Булгакова - Давай не будем молчать

«Давай не будем молчать» Юлии Булгаковой — практическая книга о сложных разговорах: тех ситуациях, когда человеку необходимо сказать о боли, несогласии, границах, обиде, страхе, любви, деньгах, сексе, отношениях или работе, но привычнее промолчать, уйти в защиту либо заговорить языком претензий. Автор рассматривает коммуникацию не как набор риторических приемов, а как часть психологической зрелости: способность осознавать собственные чувства, выдерживать уязвимость, слышать другого и переводить внутренний опыт в слова. Центральная мысль книги состоит в том, что непроговоренное не исчезает: оно продолжает существовать во внутреннем диалоге, проявляется в раздражении, отчуждении, накопленных претензиях и искажает отношения.

Книга построена как последовательный практикум. Булгакова начинает с детских причин коммуникативной «немоты», затем разбирает самопрезентацию и право оставаться собой, разрушительную силу небрежных слов, язык противостояния и язык сближения, личные границы, травмирующие высказывания, обратную связь и внутреннюю речь. Во второй половине внимание переносится на конкретную архитектуру сложного разговора: подготовку, интонацию, проговаривание скрытых смыслов, метафоры, телесные ощущения, работу с раздражающими «крючками», выбор пространства и тридцать одно практическое правило коммуникации. Почти каждая тема раскрывается через истории автора, клиентов и знакомых, а затем переводится в упражнение. Это популярно-психологическое, а не академическое исследование: его сильная сторона — практическая применимость и богатство коммуникативных сценариев, тогда как некоторые психологические, телесные и причинно-следственные объяснения требуют более осторожного отношения и научной проверки.

Булгакова Юлия – Давай не будем молчать – Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен

Булгакова, Юлия Леонидовна. Давай не будем молчать: как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен. — Москва: Эксмо, 2025. — 256 с. — (Разреши себе чувствовать).

ISBN 978-5-04-225456-7

Юлия Булгакова – Давай не будем молчать – Содержание