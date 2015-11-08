Автор настоящей книги принадлежит к числу ярких представителей нового поколения священнослужителей Русской Православной Церкви, сформировавшегося в 1990-е гг. Несмотря на свою молодость, священник Димитрий Лескии уже успел многое сделать. В 18-летнем возрасте, еще будучи мирянином, он создал и возглавил православную гимназию в своем родном городе Тольятти: за несколько лет гимназия выросла в крупное, известное далеко за пределами города учебное заведение, где сотни детей получают классическое образование.

Заботы по воспитанию детей и юношества не воспрепятствовали о. Димитрию заниматься научной работой в Санкт-Петербургских духовных школах и Московском государственном университете, который он окончил в 1998 году. Кандидатская диссертация о. Димитрия, защищенная им на философском факультете университета, была посвящена спорам об имени Божием, разгоревшимен в 1910-х годах на Афоне и перекинувшимен в Россию. Эта диссертация, получившая высокую оценку оппонентов, и легла в основу настоящей книги.

Имяславские споры имели огромное значение для развития русского богословия и философии: во многом именно благодаря им тема имени стала одной из магистральных в отечественной религиозной мысли ХХ столетия. Интерес к проблематике споров возродился в России на исходе века. Однако до сих пор внимание ученых было сосредоточено главным образом на историческом и богословском аспектах имяславекого движения. Настоящая книга рассматривает прежде всего философскую составляющую движения и в этом смысле очень удачно дополняет уже имеющиеся исследования.

Среди современных авторов, интересующихся афонскими спорами, есть как горячие сторонники имяславия, так и его ярые противники. К сожалению, спокойный, взвешенный подход к проблематике споров, которого так не хватало самим их участникам, нередко отсутствует и в нынешних публикациях на данную тему. Предлагаемая работа священника Димитрия Лескина является в этом плане приятным исключением.

Не скрывая своей симпатии к имяславию и антипатии к так называемому "Имяборчеству", о. Димитрий в то же время способен увидеть слабые стороны в позициях обеих сторон.

свящ. Лескин Димитрий - Спор об Имени Божием - Философия имени в России в контексте афонских событий 1910-х гг.

СПб.: Алетейя, 2004.-368 с.

Серия "Византийская библиотека. Исследования"

ISBN 5-89329-687-7

свящ. Лескин Димитрий - Спор об Имени Божием - Философия имени в России в контексте афонских событий 1910-х гг. - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. "Афонская смута"

Глава І. "Имяславский догмат". Учение об Имени Божием в трудах схимонаха Илариона (Домрачева) и иеросхимонаха Антония (Булатовича)

Глава ІІ. Канонический статус имяславия. История афонского движения по официальным документам

Глава ІІІ. "Имяборческая реакция". Богословско-философские воззрения представителей официальной точки зрения

Часть вторая. Философская рецепция

Глава І. Отражение афонских споров в частной переписке участников "Новоселовского кружка"

Глава ІІ. Философские основания имяславекой позиции В. Ф. Эрна

Глава ІІІ. Имяелавне как общечеловеческая интуиция в трудах священника Павла Флоренского

Глава IV. "Ему же слава во веки веков!". Философия имени протоиерея Сергия Булгакова

Глава V. Стихия имени А. Ф. Лосева.

Заключение

Приложения

Иеросхимонах Антоний (Булатович). Афонское дело

Архиепископ Никон (Рождественский). Плоды великого искушения около Имени Божия (из доклада Святейшему Синоду о поездке на Афон)

Библиоrрафия

свящ. Лескин Димитрий - Спор об Имени Божием - Философия имени в России в контексте афонских событий 1910-х гг. - Введение

В русской философии есть несколько тем, которые одинаково дороги большинству ее представителей. Эти темы принадлежат к области вопросов, вокруг которых традиционно вращалась мысль наших соотечественников. Решение их считалось глубоко важным не только в мировоззренческом, но и вообще в онтологическом смысле: в ответе на них крылась разгадка «тайны бытия» и смысла жизни, они носили яркий аксиологический характер. Все эти "магистральные" темы русской философии отмечены внутренним единством и подлинной цельностью. К ним мы можем отнести вопрос теодицеи и антроподицеи, с включением в него тем о богочеловечестве, человеческой свободе, причинах "мирового зла"; тему соборности, всеединства и Церкви - Тела Христова; учение о символе; софиологию. В этих вопросах отечественная философия не мирилась со своим статусом "Кабинетной" науки, но претендовала на мессианское значение, в полагании и разрешении их видя смысл и оправдание человеческого бытия.

К разряду таких сквозных тем, вне всякого сомнения, относится и русская философия и.мени. Слово и язык, статус имени, значение произносимого и форма его связи с предметом - основные ее темы. Сосредоточивает ли слово в себе смысл и является его несомненным носителем, обладая реальной связью с называемым, или же оно - условный знак, только средство коммуникации, лишенное всякого онтологизма. Имя и именуемое, слово и предмет, факт бытия и его обозначение - каково их соотношение? Вопрос, от решения которого зависит сам статус человека в этом мире: есть ли он носитель подлинного знания, "Владычествующий над землею", которому дана власть называть предметы своими именами, постигая их сущность, или же его знание - условность, феноменальный процесс, не достигающий подлинного смысла.

Этот вопрос, ставший одной из актуальнейших тем русской философской мысли ХХ столетия, характерен для всей человеческой культуры. Философия слова, учение о Логосе и имени как символически концентрированной сути слова - характерная черта мысли, начиная с древнейших мировых цивилизаций. Воспринимая свою наделениость даром речи в качестве коренного отличия себя от мира живой и неживой природы, человек с самого начала своей мыслительной деятельности обращался к феномену слова.

«Слово - человеческая энергия, и рода человеческого и отдельного лица, открывающаяся через лицо энергии человечества". Изначально человек воспринимает слово как нечто большее, чем просто набор звуков. Слово "психофизиологично", оно "Не дымом разлетается в мире, но сводит нас лицом к лицу с реальностью, и, следовательно, прикасаясь к своему предмету, оно столь же может быть относимо к его, предмета, откровению в нас, как и нас - ему и пред ним".

Таково первоначальное отношение к слову человека, каким оно предстает в письменном наследии многих культур. Уверенность в глубинной соотнесениости вещи и имени, "этой формы всечеловеческого сознания", их сущностной взаимосвязи, в «богоустановленности именl) - характерные черты древнейших письменных культур, «общечеловеческие корни идеализма», говоря словами священника П. Флоренского.

"Философия имени" в России стала одной из магистральных тем, которой отдали дань многие русские философы. Нельзя не отметить, что в этом отношении русская мысль не была изолирована от мировых тенденций ХХ столетия, порой предвосхищая ход европейской философии, которую также отличало углубленное внимание к проблемам языка. Знаменателен тот факт, что во время, наступившее после безраздельного господства в философии рационализма и позитивизма, в эпоху психологизма и морализма в богословии, когда все настойчивее начинает звучать nризыв: «Назад, к Отцам!» - именно вокруг слова и, прежде всего, Имени Божия разгораются великие споры, ставшие источником собственно русской философии имени.

Отечественная философская мысль в трудах священника П. Флоренского, протоиерея С. Булгакова, В. Ф. Эрна, А. Ф. Лосева дала реалистическую философию имени и слова, формирование которой проходило в контексте осмысления богословских споров вокруг Имени Божия, развернувшихся на Афоне в 191 0-е гг. Последовавшая за ними богословекофилософская полемика, не прекратившаяся и после революции 1917 г., послужила причиной написания таких центральных для русской религиозной философии произведений, как "У водоразделов мысли" и "Имена" свящ. П. Флоренского, "Философия имени" и "Трагедия философии" прот. С. Булгакова, "Очерки античного символизма и мифологии", "Философия имени", "Диалектика мифа" А. Ф. Лосева и др.