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Булгакова - Давай не будем молчать

Булгакова - Давай не будем молчать
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Family, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

«Давай не будем молчать» Юлии Булгаковой — практическая книга о сложных разговорах: тех ситуациях, когда человеку необходимо сказать о боли, несогласии, границах, обиде, страхе, любви, деньгах, сексе, отношениях или работе, но привычнее промолчать, уйти в защиту либо заговорить языком претензий. Автор рассматривает коммуникацию не как набор риторических приемов, а как часть психологической зрелости: способность осознавать собственные чувства, выдерживать уязвимость, слышать другого и переводить внутренний опыт в слова. Центральная мысль книги состоит в том, что непроговоренное не исчезает: оно продолжает существовать во внутреннем диалоге, проявляется в раздражении, отчуждении, накопленных претензиях и искажает отношения.

Книга построена как последовательный практикум. Булгакова начинает с детских причин коммуникативной «немоты», затем разбирает самопрезентацию и право оставаться собой, разрушительную силу небрежных слов, язык противостояния и язык сближения, личные границы, травмирующие высказывания, обратную связь и внутреннюю речь. Во второй половине внимание переносится на конкретную архитектуру сложного разговора: подготовку, интонацию, проговаривание скрытых смыслов, метафоры, телесные ощущения, работу с раздражающими «крючками», выбор пространства и тридцать одно практическое правило коммуникации. Почти каждая тема раскрывается через истории автора, клиентов и знакомых, а затем переводится в упражнение. Это популярно-психологическое, а не академическое исследование: его сильная сторона — практическая применимость и богатство коммуникативных сценариев, тогда как некоторые психологические, телесные и причинно-следственные объяснения требуют более осторожного отношения и научной проверки.

Булгакова Юлия – Давай не будем молчать – Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен

Булгакова, Юлия Леонидовна. Давай не будем молчать: как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен. — Москва: Эксмо, 2025. — 256 с. — (Разреши себе чувствовать).

ISBN 978-5-04-225456-7

Юлия Булгакова – Давай не будем молчать – Содержание

  • Молчание вовсе не золото

  • Глава 1. Немота детской боли. Почему так сложно говорить о самом важном?

  • Глава 2. Не мешай себе быть собой. Как оставаться взрослым и честным в коммуникациях?

  • Глава 3. Сердцем люблю, словом бью

  • Глава 4. Здесь быть могла любовь, но здесь лишь стрелы. Как перейти с языка противостояния на язык сближения

  • Глава 5. Между нами море. Как мы можем обозначить свои границы, не нарушая чужих?

  • Глава 6. Слова, которые не получается забыть

  • Глава 7. Обратная связь как кровеносная система отношений. Расскажи мне про меня

  • Глава 8. Скорая помощь в сложных коммуникациях

  • Глава 9. Ранят те, кому больно внутри

  • Глава 10. Прелюдия необходима не только в сексе

  • Глава 11. Неважно, что ты сказал, — важно как

  • Глава 12. Скажи, о чем ты молчишь?

  • Глава 13. Воображение не подведет. Говори как художник

  • Глава 14. Как разговаривают наши тела?

  • Глава 15. Оторви себя от «крючка»

  • Глава 16. Каждому разговору свой антураж

  • Глава 17. Тридцать одно спасительное правило в разговоре

  • Глава 18. Короткие мысли-высказывания, которые спасут вас от коммуникативной катастрофы

  • Заключение и напутствия

  • Благодарности

Views 110
Rating 5.0 / 5
Added 10.10.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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