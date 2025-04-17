Глава церковного МИДа митрополит Иларион выдал нечто просто постыдное для своей должности и своей репутации интеллектуала: «Как говорил известный в свое время амери­канский политолог и консультант нескольких президентов Збигнев Бжезинский, после рас­пада Советского Союза главной силой на территории бывшего CCCP которую Америке надо всячески ослаблять и разрушать, является Русская Православная Церковь».

Не говорил такого Бжезинский. Никогда и никто из якобы цитировавших не приводил источника. Зато вот что сказал руководитель пресс-службы Украинской Православной Церк­ви Московского патриархата Василий Анисимов: «Когда Збигнев Бжезинский был в Киеве, то сотрудники пресс-службы УПЦ просили его объяснить, почему после распада СССР Русская Православная Церковь Объявлена им главным врагом США. Он открещивался и заявлял, никогда ничего подобного не утверждал, это ему приписали злопыхатели».

У белгородского митрополита Иоанна другое мнение: «Была такая Кондолиза Райз. Она говорила, что единственной неразрушенной силой в России осталась Русская Православная Церковь».

Но и без Кондолизы патриарх Кирилл за последние годы многое сделал, чтобы подтвердить тезис псевдо-Бжезинского о православии как враге демократии.

Андрей Кураев - Византия против СССР - Война фантомных империй за церковь Украины

Москва : Проспект, 2020. - 960 с.

ISBN 978-5-392-31800-1

Андрей Кураев - Византия против СССР - Война фантомных империй за церковь Украины - Содержание

Предисловие

Глава первая. Каноническая

Глава вторая. Военно-епархиальная

Глава третья. Какими бывают томосы

Глава четвертая. Анафемы и их снятие

Глава пятая. Акривия и икономия

Глава шестая. О границах Церкви

Глава седьмая. Зачем нужны автокефалии?

Глава восьмая. Московский откол: в унии ли дело?

Глава девятая. Антисултанская автокефалия Москвы

Глава десятая. А что там у греков?

Глава одиннадцатая. Была ли Москва в расколе?

Глава двенадцатая. Война за хиротонию

Глава тринадцатая. Москва: сто лет одиночества

Глава четырнадцатая. Московская автокефалия. Кто против?

Глава пятнадцатая. Горькие плоды автокефалии

Глава шестнадцатая. Горькие плоды московской автокефалии

Глава семнадцатая. В поисках московских митрополитов

Глава восемнадцатая. Киев без Москвы

Глава девятнадцатая. Сопротивление украинского духовенства

Глава девятнадцатая-«а». О белом клобуке

Глава двадцатая. Молчание Киевского собора 1685 года

Глава двадцать первая. Соболя, визири и патриархи

Глава двадцать вторая. Иль русского царя уже бессильно слово?

Глава двадцать третья. Формула соединения 1686 года

Глава двадцать четвертая. Горькие плоды воссоединения

Глава двадцать пятая. Фанарский папизм

Глава двадцать шестая. Московский папизм

Глава двадцать седьмая. Богословие и хроника раскола

Глава двадцать восьмая. А не донатисты ли мы?

Глава двадцать девятая. Политики и митрополиты

Глава тридцатая. Морализаторская

Глава без номера. О том же 15 и 5 лет назад

Выводы

Андрей Кураев - Византия против СССР - Война фантомных империй за церковь Украины - Предисловие

Я не за и не против укроавтокефалии. Пусть этот, в общем-то, мелкий вопрос решают сами украинцы. А решив, обнаружат, что вселенское счастье вместе с томосом не наступило. И получили они даже не клон Моспатриархии, а нечто гораздо худшее - ибо все болезни нашего епископата и духовенства естественным образом перешли в новую структуру но если наши «сергиане» советской поры политиканствовали и стучали поневоле, то эти будут делать то же самое в охотку, с энтузиазмом, с подъе...мом.

Прямо скажем, самоосознание себя многонациональной Церковью делает сознающего все же чуточку ближе к Евангелию, чем позицирование себя в качестве Церкви сугубо национальной и учрежденной именно ради национальных интересов (это касается и первых веков русской автокефалии).

Но я — за горячие дискуссии по поводу украинского кризиса. Потому что в этих дискуссиях могут сложиться одни штампы, но могут разрушиться другие. Первое я не приветствую, а второму весьма рад.

Мои политические симпатии определяются очень просто: я всегда становлюсь критиком той партии, чью газету читаю в данную минуту. Как детско-семейное окружение, так и университетская атмосфера (а это не только пять лет личной учебы, но и четверть века преподавания в МГУ) сделали меня чутким к пропагандистским приемчикам — и в чьем бы исполнении я их ни встречал, сразу тянет провести «процедуру фальсификации». Ну неужели нельзя вести дискуссию без лжи, натяжек, корыстных лакун и умолчаний, без воспроизведения давно уже опровергнутых «школьноти-сторических» мифов и прочих рекламных приемчиков?

Кроме того, в последние годы на досуге, подаренном мне патриархом Кириллом, я интересуюсь ключевыми страницами истории Русской Церкви. И стараюсь читать основные документы полностью. А оттого потом и досадую при чтении пропагандистских материалов. Обычное дело: школьные и семинарские учебники рассказывают о жизни на планете фей, а не о нашей многогрешной реальности.

И, да — демонстрация нечистоплотности пропаганды одной стороны вовсе не означает правоты противоположной пропагандистской машины. Неправд, к сожалению, больше, чем одна. И потому по законам логики из доказанной неправоты одного диспутанта никак не следует истинность утверждений другого участника спора. Чума может посетить оба ваших дома и еще с десяток соседних.

Сначала надо отбиться от того насильника, что нападает на тебя. Я знаю, что в соседнем лесу свой Соловей-разбойник. Но я живу в этом, московском. Я знаю, что украинская или американская пропаганды не более чистоплотны, чем московская. Но я живу в Москве. То есть в эпицентре именно российской пропаганды. Мои уши для нее доступнее — и потому правила гигиены требуют смахивать именно эти макаронные изделия с моих ушных раковин.

Кроме того, помимо пропаганды, есть еще и понятный эгоцентризм и патриоцентризм. «Моя Родина (моя Церковь; моя партия...) всегда права». Для обычного человека это не грех, но это источник многих аберраций его зрения. И поэтому для исследователя неучет этого бэконовского «идола театра» есть большой научный грех.

Люди пересказывают то, чему их учили, добавляя (порой бессознательно) своей ретуши — и в итоге через несколько пересказов появляется и фиксируется весьма разукрашенная сказка, в которой трудно найти реальность. Если речь идет о переползании слухов из первого подъезда до пятого - тут все согласны, что первоисточник может разительно отличаться от финальной версии. Но, к сожалению, и в церковной жизни нет защиты от сознательных и бессознательных фальсификаций.

Вот пример такого эгоцентрично-испорченного телефона, сработавшего на наивысшем церковном уровне (то есть на уровне Вселенского собора).