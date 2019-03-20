Издания приводятся в хронологическом порядке. Описание делится на две части: краткую характеристику издания и полное научное описание конкретного экземпляра.

В первой части дается библиографическое описание издания под унифицированным заглавием, включая все обязательные элементы, обеспечивающие идентификацию документа, в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Далее указываются общие сведения об издании: нумерации, наборе, орнаментике. Содержание не отражается. При возможности (если сохранились определенные листы в начале книги) в описание издания включен фингерпринт.

Во второй части, включающей полное описание экземпляра, указываются коллекционный и инвентарный номер, размеры книги (по переплету, листу), приводятся листовая формула экземпляра, сведения о сохранности, описываются вставки и восполнения, дается характеристика бумаги, отмечаются особенности набора, художественное оформление, записи, печати и штампы, дается описание переплета, информация об источнике и времени поступления экземпляра в библиотеку, библиография экземпляра.

Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : каталог

Минск: Беларуская навука, 2017 г. – 297 с.

ISBN 978-985-08-2139-3

Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : каталог - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

КАТАЛОГ

1. Евангелие. Москва, 1558/1559

2. Евангелие учительное. Заблудов, 1569

3. Евангелие. Вильна, 1575

4. Псалтирь. Вильна, 1576

5. Новый Завет с Псалтирью. Острог, 1580

6. Библия. Острог, 1581

7. Василий Суражский. О единой истинной православной вере. Острог, не ранее 1588

8. Триодь постная. Москва, 1589

9. Триодь цветная. Москва, 1591

10. Октоих. Ч. 1. Гласы 1–4. Москва, 1594

11. Октоих. Ч. 2. Гласы 5–8. Москва, 1594

12. Василий Великий. Книга о постничестве. Острог, 1594

13. Иоанн Златоуст. Маргарит. Острог, 1595

14. Евангелие учительное (с фолиацией). Вильна, 1595

15. Евангелие учительное (без фолиации). Вильна, около 1595

16. Апостол. Вильна, после 1595

17. Апостол. Москва, 1597

18. Псалтирь с восследованием. Острог, 1598

19. Минея общая. Москва, 1600

20. Евангелие. Вильна, конец 1610-х – начало 1620-х гг.

УКАЗАТЕЛИ

Словарь терминов

Указатель изданий по месту и времени выхода, типографиям, печатникам

Указатель названий

Указатель авторов

Указатель географических названий, упомянутых в записях

Хронологический указатель дат, упомянутых в записях

Именной указатель лиц, упомянутых в записях

Указатель учреждений-владельцев

Список условных обозначений использованной литературы

Список иллюстраций

Указатель к альбому орнаментики

АЛЬБОМ ОРНАМЕНТИКИ

Заставки

Концовки

Инициалы

Маргинальные украшения

Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : каталог - ПРЕДИСЛОВИЕ

Дошедшие до нас кириллические издания XVI в. являются ценнейшими памятниками книжной культуры, неиссякаемыми источниками многоаспектной информации. Для выявления источниковедческого материала экземпляра старопечатного издания необходимо его тщательное изучение и научное описание. Собранная и зафиксированная в каталоге информация с выводами и комментариями авторов-составителей облегчает научный поиск, предоставляет материал для дальнейших исследований.

Коллекция кириллических изданий XVI – начала XX в., хранящаяся в фондах Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (далее – ЦНБ НАН Беларуси), насчитывает 548 экземпляров.

Впервые описание некоторых изданий из этой коллекции было представлено в 1976 г. сотрудником отдела редких книг и рукописей библиотеки Валентиной Вячеславовной Билевич. Впоследствии экземпляры из фондов академической библиотеки были отражены в сводных каталогах. Однако информация об этих экземплярах является неполной (6 экземпляров изданий XVI в. не были ранее введены в научный оборот), так или иначе состав и объем этой информации не вполне отвечают современным требованиям.

В настоящем каталоге представлены 25 экземпляров 20 кириллических изданий XVI в.5 из фондов ЦНБ НАН Беларуси, которые вышли из типографий Москвы, Вильны, Острога, Заблудова. Это религиозные издания, преимущественно предназначенные для богослужения.

Традиционно старопечатная книга описывается, с одной стороны, на уровне издания, все экземпляры которого обладают общими признаками; с другой – на уровне отдельного экземпляра с его уникальными особенностями, дающими богатейший материал для исследователя.

Результаты описания старопечатной книги нашли отражение в недавно вышедших каталогах коллекций кириллических изданий таких крупнейших книгохранилищ, как Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Библиотека Российской академии наук, Библиотека Вильнюсского университета, Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Национальный художественный музей Республики Беларусь и др. Эти каталоги различаются полнотой и глубиной представленных в них элементов описания изданий, а также формой и перечнем признаков, характеризующих отдельные экземпляры этих изданий. Различны также структура каталогов, их научный и научно-справочный аппарат.

В некоторых из каталогов, вышедших в последнее время, нашли реализацию новые методики описания кириллических книг, дополняющие традиционные. Одной из них является фингерпринт, применяемый в качестве идентификационного признака для кириллических книг. Эта методика пока не использовалась в белорусских каталогах, но может стать неотъемлемым элементом научного описания этих изданий.

Важным элементом описания, который помогает дополнить информацию об истории издания, выявить варианты печати, выступает характеристика бумаги. Если описание бумаги (указание водяных знаков, датировка) рукописных вставок и восполнений приводится в большинстве каталогов, то характеристика бумаги оригинального печатного текста – лишь в некоторых.

Отдельные вопросы, связанные с описанием кириллических изданий белорусских типографий, не решены и потому не представлены в современных каталогах. Так, проблемой описания художественного оформления белорусских изданий является отсутствие сводных альбомов орнаментики и иллюстраций. Если при описании кириллических изданий российских или украинских типографий составители каталога делают отсылки к существующим альбомам, то при описании изданий белорусских типографий такой возможности нет.

Учитывая все вышесказанное, при подготовке настоящего каталога было проведено глубокое и детальное изучение каждого экземпляра кириллического издания, отражен максимально полный набор характеризующих его элементов, необходимых для описания в свете современных требований книговедения.