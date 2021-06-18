Кирилл Кожурин - Протопоп Аввакум - Жизнь за веру

В настоящее время, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что церковный раскол второй половины XVII века — одна из наиболее трагических и кровавых страниц русской истории, в полном смысле этого слова общенациональная катастрофа. Вполне осознаются и масштабы произошедшей трагедии, приведшей к расколу не одной только Церкви, но всего русского народа, значительная (и во многих отношениях лучшая!) часть которого либо была уничтожена физически, либо оказалась вынуждена бежать в леса и укрываться вне досягаемости царских войск в глухих уголках Российского государства или за его пределами. (Автор книги использует применительно к событиям XVII века даже такое понятие, как «геноцид русского народа».) С другой стороны, уже давно доказано и признано, в том числе и официальной Церковью, что вопрос о неправильности древнерусского богослужебного обряда, ставший причиной раскола, является не более чем недоразумением, что старый русский обряд не был отступлением от греческого, а взгляд на него как на ересь был навязан на Большом Московского соборе 1666/67 года греческими патриархами, отменившими решения Стоглавого и других древних поместных соборов (обо всём этом подробно рассказывается в книге). Клятвы против старого обряда были окончательно отменены Поместным собором Русской Православной Церкви в 1971 году. Тем не менее до примирения и даже до какого-либо взаимопонимания, самой возможности диалога между официальной Церковью и отдельными, наиболее последовательными и радикальными старообрядческими согласиями ещё очень и очень далеко, и это отчетливо ощущается и в настоящей книге. Вероятно, можно спорить о том, на ком лежит ответственность за произошедшую катастрофу: исключительно ли на тех, кто инициировал, а затем столь бездумно и безжалостно провёл церковную реформу, или же, вместе с ними, ещё и на тех, кто воспринял её как нарушение церковного предания и извращение сути христианского учения, позволившее разорвать всякое общение не только с инициаторами реформы, но и с Церковью в целом. Если официальная Церковь исходит из того, что обрядовые расхождения, послужившие причиной раскола (форма крестного знамения, порядок каждения храмов и т. п.), ничтожны по своей сути и не затрагивают догматов вероучения, то для автора настоящей книги, как и для большинства приверженцев старой веры, речь идёт об изменении именно догматов веры, ибо, как пишет К. Я. Кожурин, «в корне неверно выделять в таинствах внешнее, якобы неважное, несущественное, и внутреннее — существенное». Но при таком взгляде никакое примирение с официальной, «новообрядческой» Церковью и существующей церковной иерархией и даже признание последней оказываются в принципе невозможными. И это, конечно, весьма печально.

Кирилл Кожурин - Протопоп Аввакум - Жизнь за веру

Москва, Молодая гвардия, 2011

ISBN 978-5-235-03454-9

Кирилл Кожурин - Протопоп Аввакум - Жизнь за веру - Содержание

Глава первая «РОЖДЕНИЕ ЖЕ МОЕ В НИЖЕГОРОЦКИХ ПРЕДЕЛЕХ…»

Глава вторая СВЯЩЕНСТВО

Глава третья «РЕВНИТЕЛИ БЛАГОЧЕСТИЯ»

Глава четвёртая «ВИДИМ, ЯКО ЗИМА ХОЩЕТ БЫТИ…»

Святая Русь на пороге Апокалипсиса

Русский путь по сценарию иезуитов

Смерть патриарха

Глава пятая «ВЫПРОСИЛ У БОГА СВЕТЛУЮ РОССИЮ САТАНА…»

Начало никоновской реформации

Первые жертвы инквизиции

Глава шестая «ПОСЛАЛИ МЕНЯ В СИБИРЬ С ЖЕНОЮ И ДЕТЬМИ»

В столице Сибири

Экспедиция Пашкова

«Велено ехать на Русь…»

Глава седьмая «ТАЖЕ К МОСКВЕ ПРИЕХАЛ…»

«Воистинно смущенна церковь ныне…»

Мезенская ссылка

1666-й

«Разбойничий собор»

Глава восьмая «А ПОТОМ БОГ ВМЕСТИЛ В МЕНЯ НЕБО, И ЗЕМЛЮ, И ВСЮ ТВАРЬ…»

В темнице пустозёрской

«Писано моею рукою грешною»

«Рассвирепела буря никониянская…»

«Соловецкое сидение»

Несбывшиеся надежды

Пустозёрский костёр

Эпилог

Краткая библиография

Основные даты жизни и деятельности протопопа Аввакума Петрова

Иллюстрации

Кирилл Кожурин - Протопоп Аввакум - Жизнь за веру - От автора