Христа или святых. В приложениях к тому собраны статьи и заметки, уточняющие отдельные аспекты софиологии и церковного искусства, что делает это издание исчерпывающим сводом мыслей Булгакова о том, как духовный первообраз преображает земную реальность.

Сергий Булгаков - Первообраз и образ - Сочинения в двух томах - Том 2 - Философия имени - Икона и иконопочитание - Приложения

Сост. подг. текста, ввод, заметка И. Б. Роднянской, коммент. Н. К. Бонецкой и И. Б. Роднянской

СПб.: ООО «ИНАПРЕСС». - Москва: «Искусство», 1999. - 448 с. (С.Ц.З.)

Сергий Булгаков - Первообраз и образ - Сочинения в двух томах - Том 2 - Философия имени - Икона и иконопочитание - Приложения - Содержание

И. Б. Роднянская. Схватка С. Н. Булгакова с Иммануилом Кантом на страницах «Философии имени». (Вводная заметка)

ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ

I. ЧТО ТАКОЕ СЛОВО?

II. РЕЧЬ И СЛОВО 1. Части речи (имя, глагол, местоимение) - 2. Имя существительное - 3. Грамматическое предложение: «части речи» и «части предложения»

III. К ФИЛОСОФИИ ГРАММАТИКИ 1. Грамматика и гносеология. - 2. Грамматика и логика - 3. Кант и язык

IV. ЯЗЫК И МЫСЛЬ

V. «СОБСТВЕННОЕ» ИМЯ

VI. ИМЯ БОЖИЕ. Да будет благословенно и препрославлено во веки веков .... Софиологическое уразумение догмата об Имени Иисусовом (Post scriptum к сочинению об Имени Божием)

ПРИМЕЧАНИЯ

ЭКСКУРСЫ Об отдельных случаях нарочитого наречения имен в Библии - Имя Господа - Имя Божие в Ветхом завете - Имя Божие в Новом завете - Слава Божия - Имя других богов - Именования, данные Богом (или Ангелом) - Тексты Библии, касающиеся именования - Имена Божий в книгах Ветхого завета - Имена Божий в Евангелии или в книгах Новозаветного писания - Наименование места - Имена Божий в богослужебных молитвах - Требник. Имя Божие - О крещальном наименовании - Учение Филона об Имени Божием - Слово-Логос - Имена у диких народов - Кратил Платона - Платон в «Софисте» о словах и речи - Гумбольт о языке



ИКОНА И ИКОНОПОЧИТАНИЕ. Догматический очерк

I. Догмат иконопочитания в его истории - II. Антиномия иконы - III. Искусство и икона - IV. Божественный Первообраз - V. Икона, её содержание и границы - VI. Освящение иконы и его значение - VII. Почитание иконы - VIII. Разные виды икон

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИПОСТАСЬ И ИПОСТАСНОСТЬ (Scholia к «Свету Невечернему») - СВЯТЫИ ГРААЛЬ (Опыт догматической экзегезы Ио. XIX, 34) - РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЙНЕ - ДВЕ ВСТРЕЧИ (1898-1924) (Из записной книжки)

Комментарии