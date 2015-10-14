Очень важно подчеркнуть, что Л. Н. Толстой (опять же наряду с Ф. М. Достоевским) в определенной степени (справедливо или нет – это другой вопрос) является для западного читателя выразителем самой сути «русской идеи», а для западного исследователя – носителем глубоких морально‑религиозных откровений. В протестантском богословии XX в. невозможно найти ни одного известного автора, который, рассматривая вопрос о христианской этике, не обратился бы к философским трактатам и идеям Л. Н. Толстого.

Известный немецкий исследователь творчества писателя, проф. M. Дерне, указывает в своей работе, имея в виду некоторые особенности развития евангелического учения, что в ситуации глубокого кризиса веры и даже, как он отмечает, ее «внутреннего и внешнего банкротства» христианское сообщество в Германии в конце 60‑х гг. XX в. оказалось «на грани самороспуска».

Именно поэтому, пишет М. Дерне, можно предположить, что идеи Толстого и его «чудаковатое» евангелие станут снова актуальными: «И тогда образованные теологи снова займутся опровержением Толстого, а еще более образованные социологи будут идти рука об руку с ними в доказательстве очевидной негодности его примитивной социальной доктрины для высокоразвитого индустриального общества, оказавшегося в широкой перспективе сегодняшнего и завтрашнего дня.

Протоиерей Георгий Ореханов - Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой - Конфликт глазами современников

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва, 2010 г. - 696 с.

ISBN 978-5-7429-0597-4

Протоиерей Георгий Ореханов - Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой - Конфликт глазами современников - Содержание

Введение

Часть I. Религиозно-философские взгляды Л. Н. Толстого : возникновение и восприятие в контексте развития русского общества на рубеже XIX—XX вв.

Глава 1. Духовные поиски в русском обществе во второй половине XIX в.: религиозный кризис и его признаки

Глава 2. Религиозно-философские взгляды Л. Н. Толстого и их особенности восприятия в России

Часть II. Распространение идей Л. Н. Толстого в русском обществе. Л. Н. Толстой , русская Церковь и власть

Глава 1. Роль В. Г. Черткова в жизни Л. Н. Толстого и пропаганде его идей

Глава 2. Синодальный акт 20—22 февраля 1901 г.: предыстория, история, рецепция. Л. Н. Толстой в последние десять лет жизни

Заключение

Список источников и литературы

Приложения

Протоиерей Георгий Ореханов - Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой - Конфликт глазами современников - Введение

Современное состояние и перспективы развития гуманитарных наук позволяют с уверенностью утверждать, что в последние 20 лет правильно будет говорить о возрождении интереса отечественных и зарубежных ученых к осмыслению духовной культуры России. Это осмысление неотделимо от контекста русской общественной жизни и мысли XIX – начала XX в., важное место в нем занимает понимание роли Русской Православной Церкви. Именно поэтому, с одной стороны, все чаще исследователи обращаются к творчеству русских писателей с целью обнаружить в их наследии христианскую основу. С другой стороны, и церковно‑государственные отношения, и церковное учение, и пастырско‑литургическая практика Церкви все чаще рассматриваются именно в контексте анализа религиозной ситуации в России указанного периода.

С этой точки зрения одной из самых значимых фигур мировой культуры является Л. Н. Толстой. Для нескольких поколений образованных русских людей писатель стал символом России, а его произведения – эталоном художественного творчества.

В современном научном сообществе ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что Л. Н. Толстой через художественное и публицистическое слово, а также посредством философских трактатов выражал социально значимые для своего времени идеи о Боге, мире и человеке. Кроме того, хорошо известно, что в результате мировоззренческого кризиса конца 70‑х – начала 80‑х гг. XIX в. писатель пришел к разрыву с православием и к ожесточенной критике христианской догматики и литургической практики Церкви, что в конечном счете привело к появлению синодального определения 20–22 февраля 1901 г., в котором констатировалось отпадение писателя от Православной Церкви.

По мнению А. Б. Тарасова, «научное осмысление творческого наследия Толстого в последние годы переживает так называемый кризис идентичности» [1] . Это явление связано с тем, что по понятным причинам идеологического характера долгие годы духовно‑нравственная сторона произведений Толстого в России практически не изучалась.

Нужно сразу сделать существенную оговорку: Л. Н. Толстой не сумел создать сколько‑нибудь законченного учения и тем более религии; представляется, что наиболее адекватным по отношению к его идеям было бы слово «проповедь».