"Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух!”

В настоящее время часто можно слышать о так называемом "Учении Иисуса" и предпринимаются попытки ставить его выше и даже против учения апостола Павла, забывая при этом, что Евангелия, как и послания созданы по вдохновению одного и того же Святого Духа.

Эти люди утверждают так не потому, что они хотят изучить учение Господа Иисуса, или последовать ему, но лишь для того, чтобы уменьшивать авторитет Закона Господней и таким образом избавиться от так называемой Павловской теологии. Если этим людям показать действительное учение Господа Иисуса, то они не хотят о нём ничего знать, они отступают назад, не хотят больше слышать о нем, наполняются злобой и стараются от него избавиться.

В Евангелии от Иоанна 3,6 мы слышим из уст Господа Иисуса вечную истину. Это как раз та истина, которую природный человек и слышать не желает. Эта истина объясняет нам, что мы по натуре своей подобны согрешившему Адаму что мы сотворены по его образу, а следовательно и участники его падшей натуры. Рожденные от плоти, мы приобрели натуру нашего родоначальника и являемся плотью. Эта плоть, как говорит Иисус, не дает пользы и нет в ней "ничего доброго.”

Э. Буллингер – Две натуры дитя Божьего

Б.в.д. – 90 с.

Э. Буллингер – Две натуры дитя Божьего – Содержание

1,. Имена и признаки старой натуры.

1 .Тело

2 .Природный

3 .Ветхий человек

4 .Внешний человек

5 .Серце

6 .Плотское

7 .Грех

2 .Сущность и конец старой натуры.

1 .Ee невозможно изменить

2 .Конец ^ее-смерть

3 .Сеющий в плоть пожнет погибель

3 .Имена и признаки новой натуры.

1.Дух

2 .Божественная натура

3 .Новой человек

4 .Внутренний человек

5 .Разум (Смысл)

6 .Дух Христа (Pneuma Christou)

7. Дух Божий (Pneuma Theou)

4 .Сущность и конец новой натуры.

1 .Ee невозможно изменить

2 .Она есть жизнь и мир

3 .Конец ее-Восхищение и Воскресение

5 .Борьба между двумя натурами

Опыт сопротивления Рим.7

Мы не во грехах наших, но’’грех” еще в нас

6 .Наши задачи по отношению к ветхой натуре

1 .Считать ее умершей со Христом.

2 .Считать ее умершей как для добра,как и дня зла.

З .Не проявлять о ней заботы.

4 .Умерщвлять наши члены.

7 .Наши задачи по отношению к новой натуре.

1 .Рассматривать новую натуру,как в Боге живущую.

2 .Мы обязаны жить новой жизнью.

3 .Насыщать новую натуру соответс73вующей правильной пищей.

8 .Практические заключения.