Буллингер – Две натуры дитя Божьего
"Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух!”
В настоящее время часто можно слышать о так называемом "Учении Иисуса" и предпринимаются попытки ставить его выше и даже против учения апостола Павла, забывая при этом, что Евангелия, как и послания созданы по вдохновению одного и того же Святого Духа.
Эти люди утверждают так не потому, что они хотят изучить учение Господа Иисуса, или последовать ему, но лишь для того, чтобы уменьшивать авторитет Закона Господней и таким образом избавиться от так называемой Павловской теологии. Если этим людям показать действительное учение Господа Иисуса, то они не хотят о нём ничего знать, они отступают назад, не хотят больше слышать о нем, наполняются злобой и стараются от него избавиться.
В Евангелии от Иоанна 3,6 мы слышим из уст Господа Иисуса вечную истину. Это как раз та истина, которую природный человек и слышать не желает. Эта истина объясняет нам, что мы по натуре своей подобны согрешившему Адаму что мы сотворены по его образу, а следовательно и участники его падшей натуры. Рожденные от плоти, мы приобрели натуру нашего родоначальника и являемся плотью. Эта плоть, как говорит Иисус, не дает пользы и нет в ней "ничего доброго.”
Э. Буллингер – Две натуры дитя Божьего
Б.в.д. – 90 с.
Э. Буллингер – Две натуры дитя Божьего – Содержание
1,. Имена и признаки старой натуры.
- 1 .Тело
- 2 .Природный
- 3 .Ветхий человек
- 4 .Внешний человек
- 5 .Серце
- 6 .Плотское
- 7 .Грех
2 .Сущность и конец старой натуры.
- 1 .Ee невозможно изменить
- 2 .Конец ^ее-смерть
- 3 .Сеющий в плоть пожнет погибель
3 .Имена и признаки новой натуры.
- 1.Дух
- 2 .Божественная натура
- 3 .Новой человек
- 4 .Внутренний человек
- 5 .Разум (Смысл)
- 6 .Дух Христа (Pneuma Christou)
- 7. Дух Божий (Pneuma Theou)
4 .Сущность и конец новой натуры.
- 1 .Ee невозможно изменить
- 2 .Она есть жизнь и мир
- 3 .Конец ее-Восхищение и Воскресение
5 .Борьба между двумя натурами
- Опыт сопротивления Рим.7
- Мы не во грехах наших, но’’грех” еще в нас
6 .Наши задачи по отношению к ветхой натуре
- 1 .Считать ее умершей со Христом.
- 2 .Считать ее умершей как для добра,как и дня зла.
- З .Не проявлять о ней заботы.
- 4 .Умерщвлять наши члены.
7 .Наши задачи по отношению к новой натуре.
- 1 .Рассматривать новую натуру,как в Боге живущую.
- 2 .Мы обязаны жить новой жизнью.
- 3 .Насыщать новую натуру соответс73вующей правильной пищей.
8 .Практические заключения.
- 1 .Отрекаться от плоти и игнорировать ее запросы
- 2 .Умерщвлять плоть
- З .Не впасть под иго закона
- 4 .Всегда помнить разницу между "религией" и христианством.
- 5 .Не забудь, что это путь печали и борьбы.
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