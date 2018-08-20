Церковная реформа, начатая в 1653 г. патриархом Никоном при поддержке царя Алексея Михайловича, внесла раскол в русское общество, разбив его на два непримиримых лагеря.

Открыто выступили против необоснованного и властного изменения церковных обычаев епископ Коломенский Павел, протопоп Аввакум, боярыня Морозова, Иван Неронов, священники Лазарь и Даниил, дьякон Федор и многие другие их сторонники, чье подвижническое стояние за старую веру составляет квинтэссенцию русской истории XVII века.

Важнейшим событием ранней истории старообрядчества явилось Соловецкое восстание 1668—1676 гг., когда в защиту старой веры выступил крупнейший и знаменитейший русский монастырь.

Семен Денисов - История об отцах и страдальцах соловецких: Лицевой список из собрания Ф. Ф. Мазурина

Изд. подгот. Н. В. Понырко, Е. М. Юхименко

М.: Языки славянской культуры, 2002. — 272 с., ил. (цв. вклейка после с. 272). - (Studia historica).

ISBN 5-94457-073-3

Семен Денисов - История об отцах и страдальцах соловецких - Лицевой список из собрания Мазурина - Содержание

«История об отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова в духовной жизни русского старообрядчества XVIII—XX вв. (Е. М. Юхименко, Н. В. Понырко)

Семен Денисов. История об отцах и страдальцах соловецких

Текст по списку из собрания Ф. Ф. Мазурина

(Подготовка текста Е. М. Юхименко)

Перевод (Н. В. Понырко)

Комментарии (Н. В. Понырко, Е. М. Юхименко)

Челобитная (вторая) соловецких иноков царю Алексею Михайловичу о вере. 1666 год, сентябрь

Приложения (Е. М. Юхименко)

Археографическое описание рукописи

Традиции иллюстрирования «Истории об отцах и страдальцах соловецких» и лицевой список из собрания Ф. Ф. Мазурина

Аннотированный список миниатюр

Список сокращений

Семен Денисов - История об отцах и страдальцах соловецких - Лицевой список из собрания Мазурина - Введение

Новопечатные, исправленные в соответствии с Никоновой реформой, церковные книги с распоряжением служить по ним были доставлены на Соловки в 1657 г. Но совет соборных старцев и священников постановил «тех служебников не принята и по них не служити и веры им не няти» [1] . Новые книги были запечатаны в монастырской казенной палате, а богослужение продолжали производить по старым. Такая, молчаливая, оппозиция соловлян церковной реформе длилась около десяти лет. В 1666—1667 гг. церковные и светские власти стали предпринимать решительные действия для смирения не подчинившейся их требованию братии. На церковный собор 1666—1667 гг., осудивший противников реформы, из Соловков были вызваны бывший архимандрит Саввино-Сторожевского монастыря Никанор, активный сторонник старообрядчества, живший в монастыре на покое, и автор сочинения в защиту двуперстного крестного знамения инок Герасим Фирсов. И тот и другой на соборе под сильным давлением отреклись от своих взглядов, но архимандрит Никанор, вернувшись в монастырь, принес за это покаяние соловлянам и вновь возглавил оппозицию наиболее активных защитников древнего благочестия. В августе 1666 г. в Соловецкий монастырь от властей был послан для увещания братии архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Сергий. Миссия его успеха не имела; соловляне объявили ему о своей готовности постоять за «древлецерковное православие»: «Новых обрядов и книг не приемлем и слышати не хотим и готовы все пострадати единодушно» [2] . Посланные иноками в 1667 г. в Москву челобитные в защиту старой веры (так называемые Четвертая и Пятая) содержали еще более решительный отказ принять нововведения: «Отнюдь не будем прежней своей православной веры пременить, — писали соловляне царю Алексею Михайловичу, — и вели, государь, на нас свой меч прислать царьский и от сего мятежнаго жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие» [3]

3 мая 1668 г. царским указом для приведения в повиновение непокорной обители на Соловки было послано стрелецкое войско. Началась восьмилетняя осада монастыря.

Стрельцы под командованием стряпчего Игнатия Волохова высадились на Соловецком острове 22 июня 1668 г., и обнаружилось, как докладывал позднее царю Волохов, что «Соловецкий монастырь заперт и по воротам и по башням и по стене пушки и с мелким ружьем изготовлены» [4]

Более того, соловляне открыли стрельбу по царскому войску. На зачитанный на монастырском соборе царский указ ответили: «Великого государя не слушаем и по новым книгам служить не хотим» [5]

В первые месяцы осады Волохов неоднократно посылал в монастырь увещательные грамоты, убеждая соловлян покориться: «А что вы в монастыре хотите сидеть запершися, и вам то не на ползу будет — на конечную погибель: хто может стоять про- тиву воли Божии и великого государя. Да буди вам ведомо: будет вины своей к великому государю не принесете, и в монастыре вам будет не отсидетъца» [6] . Попытки уговоров успеха не имели. Безрезультатна была и осада обители. Летом стрелецкое войско стояло лагерем на Заяцком острове (от Соловецкого острова его отделял пролив в 3 км), осенью возвращалось в Сумской острог. Таким образом, с осени и до поздней весны соловецкая братия, не испытывая никакого утеснения, могла спокойно готовиться к следующей летней кампании, пополнять продовольственные запасы и даже принимать богомольцев.

Для населения Севера России Соловецкий монастырь издавна был главной православной святыней. Ставшие на защиту старой веры соловецкие иноки пользовались сочувствием и поддержкой жителей Поморья. Несмотря на то что с началом восстания соловецкие вотчины были отписаны на царя, окрестные крестьяне продолжали поставлять в монастырь необходимые съестные припасы. С берега соловляне получали известия о военных приготовлениях к осаде, о делах в Сумском остроге, где квартировало стрелецкое войско и находились не признанные соловлянами новые монастырские власти.

Поморы были на стороне восставших. Как показывал в расспросе один из стрельцов, «а в грамотках пишут и вести им подают такие, чтоб они в монастыре жили смело и без опасенья» [7] . Летом 1670 г. Игнатием Волоховым во все соловецкие усолья были разосланы «наказные памяти», согласно которым за поездки в монастырь и письма туда грозила «смертная казнь безо всякаго милосердия и пощады», но поддержка местным населением осажденного монастыря не прекращалась.

Сочувственно относилась к восставшим и часть войска. Неблагонадежность стрельцов из северных городов (на осаду монастыря были посланы архангельские, холмогорские, сумские, кемские и вологодские стрельцы) отмечается в целом ряде официальных документов. Например, в сентябре 1669 г. Волохов доносил царю: «А сумские и кемские стрелцы ко всякому к нынешнему делу ненадежны, потому что у них в Соловецком монастыре у многих есть племяна и друзья и знакомцы» [8] . Настроения стрельцов нашли отражение в написанном в те годы небольшом сочинении «Чудо преподобных отец наших Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцев в 1770-м году июня в 14 день» [9] . Анализ этого произведения, представляющего собой литературную обработку устного предания, с совершенной очевидностью показывает, что только страх перед царским гневом заставлял стрельцов идти на богонеугодное дело — осаду православного монастыря.

[1] Российский государственный архив древних актов (далее: РГАДА). Ф. 125 (Монастырские дела). On. 1. 1670 г. Д. 5. Л. 293 (показания соловецкого иеромонаха Германа). [2] Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред. Н. И. Субботина. М., 1878. Т. 3. С. 145. [3] Там же. С. 210. [4] РГАДА. Ф. 27 (Приказ тайных дел). Д. 533. Л. 25. [5] Там же. Л. 26. [6] Там же. Л. 35. РГАДА. Ф. 125. On. 1. 1669 г. Д. 5. Л. 59. [8] Там же. Л. 85. [9] Опубл.: Ромодановская Е. К. Сочинение современника о начале Соловецкого восстания // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 194—199.

30/11/2014