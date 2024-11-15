В этом «собранье пестрых глав» мне хотелось выявить в философствовании или воплотить в умозрении религиозные созерцания, связанные с жизнью в Православии. Такая задача хотя и подавляет непомерностью, но и овладевает душой с неотступностью. И подобный замысел не ограничивается литературой, им предполагается и творческий акт духовной жизни: книга, но уже и не книга, не только книга! Лишь краем души касаемся мы жизни Церкви, отягченные грехом, затемненные «психологизмом», но даже и из таких касаний почерпаем силу, которая живит и оплодотворяет творчество. В свете религиозного опыта, как ни скудна его мера, зрится и оценивается «мир сей» с его тревогами и вопрошаниями.

Господи! Путь наш меж камней и терний,

Путь наш во мраке. Ты, Свет Невечерний,

Нас осияй!

А. С. Хомяков. Вечерняя песня

Скудно взыскуется и слабо брезжит в душе этот свет через темное облако греха и смятенности, труден путь чрез современность к Православию и обратно. Однако от всякой ли можно освободиться трудности и должно освобождаться? Сколь ни страстно жажду я великой простоты, белого ее луча, но отрицаюсь столь же лживого, самообманного упрощения, этого бегства от духовной судьбы, от своего исторического креста. И лишь как искатель религиозного единства жизни, взыскуемого, но не обретенного, выступаю я в этой книге. Пусть духовное существо современности изъязвлено проблемами и источено сомнениями, но и в ее сердце не оскудевает вера, светит надежда. И мнится, что в мучительной сложности этой таится своя религиозная возможность, дана особая задача, свойственная историческому возрасту, и вся наша проблематика с ее предчувствиями и предвестиями есть тень, отбрасываемая Грядущим. Осознать себя со своей исторической плотью в Православии и через Православие, постигнуть его вековечную истину через призму современности, а эту последнюю увидеть в его свете — такова жгучая, неустранимая потребность, которая ощутилась явно с XIX в., и чем дальше, тем становится острее.

Булгаков Сергий - Свет Невечерний - Созерцания и умозрения

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2008. — 640 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).

ISBN 978-5-903525-28-7

Булгаков Сергий - Свет Невечерний – Содержание

ОТ АВТОРА

Введение. ПРИРОДА РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

1. Как возможна религия? - 2. Трансцендентное и имманентное - 3. Вера и чувство - 4. Религия и мораль - 5. Вера и догмат - 6. Природа мифа - 7. Религия и философия

Отдел первый. БОЖЕСТВЕННОЕ НИЧТО

I. ОСНОВНАЯ АНТИНОМИЯ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ Трансцендентно-имманентное. Диалектика и антитетика. Трансцендентное как абсолютное НЕ. Трансцендентное и Бог

II. «ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ (АПОФАТИЧЕСКОЕ) БОГОСЛОВИЕ» I. Отрицательное богословие у Платона и Аристотеля - II. Плотин - III. Филон Александрийский - IV. Идеи отрицательного богословия в Александрийской школе христианского богословия - а) Климент Александрийский; б) Ориген - V. Отцы Церкви: св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский - VI. Areopagitica - VII. Св. Максим Исповедник - VIII. Св. Иоанн Дамаскин - IX. Св. Григорий Палама - X. Иоанн Скот Эриугена - XI. Николай Кузанский - XII. Еврейская мистика: Каббала - XIII. Отрицательное богословие в немецкой и английской мистике - 1. «Германская теология». 2. Мейстер Эккегарт и его школа (Таулер, Сузо). 3. Себастиан Франк. 4. Ангел Силезий. 5. Як. Бёме. 6. Дж. Пордедж - XIV. Кант и отрицательное богословие

III. БОЖЕСТВЕННОЕ НИЧТО Двоякое Ничто. Его антиномия. Космическая антиномия Канта. Имперсонализм и личное откровение. Диалектическое истолкование Ничто. Плотин. Эриугена. Эккегарт. Як. Бёме



Отдел второй. МИР

I. ТВАРНОСТЬ МИРА 1. Творение - 2. Тварное ничто - 3. Мир как теофания и теогония - 4. Время и вечность - 5. Свобода и необходимость

II. СОФИЙНОСТЬ ТВАРИ 1. Σόφια - 2. Что такое материя? - 3. Материя и тело - 4. Природа зла



Отдел третий. ЧЕЛОВЕК

I. ПЕРВЫЙ АДАМ 1. Образ Божий в человеке - 2. Пол в человеке - 3. Человек и ангел - 4. Подобие Божие в человеке - 5. Грехопадение человека - 6. Свет во тьме - 7. Ветхий Завет и язычество

II. ВТОРОЙ АДАМ 1. Миротворение и Боговоплощение - 2. Спасение падшего человека

III. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 1. Конкретное время - 2. Хозяйство и искусство - 3. Хозяйство и теургия - 4. Искусство и теургия - 5. Власть и теократия - 6. Общественность и церковность - 7. Конец истории

IV. СВЕРШЕНИЕ Значение свободы. Последнее разделение. Онтология ада. Вопрос о всеобщем спасении. «Бог всяческая во всех»



Комментарии