Булгакова - Давай не будем молчать
«Давай не будем молчать» Юлии Булгаковой — практическая книга о сложных разговорах: тех ситуациях, когда человеку необходимо сказать о боли, несогласии, границах, обиде, страхе, любви, деньгах, сексе, отношениях или работе, но привычнее промолчать, уйти в защиту либо заговорить языком претензий. Автор рассматривает коммуникацию не как набор риторических приемов, а как часть психологической зрелости: способность осознавать собственные чувства, выдерживать уязвимость, слышать другого и переводить внутренний опыт в слова. Центральная мысль книги состоит в том, что непроговоренное не исчезает: оно продолжает существовать во внутреннем диалоге, проявляется в раздражении, отчуждении, накопленных претензиях и искажает отношения.
Книга построена как последовательный практикум. Булгакова начинает с детских причин коммуникативной «немоты», затем разбирает самопрезентацию и право оставаться собой, разрушительную силу небрежных слов, язык противостояния и язык сближения, личные границы, травмирующие высказывания, обратную связь и внутреннюю речь. Во второй половине внимание переносится на конкретную архитектуру сложного разговора: подготовку, интонацию, проговаривание скрытых смыслов, метафоры, телесные ощущения, работу с раздражающими «крючками», выбор пространства и тридцать одно практическое правило коммуникации. Почти каждая тема раскрывается через истории автора, клиентов и знакомых, а затем переводится в упражнение. Это популярно-психологическое, а не академическое исследование: его сильная сторона — практическая применимость и богатство коммуникативных сценариев, тогда как некоторые психологические, телесные и причинно-следственные объяснения требуют более осторожного отношения и научной проверки.
Булгакова Юлия – Давай не будем молчать – Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен
Булгакова, Юлия Леонидовна. Давай не будем молчать: как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен. — Москва: Эксмо, 2025. — 256 с. — (Разреши себе чувствовать).
ISBN 978-5-04-225456-7
Юлия Булгакова – Давай не будем молчать – Содержание
Молчание вовсе не золото
Глава 1. Немота детской боли. Почему так сложно говорить о самом важном?
Глава 2. Не мешай себе быть собой. Как оставаться взрослым и честным в коммуникациях?
Глава 3. Сердцем люблю, словом бью
Глава 4. Здесь быть могла любовь, но здесь лишь стрелы. Как перейти с языка противостояния на язык сближения
Глава 5. Между нами море. Как мы можем обозначить свои границы, не нарушая чужих?
Глава 6. Слова, которые не получается забыть
Глава 7. Обратная связь как кровеносная система отношений. Расскажи мне про меня
Глава 8. Скорая помощь в сложных коммуникациях
Глава 9. Ранят те, кому больно внутри
Глава 10. Прелюдия необходима не только в сексе
Глава 11. Неважно, что ты сказал, — важно как
Глава 12. Скажи, о чем ты молчишь?
Глава 13. Воображение не подведет. Говори как художник
Глава 14. Как разговаривают наши тела?
Глава 15. Оторви себя от «крючка»
Глава 16. Каждому разговору свой антураж
Глава 17. Тридцать одно спасительное правило в разговоре
Глава 18. Короткие мысли-высказывания, которые спасут вас от коммуникативной катастрофы
Заключение и напутствия
Благодарности
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