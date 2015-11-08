Лескин - Спор об Имени Божием
Автор настоящей книги принадлежит к числу ярких представителей нового поколения священнослужителей Русской Православной Церкви, сформировавшегося в 1990-е гг. Несмотря на свою молодость, священник Димитрий Лескии уже успел многое сделать. В 18-летнем возрасте, еще будучи мирянином, он создал и возглавил православную гимназию в своем родном городе Тольятти: за несколько лет гимназия выросла в крупное, известное далеко за пределами города учебное заведение, где сотни детей получают классическое образование.
Заботы по воспитанию детей и юношества не воспрепятствовали о. Димитрию заниматься научной работой в Санкт-Петербургских духовных школах и Московском государственном университете, который он окончил в 1998 году. Кандидатская диссертация о. Димитрия, защищенная им на философском факультете университета, была посвящена спорам об имени Божием, разгоревшимен в 1910-х годах на Афоне и перекинувшимен в Россию. Эта диссертация, получившая высокую оценку оппонентов, и легла в основу настоящей книги.
Имяславские споры имели огромное значение для развития русского богословия и философии: во многом именно благодаря им тема имени стала одной из магистральных в отечественной религиозной мысли ХХ столетия. Интерес к проблематике споров возродился в России на исходе века. Однако до сих пор внимание ученых было сосредоточено главным образом на историческом и богословском аспектах имяславекого движения. Настоящая книга рассматривает прежде всего философскую составляющую движения и в этом смысле очень удачно дополняет уже имеющиеся исследования.
Среди современных авторов, интересующихся афонскими спорами, есть как горячие сторонники имяславия, так и его ярые противники. К сожалению, спокойный, взвешенный подход к проблематике споров, которого так не хватало самим их участникам, нередко отсутствует и в нынешних публикациях на данную тему. Предлагаемая работа священника Димитрия Лескина является в этом плане приятным исключением.
Не скрывая своей симпатии к имяславию и антипатии к так называемому "Имяборчеству", о. Димитрий в то же время способен увидеть слабые стороны в позициях обеих сторон.
свящ. Лескин Димитрий - Спор об Имени Божием - Философия имени в России в контексте афонских событий 1910-х гг.
СПб.: Алетейя, 2004.-368 с.
Серия "Византийская библиотека. Исследования"
ISBN 5-89329-687-7
свящ. Лескин Димитрий - Спор об Имени Божием - Философия имени в России в контексте афонских событий 1910-х гг. - Содержание
Предисловие
Введение
Часть первая. "Афонская смута"
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Глава І. "Имяславский догмат". Учение об Имени Божием в трудах схимонаха Илариона (Домрачева) и иеросхимонаха Антония (Булатовича)
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Глава ІІ. Канонический статус имяславия. История афонского движения по официальным документам
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Глава ІІІ. "Имяборческая реакция". Богословско-философские воззрения представителей официальной точки зрения
Часть вторая. Философская рецепция
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Глава І. Отражение афонских споров в частной переписке участников "Новоселовского кружка"
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Глава ІІ. Философские основания имяславекой позиции В. Ф. Эрна
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Глава ІІІ. Имяелавне как общечеловеческая интуиция в трудах священника Павла Флоренского
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Глава IV. "Ему же слава во веки веков!". Философия имени протоиерея Сергия Булгакова
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Глава V. Стихия имени А. Ф. Лосева.
Заключение
Приложения
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Иеросхимонах Антоний (Булатович). Афонское дело
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Архиепископ Никон (Рождественский). Плоды великого искушения около Имени Божия (из доклада Святейшему Синоду о поездке на Афон)
Библиоrрафия
свящ. Лескин Димитрий - Спор об Имени Божием - Философия имени в России в контексте афонских событий 1910-х гг. - Введение
В русской философии есть несколько тем, которые одинаково дороги большинству ее представителей. Эти темы принадлежат к области вопросов, вокруг которых традиционно вращалась мысль наших соотечественников. Решение их считалось глубоко важным не только в мировоззренческом, но и вообще в онтологическом смысле: в ответе на них крылась разгадка «тайны бытия» и смысла жизни, они носили яркий аксиологический характер. Все эти "магистральные" темы русской философии отмечены внутренним единством и подлинной цельностью. К ним мы можем отнести вопрос теодицеи и антроподицеи, с включением в него тем о богочеловечестве, человеческой свободе, причинах "мирового зла"; тему соборности, всеединства и Церкви - Тела Христова; учение о символе; софиологию. В этих вопросах отечественная философия не мирилась со своим статусом "Кабинетной" науки, но претендовала на мессианское значение, в полагании и разрешении их видя смысл и оправдание человеческого бытия.
К разряду таких сквозных тем, вне всякого сомнения, относится и русская философия и.мени. Слово и язык, статус имени, значение произносимого и форма его связи с предметом - основные ее темы. Сосредоточивает ли слово в себе смысл и является его несомненным носителем, обладая реальной связью с называемым, или же оно - условный знак, только средство коммуникации, лишенное всякого онтологизма. Имя и именуемое, слово и предмет, факт бытия и его обозначение - каково их соотношение? Вопрос, от решения которого зависит сам статус человека в этом мире: есть ли он носитель подлинного знания, "Владычествующий над землею", которому дана власть называть предметы своими именами, постигая их сущность, или же его знание - условность, феноменальный процесс, не достигающий подлинного смысла.
Этот вопрос, ставший одной из актуальнейших тем русской философской мысли ХХ столетия, характерен для всей человеческой культуры. Философия слова, учение о Логосе и имени как символически концентрированной сути слова - характерная черта мысли, начиная с древнейших мировых цивилизаций. Воспринимая свою наделениость даром речи в качестве коренного отличия себя от мира живой и неживой природы, человек с самого начала своей мыслительной деятельности обращался к феномену слова.
«Слово - человеческая энергия, и рода человеческого и отдельного лица, открывающаяся через лицо энергии человечества". Изначально человек воспринимает слово как нечто большее, чем просто набор звуков. Слово "психофизиологично", оно "Не дымом разлетается в мире, но сводит нас лицом к лицу с реальностью, и, следовательно, прикасаясь к своему предмету, оно столь же может быть относимо к его, предмета, откровению в нас, как и нас - ему и пред ним".
Таково первоначальное отношение к слову человека, каким оно предстает в письменном наследии многих культур. Уверенность в глубинной соотнесениости вещи и имени, "этой формы всечеловеческого сознания", их сущностной взаимосвязи, в «богоустановленности именl) - характерные черты древнейших письменных культур, «общечеловеческие корни идеализма», говоря словами священника П. Флоренского.
"Философия имени" в России стала одной из магистральных тем, которой отдали дань многие русские философы. Нельзя не отметить, что в этом отношении русская мысль не была изолирована от мировых тенденций ХХ столетия, порой предвосхищая ход европейской философии, которую также отличало углубленное внимание к проблемам языка. Знаменателен тот факт, что во время, наступившее после безраздельного господства в философии рационализма и позитивизма, в эпоху психологизма и морализма в богословии, когда все настойчивее начинает звучать nризыв: «Назад, к Отцам!» - именно вокруг слова и, прежде всего, Имени Божия разгораются великие споры, ставшие источником собственно русской философии имени.
Отечественная философская мысль в трудах священника П. Флоренского, протоиерея С. Булгакова, В. Ф. Эрна, А. Ф. Лосева дала реалистическую философию имени и слова, формирование которой проходило в контексте осмысления богословских споров вокруг Имени Божия, развернувшихся на Афоне в 191 0-е гг. Последовавшая за ними богословекофилософская полемика, не прекратившаяся и после революции 1917 г., послужила причиной написания таких центральных для русской религиозной философии произведений, как "У водоразделов мысли" и "Имена" свящ. П. Флоренского, "Философия имени" и "Трагедия философии" прот. С. Булгакова, "Очерки античного символизма и мифологии", "Философия имени", "Диалектика мифа" А. Ф. Лосева и др.
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