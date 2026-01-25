Булгаков: Pro et Contra – Том 2

Перед Вами новое издание материалов и исследований, связанных с жизнью и творчеством прот. Сергия Булгакова. Издание посвящено стопятидесятилетней годовщине со дня рождения философа (1871-1944) и входит в серию «Русский Путь: pro et contra», назначение которой — отразить многочисленные «за» и «против» современников и потомков тех или иных выдающихся мыслителей и деятелей русской культуры по отношению к их мировоззрению и наследию. Наша книга, второй том двухтомника, продолжает исследования первого тома (2003), отражающего творчество и жизнь Булгакова раннего периода^ и раскрывает облик Булгакова зрелого и позднего.

Будучи необычайно плодовитой, масштабной и многогранной личностью, протоиерей Сергий затронул в своем творчестве разные области знания, включая социологию, обществоведение, историю и другие науки. Богословие, характерное для зрелого и позднего периодов жизни мыслителя, которому и посвящена наша книга, представляет высшую и лучшую часть его литературных трудов.

Динамика развития взглядов о. С. Булгакова имеет широкий размах. Можно сказать, что вся жизнь философа представляла собой поиск Бога и путей человека к Богу. Как и многие другие сыны своего века, увлеченные новыми, далекими от христианских, идеями, в юности Сергей Николаевич потерял веру, став сторонником марксизма, и тогда главной областью его интересов были обществознание и социология. На следующем жизненном этапе, в отличие от многих современников, Булгаков сумел преодолеть тенденции и соблазны своего времени и глубоко обратился ко Христу и Православию. И если ракурс его обращения не был безошибочным, то нельзя не отметить того глубокого интереса и полной искренности, с которыми он искал пути жизненного воплощения христианских идеалов. По возвращении в Церковь, он, как горячий богоискатель, потомственный священник, незаурядный духовник, сфокусировал в себе черты высокого человеческого образа своей эпохи.

Творческие поиски философа явились естественным продолжением и развитием интуиций других поколений русских философов-теологов, среди которых прежде всего назовем В. С. Соловьева и о. Павла Флоренского. Философско-богословское творчество о. Сергия стало продолжением мысли некоторых зарубежных философов-идеалистов, первыми из которых являются Г. В. Ф. Гегель и Ф. В. Шеллинг. Русская «почвенность» и эсхатологичность мировоззрения, устремленность к высшим жизненным реалиям, стремление к воплощению их в конкретной исторической действительности, а также необычайная способность к богословскому и философскому синтезу, присущие о. Сергию, сформировали его уникальный личностный облик.

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Религиозно-философские и теологические идеи С. Н. Булгакова – Антология – Том 2

2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2024. – 1078 с. – (Русский путь.)

ISBN 978-5-907855-22-9

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Том 2 – Содержание

От издателя

От составителей

I. ИЗ БОГОСЛОВСКОГО НАСЛЕДИЯ

СОФИОЛОГИЯ 1. Личный опыт о. Сергия Как возможна религия? <Фрагмент> 2. Антиномизм, свойственный мысли о. Сергия О природе мысли Антиномия иконы 3. Всеединство как изначальная интуиция богословия о. Сергия Божественный мир 4. "Софиологические уразумения" о. Сергия Постулат троичности и ее догмат Троичность и Третья ипостась Две природы во Христе: София божественная и София тварная <Фрагменты> Душа мира и ее ипостаси <Фрагмент> Боговоплощение <Фрагменты> Град Божий Ипостась и ипостасность (Scholia к Свету Невечернему) Главы о Троичности 5. Центральная проблема софиологии Центральная проблема софиологии

ДНЕВНИКИ, МОЛИТВЫ, ПРОПОВЕДИ Дневник духовный Сотница молитв ко Святой Троице и Господу Иисусу с созерцанием дел Божиих миру и человеку Вечеря Агнца Святая Русь. Ко дню празднования всех святых, в земле российской просиявших Во дни посещения Божия Мария-мироносица О подвиге радости. В преддверии св. Пасхи С нами Бог Слово на Успение Пресвятой Богородицы Слово пасхальное. В неделю Антипасхи (в неделю о Фоме) Радость в печали (Ин 16: 20). Через Вознесение к Пятидесятнице



II ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ

Письма о праздниках

Из переписки о. Сергия Булгакова с Л. А. и В. А. Зандер

Письма к Юлии Николаевне Рейтлингер (1922-1943)

Два письма матери Марии отцу Сергию Булгакову

Письмо протоиерея Сергия Булгакова митрополиту Евлогию

Из предсмертных писем о. С. Булгакова

О моих похоронах

Монахиня Елена. Свет Фаворский на лике о. Сергия и его кончина. Надгробное слово митрополита Евлогия

Л, А. Зандер. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова) <Фрагмент>

<А. Князев, Е. Бер-Сижелъ и др.> Памяти о. Сергия Булгакова

Прош. Александр Шмеман Три образа

III. ПОЛЕМИКА СОВРЕМЕННИКОВ О СОФИОЛОГИИ О. СЕРГИЯ

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Письмо Блаженнейшего митрополита Антония Высокопреосвященному митрополиту Евлогию Определение Архиерейского собора Русской православной церкви заграницей от 17/30 октября 1935 г. о новом учении протоиерея Сергия Булгакова о Софии — Премудрости Божией Осуждение учения прот. С. Н. Булгакова о Софии. Указ Московской патриархии митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию Решение Комиссии, назначенной митр. Евлогием, и особое мнение о. Г. Флоровского и о. С. Четверикова

2. ПОЛЕМИКА Архиепископ Иоанн (Максимович) Учение о Софии, Премудрости Божией Н. О. Лосский. Учение о. Сергия Булгакова о Всеединстве и о Божественной Софии В. Н. Лосский. Спор о Софии. «Докладная записка» прот. С. Булгакова и смысл Указа Московской патриархии И. А. Лиговский. Догматический опыт и догматические схемы (К "осуждению" учения о. С. Булгакова) Н. А. Бердяев. Дух Великого инквизитора (По поводу Указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова) Архимандрит Софроний (Сахаров) Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Письмо 9 Тайна "Аз есмь" <Фрагмент>



IV ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ О БОГОСЛОВИИ О. СЕРГИЯ

Д. А. Крылов Пропедевтика спора о Софии

С. С. Хоружий Перепутья русской софиологии

А. Ф. Управителев. Конструирование субъектности в антропологии С. Н. Булгакова <Фрагменты>

Н. А. Ваганова Большая трилогия <Фрагменты>

Иеромонах Николай (Сахаров). Основы богословия Булгакова: его представления о Софии, Троице и Христе

П. Л. Гаврилюк Кенотическое богословие Сергия Булгакова

Протоиерей Андрей Лауф Сергий Булгаков и задачи богословия

Б. Галлахер. Антиномизм, Троица и проблема пантеизма Соловьева в богословии Сергия Булгакова

К. Бауерова София и софиология сегодня

П. В. Хондзинский. Проблема языков богословия в «Большой трилогии» о. Сергия Булгакова

П. Б. Михайлов. Богословие истории прот. Сергия Булгакова: о вечном и временном (к 150-летию русского богослова)

Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Интуиции богословия личности в мировоззрении прот. Сергия Булгакова

Иеромонах Тихон (Васильев). Богословие и философия в трудах отца Сергия Булгакова

Д. С. Бирюков. Два мыслителя в разговоре о паламизме: софиологический паламизм о. Сергия Булгакова и неопаламизм Георгия Флоровского (1910-1920-е гг.)

Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Богословское понимание единства прот. Сергием Булгаковым в свете богословия личности

А. П. Козырев "Спор о Софии" в политическом контексте

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