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Булка - Пиркей Авот - Комментарий

"Пиркей Авот" - "Поучения отцов" - Современный комментарий раввина Р. П. Булка
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Трактат Талмуда «Пиркей Авот» (часто сокращенно называемый «Авот») означает в переводе с иврита «Поучения отцов» (Наставления отцов). Его нередко называют также «Этика отцов», что лучше отражает содержательный смысл этого одного из наиболее известных фрагментов древнееврейской письменности, где собраны важнейшие морально-этические принципы иудаизма. Авот (ивр. отцы) - авторы этого популярнейшего текста древнееврейской литературы, жили и проповедовали свои моральные максимы около двух тысячелетий назад на земле Страны Израиля и в странах еврейской диаспоры той эпохи.
В своей совокупности мысли, изложенные в «Пиркей Авот», представляют собой дополнение к глубочайшим мыслям о человеческом бытии, изложенным в священной Книге книг - Библии (Танах, ивр.)/ краеугольному камню иудаизма, основе других монотеистических религий мира. Определяя ведущую идею традиционного еврейского образа жизни, трактат «Авот» охватывает как аспекты личного поведения человека, так и его общественных отношений, а его моральные сентенции указывают путь, по которому должен следовать человек, стремящийся строить свою жизнь сообразно Божьему промыслу. В рамках этой общей концепции мудрецы Талмуда обсуждают важнейшие мировоззренческие вопросы, смысл человеческой жизни, весь спектр духовного мира человека.
Первые пять глав трактата «Пиркей Авот» представляют собой тексты из Мишны, основного и наиболее древнего раздела Талмуда (первый письменный текст Мишны датируется 220 г.). Каждая такая глава делится на ряд очень коротких параграфов, также называемых мишнами, в которых заключены законченные, афористически краткие высказывания. Некоторые мишны содержат лишь одну основную мысль, некоторые -две или более.

"Пиркей Авот" - "Поучения отцов" - Современный комментарий раввина Р. П. Булка

Москва — Иерусалим : ДААТ/Знание, 2001. - 218 с.

"Пиркей Авот" - "Поучения отцов" - Современный комментарий раввина Р. П. Булка - Содержание

Предисловие
Пролог
  • Глава 1. Основы: Восприятие традиции
  • Глава 2. Путь жизни
  • Глава 3. Освящение жизни
  • Глава 4. Сокровищница морали
  • Глава 5. Тора, история и природа
  • Глава 6. Обретение Торы
Эпилог
Справочный отдел
Словарь
Соответствия в названиях книг Библии/Танаха
Об авторах «Поучения Отцов»
Views 344
Rating 5.0 / 5
Added 23.08.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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