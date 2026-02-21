Книга «Утешитель» является второй частью знаменитой трилогии протоиерея Сергия Булгакова «О Богочеловечестве» и представляет собой одну из самых глубоких и оригинальных работ по пневматологии (учению о Святом Духе) в истории христианской мысли. Если первая часть («Агнец Божий») была посвящена Сыну, то здесь автор сосредотачивается на Третьей Ипостаси Троицы, исследуя Её место в Божественной жизни и Её роль в судьбе мира и человека.

Булгаков детально анализирует церковное предание и библейские тексты, стремясь раскрыть личные свойства Святого Духа. Он развивает идею о том, что Дух Святой является «Утешителем», который актуализирует плоды искупительного подвига Христа в каждом человеке. Центральное место в книге занимает софиологический аспект: автор рассматривает Святой Дух как силу, которая «софизирует» творение, сообщает миру красоту, жизнь и подлинное вдохновение. Булгаков подчеркивает, что без Духа Святого христианство превратилось бы в мертвую доктрину, именно Он делает веру живым личным опытом.

Автор также затрагивает сложные вопросы догматики, такие как исхождение Святого Духа (полемика о Filioque), предлагая путь к преодолению вековых разногласий между Востоком и Западом через более глубокое мистическое понимание Троицы. Книга пронизана идеей грядущего «века Духа», когда человечество через творчество и любовь должно прийти к полноте богочеловеческого единства. Это труд не только для теологов, но и для всех, кто ищет понимания духовных основ творчества, культуры и личного освящения.

Протоиерей Сергий Булгаков - Утешитель - О Богочеловечестве - Часть II

Париж 1936. YМСА-Рrеss. стр.447

Протоиерей Сергий Булгаков - Утешитель - О Богочеловечестве - Часть II - Содержание

К читателю

Введение. Учение о Духе Святом в святоотеческой письменности

I. Первохристианство - II. Тертуллиановский субординационизм и стоическая философия. - III. Космологический субординационизм в арианстве - IV. Онтологический субординационизм в учении о Св. Троице у Оригена - V. Омоусианство в тринитарной доктрине святого Афанасия Александрийского - VI. Учение о Св. Троице и о Св. Духе у каппадокийцев - VII. Западная система омоусианского троичного богословия (блаженный Августин) - VIII. Тринитарная и пневматологическая доктрина у св. Иоанна Дамаскина

Глава 1: Место третьей ипостаси в Св. Троице

I. Троичность и Третья Ипостась - II. Таксис, или порядок, ипостасей во Св. Троице

Глава 2: Исхождение Святого Духа

I. Первые попытки учений об исхождении Св. Духа: διὰ и et (que) I. Св. Афанасий Александрийский - II. Св. Василий Великий - III. Св. Григорий Богослов - IV. Св. Григорий Нисский - V. Св. Епифаний Кипрский - VI. Св. Кирилл Александрийский - VII. Дидим Александрийский - VIII. Св. Иоанн Дамаскин - IX. Западное богословие: блаженный Августин

II. Вторая эпоха в учении об исхождении Святого Духа, – греко-латинская полемика: фотивское, анти-латинское, богословие против латинского филиоквизма 1. Учение об исхождении Св. Духа у Патриарха Фотия - 2. Латино-греческая полемика в XIII веке в связи с лионским собором 1274 г - 3. Латино-греческая полемика в XV в., в связи с Ферраро-Флорентийским собором 1438–9 года - 4. Западная доктрина и флорентийский догмат - 5. Общие выводы относительно διὰ τοῦ ϒἱοῦ и filioque



Глава 3: О Духе Божием и Духе Святом

Глава 4: Двоица слова и Духа

а) В Божественной Софии - б) В тварной Софии

Глава 5: откровение Духа Святого

1. Кенозис Духа Святого в творении - 2. Боговдохновенность в Ветхом Завете - 3. Боговдохновение во Христе - 4. Пятидесятница - 5. Дары Пятидесятницы - А). Сошествие Св. Духа - Б). Дар пророчества - В). Духовная жизнь - Г) Дар любви - Д). Пределы Пятидесятницы - Е) Богочеловечество

Эпилог-пролог к первому и второму тому трактата о богочеловечестве