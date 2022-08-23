Трактат Талмуда «Пиркей Авот» (часто сокращенно называемый «Авот») означает в переводе с иврита «Поучения отцов» (Наставления отцов). Его нередко называют также «Этика отцов», что лучше отражает содержательный смысл этого одного из наиболее известных фрагментов древнееврейской письменности, где собраны важнейшие морально-этические принципы иудаизма. Авот (ивр. отцы) - авторы этого популярнейшего текста древнееврейской литературы, жили и проповедовали свои моральные максимы около двух тысячелетий назад на земле Страны Израиля и в странах еврейской диаспоры той эпохи.

В своей совокупности мысли, изложенные в «Пиркей Авот», представляют собой дополнение к глубочайшим мыслям о человеческом бытии, изложенным в священной Книге книг - Библии (Танах, ивр.)/ краеугольному камню иудаизма, основе других монотеистических религий мира. Определяя ведущую идею традиционного еврейского образа жизни, трактат «Авот» охватывает как аспекты личного поведения человека, так и его общественных отношений, а его моральные сентенции указывают путь, по которому должен следовать человек, стремящийся строить свою жизнь сообразно Божьему промыслу. В рамках этой общей концепции мудрецы Талмуда обсуждают важнейшие мировоззренческие вопросы, смысл человеческой жизни, весь спектр духовного мира человека.

Первые пять глав трактата «Пиркей Авот» представляют собой тексты из Мишны, основного и наиболее древнего раздела Талмуда (первый письменный текст Мишны датируется 220 г.). Каждая такая глава делится на ряд очень коротких параграфов, также называемых мишнами, в которых заключены законченные, афористически краткие высказывания. Некоторые мишны содержат лишь одну основную мысль, некоторые -две или более.

"Пиркей Авот" - "Поучения отцов" - Современный комментарий раввина Р. П. Булка

Москва — Иерусалим : ДААТ/Знание, 2001. - 218 с.

"Пиркей Авот" - "Поучения отцов" - Современный комментарий раввина Р. П. Булка - Содержание

Предисловие

Пролог

Глава 1. Основы: Восприятие традиции

Глава 2. Путь жизни

Глава 3. Освящение жизни

Глава 4. Сокровищница морали

Глава 5. Тора, история и природа

Глава 6. Обретение Торы

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